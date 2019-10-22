LIGA DEPORTIVA DEL SUR 2019
ATLÉTICO ACEBAL Y SPORTIVO BOMBAL DEFINIRÁN EL CAMPEONATO DE SEGUNDA DIVISIÓN
ATLÉTICO ACEBAL Y SPORTIVO BOMBAL DEFINIRÁN EL CAMPEONATO DE SEGUNDA DIVISIÓN
SEMIFINAL REVANCHA
CANCHA. EDUARDO HERTZ
CD 2 DE JUNIO (1) FLORES -p-
SPORTIVO BOMBAL (2) QUIROZ- AIMAR-p-
ÁRBITRO: JUAN SEGOVIA
CANCHA. EDUARDO HERTZ
CD 2 DE JUNIO (1) FLORES -p-
SPORTIVO BOMBAL (2) QUIROZ- AIMAR-p-
ÁRBITRO: JUAN SEGOVIA
GLOBAL: SPORTIVO BOMBAL 4- CD 2 DE JUNIO 2
Fuente: Aire Libre Acebal
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