LDDS, goleadores en las divisiones inferiores

octubre 03, 2019
GOLEADORES - 3ª DIVISION                 GOLES CLUB  
 DEL PUPO MARTINIANO                         13 OLIMPIA SANTA TERESA          
 QUIROZ GUSTAVO EZEQUIEL                     12 SPORTIVO BOMBAL               
 PUJOL BAUTISTA                              10 BERNARDINO RIVADAVIA          
 BRANCHESI FACUNDO ROMAN                      9 BERNARDINO RIVADAVIA          
 BAZAN IGNACIO ARIEL                          8 OLIMPIA SANTA TERESA          
 CARLETTI TOMAS                               7 BERNARDINO RIVADAVIA          
 GALLIGANI NICOLAS ARIEL                      7 OLIMPIA SANTA TERESA          
 CANZANI THIAGO DAVID                         7 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 LOPEZ MARTINO                                7 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 GALLUCCI BENJAMIN ANDRES                     6 OLIMPIA SANTA TERESA          
 ANDRADA AGUSTIN                              6 C.A. ACEBAL                   
 LOPEZ JULIO CESAR                            6 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 CABAÑA ESTEBAN LEONEL                        5 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 RAMOS EMILIANO                               5 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 JUAREZ JULIO RODRIGO                         5 BERNARDINO RIVADAVIA          
 PIAZZA IGNACIO ANGEL                         5 OLIMPIA SANTA TERESA          
 ALPIGIANI TOMAS                              5 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 TOCALINO FRANCO NICOLAS                      4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 CREVACUORE YOEL DAMIAN                       4 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 HERRERA JOAQUIN EZEQUIEL                     4 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 CAGRANDI MARTIN                              4 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 PADULA ALEJANDRO MAXIMO                      4 BERNARDINO RIVADAVIA          
 MARTINEZ AGUSTIN SANTIAGO                    4 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 MOREY JUAN WILSON                            3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 PERETTI FRANCO                               3 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 VALDEZ ADRIAN AMILCAR                        3 C.A. PAZ                      
 GUTIERREZ IGNACIO ANTONIO                    3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 MARTURANO BRUNO                              3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 PELLEGRINI LIBER LEONARDO                    3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 MIRENDA FACUNDO                              3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 BELLOTTO SANTIAGO LISANDRO                   3 C.A. PAZ                      
 MAZZUCHELLI OCTAVIO                          3 OLIMPIA SANTA TERESA          
 BIANCOTTI TADEO                              3 C.A. PAZ                      
 SBROLLA JUAN AGUSTIN                         3 SPORTIVO BOMBAL               
 ACEVEDO ALEJO ANDRES                         3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 BRAVO JULIAN HECTOR                          3 BERNARDINO RIVADAVIA          
 VINOVO LEONEL ALEJANDRO                      3 SPORTING CLUB SOCIAL          
 BORRACCI ALEJO                               3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 STEFANO FACUNDO                              2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 GONZALEZ TOMAS                               2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 MATEUCCI SANTIAGO GABRIEL                    2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 CATORI MATEO ISMAEL                          2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 ALMADA BRUNO JOSE                            2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 PAEZ GIAMPAOLI RAMIRO                        2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 TASSO JULIAN                                 2 C.A. ACEBAL                   
 GONZALEZ LUCIANO                             2 SPORTIVO BOMBAL               
 FISCALINI LUCAS                              2 C.A. ACEBAL                   
 SCIASCIA IGNACIO                             2 OLIMPIA SANTA TERESA          
 ORSI DANTE                                   2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 LLADOS JUAN BAUTISTA                         2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 PUERTO DARIO L.                              2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 SALAZAR ALEJO                                2 BERNARDINO RIVADAVIA          
 LANZA EMILIO JESUS                           2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 BENCEGUEZ FABRICIO TOMAS                     2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 MARINELLI ADRIANO                            2 C.A. ACEBAL                   
 MOLINA MISAEL JULIAN                         2 SPORTING CLUB SOCIAL          
 ACUÑA HUGO ALEJANDRO                         2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 ALMADA JOAQUIN                               2 C.A. ACEBAL                   
 VELAZCO MIGUEL ANGEL                         2 C.A. PAZ                      
 BERMAZ ALEXIS JULIAN                         1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 DELL'ARCIPRETE MATEO ANGEL                   1 OLIMPIA SANTA TERESA          
 ELEONORI OCTAVIO                             1 BERNARDINO RIVADAVIA          
 MEDICA SANTIAGO MIGUEL                       1 BERNARDINO RIVADAVIA          
 NUÑEZ JUAN FRANCISCO                         1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 MACELLARI JOAQUIN ALEJO                      1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 LUCIANI LAUREANO                             1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 MAIDANA LUCAS ALEJANDRO                      1 OLIMPIA SANTA TERESA          
 TEMPRANO JONATAN MANUEL                      1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 GONZALEZ ALAN SAMUEL                         1 SPORTING CLUB SOCIAL          
 ROMERO LAUREANO                              1 C.A. PAZ                      
 BARRIOS PABLO ARIEL                          1 SPORTING CLUB SOCIAL          
 ANDRADE AXEL TEHUEL                          1 C.A. ACEBAL                   
 RETAMAR MILTON URIEL                         1 SPORTING CLUB SOCIAL          
 CABRAL LAUTARO                               1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 BRUCESSI MATIAS EMANUEL                      1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 DI FLORIO JUAN MANUEL                        1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 ANGELOZZI GIUSTINO                           1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 LOPEZ PABLO RODRIGO                          1 SPORTING CLUB SOCIAL          
 ARESTI ARON EZEQUIEL                         1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 MINISTERI ROMA LAUTARO ENZO                  1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 PAVIA TICIANO MIJAEL                         1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 MEDINA GONZALO                               1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 MAYOTTO TOMAS ALEN                           1 SPORTIVO BOMBAL               
 ZAGAGLIA MAURO                               1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 FABIANI LUCA                                 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 FRANCESCONI TOMAS                            1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 VEGA BERNARDI CATRIEL CAMILO                 1 BERNARDINO RIVADAVIA          
 MASCAMBRONI FACUNDO DANIEL                   1 SPORTIVO BOMBAL               
 BOSSOLA MARTINO                              1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 CASSISSA FRANCESCO                           1 C.A. PAZ                      
 BABINI CLAUDIO                               1 SPORTING CLUB SOCIAL          
 SILIANO BRUNO TOMAS                          1 C.A. ACEBAL                   
 BARZOLA SANTIAGO MANUEL                      1 C.A. PAZ                      
 PRINA FABIO ANDRES                           1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 CANZANI JANO IVAN                            1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 BUZZINI MAXIMO CIPRIANO                      1 C.A. PAZ                      
GOLEADORES - 4ª DIVISION                  GOLES CLUB
 ANGELOZZI GIUSTINO                          16 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 CHARIANO DALMIRO ANDRES                     15 EDUARDO HERTZ                 
 ACOSTA MAXIMO BERNARDO                      14 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 FARIAS JULIAN EZEQUIEL                      13 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 SEGURA FABRICIO ARIEL                       12 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 MURO LUCAS GABRIEL                          12 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 MIHOVILCEVICH SEBASTIAN IGNACIO             12 C.GRAL SAN MARTIN             
 DISTEFANO MONCHIETTI AGUSTIN NICOLAS         9 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 DIAZ ALEJANDRO                               9 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 GONZALEZ LAUTARO JERONIMO                    9 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 BRUNO VALENTINO                              9 BERNARDINO RIVADAVIA          
 ARRIOLA IÑAKI                                8 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 PAVIA TICIANO MIJAEL                         8 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 CAVALLOTTI IVAN                              7 OLIMPIA SANTA TERESA          
 GONZALEZ LUIS ALBERTO                        7 C.A. PAZ                      
 ARROYO JUAN IGNACIO                          7 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 BIANCONI SANTIAGO TOMAS                      7 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 RETAMOSO SANTIAGO NICOLAS                    6 C.A. PAZ                      
 ROMAN MARIO ARTURO                           6 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 TOLOSA ALEX MARTIN                           6 OLIMPIA SANTA TERESA          
 ORTIZ DIEGO DANIEL                           6 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 DIB FASJA TIZIANO                            6 C.A. ACEBAL                   
 MARINELLI ADRIANO                            5 C.A. ACEBAL                   
 SOLIS CESAR FABIO                            5 C.GRAL SAN MARTIN             
 ORIANDA JOAQUIN                              4 OLIMPIA SANTA TERESA          
 VILLAN GUIDO FRANCISCO                       4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 REAL PABLO                                   4 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 BEADEZ FABRICIO MARIO                        4 C.A. PAZ                      
 ZALAZAR TOBIAS HECTOR                        4 BERNARDINO RIVADAVIA          
 GAITAN ULISES JOAQUIN                        4 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 MASCAMBRONI FACUNDO DANIEL                   4 SPORTIVO BOMBAL               
 SILVA NICOLAS ALEJO                          3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 CASTELO FRANCISCO                            3 BERNARDINO RIVADAVIA          
 MONTELPARI BUDASSI FRANCISCO IGNACIO         3 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 LUGO MICHAEL MARTIN                          3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 CIRUCICH MAXIMO                              3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 VALENTINI BLADIMIR                           3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 VITTERBO LAZARO CAMILO JOAQUIN               3 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 RIQUELME RAMIRO                              3 SPORTIVO BOMBAL               
 ITALIANI GIAN FRANCO                         3 C.A. PAZ                      
 BURKE GASPAR                                 3 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 VERA BRIAN JESUS N.                          3 SPORTIVO BOMBAL               
 MORALES LAUTARO TAIEL                        3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 BRACCO JERONIMO                              3 BERNARDINO RIVADAVIA          
 FACELLI LUCIO                                3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 CROCENZI MATEO SANTIAGO                      3 C.A. PAZ                      
 GIACHETTA ALVARO URIEL                       3 C.GRAL SAN MARTIN             
 ROVIRA MARCO ANDRES                          3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 CARLETTI FRANCO                              3 BERNARDINO RIVADAVIA          
 OLMEDO JOSE ERNESTO                          2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 VILLALBA CASTILLO MARTIN ALEJANDRO           2 C.GRAL SAN MARTIN             
 DEBASTO JUAN SEGUNDO                         2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 MANGIOLI VALENTINO                           2 OLIMPIA SANTA TERESA          
 BIANCHINI EMILIO VALENTIN                    2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 SALDARI VALENTINO                            2 C.A. ACEBAL                   
 RAMIREZ MATEO EZEQUIEL                       2 C.A. ACEBAL                   
 GERBAUDO JUAN PABLO                          2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 LANDI VALENTINO                              2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 AGUILAR URIEL IGNACIO                        2 C.GRAL SAN MARTIN             
 OVIEDO FERNANDO JOSE                         2 SPORTIVO BOMBAL               
 ORTIZ LAUREANO ALEJANDRO                     2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 GIROTTO THIAGO JOAQUIN                       2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 AIELLO ERNESTO                               1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 BOCCA VALENTIN                               1 OLIMPIA SANTA TERESA          
 FABBRO IGNACIO                               1 OLIMPIA SANTA TERESA          
 ERMOSID FELIPE IGNACIO GASTON                1 OLIMPIA SANTA TERESA          
 CENTENO ENZO ARIEL                           1 C.A. PAZ                      
 CAMARGO AGUSTIN                              1 C.A. PAZ                      
 PAREDES IGNACIO                              1 EDUARDO HERTZ                 
 GAITAN GUSTAVO JOAQUIN                       1 C.A. PAZ                      
 VILLAGRA JAVIER LORENZO                      1 C.A. ACEBAL                   
 FAINE AMADEO                                 1 BERNARDINO RIVADAVIA          
 OVIEDO RAMIRO AGUSTIN                        1 C.GRAL SAN MARTIN             
 TRIBIONI TOMAS AGUSTIN                       1 C.A. PAZ                      
 ORTIZ GASPARINI PEDRO                        1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 MOTTURA IGNACIO ALEX                         1 C.GRAL SAN MARTIN             
 STOPPANI ALFREDO FACUNDO                     1 OLIMPIA SANTA TERESA          
 GASTAUD NICOLAS                              1 C.A. PAZ                      
 NUÑEZ MARCELO                                1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 MEDICINA ALEJO PAULO                         1 C.A. ACEBAL                   
 CARMONA TOMAS R.                             1 OLIMPIA SANTA TERESA          
 STAMPONI TIAGO                               1 BERNARDINO RIVADAVIA          
 STAMPELLA CIRO                               1 SPORTIVO BOMBAL               
 RUCCI MATEO TOMAS                            1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 GREMINI FONZO DANIEL ALBERTO                 1 EDUARDO HERTZ                 
 ROSSI GERONIMO NAIM                          1 C.A. ACEBAL                   
 DAMIANI ALEJO                                1 EDUARDO HERTZ                 
 PACI DEMIAN                                  1 C.A. ACEBAL                   
 NOVERO ALEJO MARTIN                          1 C.A. ACEBAL                   
 DIAZ JOAQUIN GABRIEL                         1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 ESPINDOLA SANTIAGO DAVID                     1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 CAPETTI SANTIAGO ALBERTO                     1 C.A. ACEBAL                   
 GARCIA NATANAEL LISANDRO                     1 EDUARDO HERTZ                 
 CORDERA SANTIAGO                             1 SPORTIVO BOMBAL               
 FRANCESCONI ANGELO                           1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 RIERA RABOLINI FRANCO JULIAN                 1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 MASCAMBRONI CONSTANTINO                      1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 FERREYRA ALDO DAMIAN                         1 EDUARDO HERTZ                 
 COSTA ALEXIS GABRIEL                         1 C.GRAL SAN MARTIN             
 MARKIEWICZ GIARA DAVID                       1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 FOGANTE JUAN CRUZ                            1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 CANETELLI VALENTIN NICOLAS                   1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 SOLIS AUGUSTO                                1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
GOLEADORES - 5ª DIVISION                  GOLES CLUB  
 DURE IOCCO MATIAS                           23 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 MIÑO JUAN CRUZ                              23 SPORTIVO BOMBAL               
 GUARNERA FRANCISCO MIGUEL                   23 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 HAIJAN BRUNO BENJAMIN                       22 CARRERAS ATLETIC CLUB         
 MIRENDA FEDERICO                            20 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 ACOSTA MAURO VALENTIN                       18 C.A. ACEBAL                   
 DULCICH SIMON PAULO                         14 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 OVIEDO FERNANDO JOSE                        13 SPORTIVO BOMBAL               
 FALLINI CABAÑA FABIAN LUCIO                 13 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 VELAZQUEZ JEAN FRANCO                       12 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 ROSQUINI ROBERTINO                          11 C.A. ACEBAL                   
 PALACIOS AGUIRRE LORENZO                    10 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 CHIARIOTTI VALENTINO                         9 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 VALENTINI CARDINALE PAULO                    9 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 DI NEZZA PATRICIO                            9 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 RESSIA RAMIRO                                9 OLIMPIA SANTA TERESA          
 GIULIANI BRUNO                               8 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 DONATO FRANCO ALEJANDRO                      8 BERNARDINO RIVADAVIA          
 CASTRO LUCA                                  8 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 ROMERO SANTIAGO                              7 SPORTING CLUB SOCIAL          
 RATTO SANTIAGO                               7 OLIMPIA SANTA TERESA          
 DIAZ JULIAN                                  7 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 CASCATO MAXIMO AUGUSTO                       7 C.A. PAZ                      
 ARIZMENDI TOMAS                              7 C.A. ACEBAL                   
 ARMOA MILLO AXEL EZEQUIEL                    7 OLIMPIA SANTA TERESA          
 MILANI MARTINO GABRIEL                       7 SPORTIVO BOMBAL               
 ORODESKI EDUARDO BENJAMIN                    7 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 TANONI GENARO                                6 SPORTIVO BOMBAL               
 BIGAZZI DANTE GABRIEL                        6 C.A. ACEBAL                   
 BENCEGUEZ VALENTINO                          6 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 CASCATO ROCCO                                6 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 LOGGIA MARTIN                                6 OLIMPIA SANTA TERESA          
 BARRETO ALEX IVAN                            5 CARRERAS ATLETIC CLUB         
 PADULARROSA TIZIANO ANDRES                   5 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 SARAVIA JEREMIAS                             5 C.A. ACEBAL                   
 RISSO VALENTINO                              5 BERNARDINO RIVADAVIA          
 SABBATINI TIAGO                              5 SPORTIVO BOMBAL               
 CALLEJA AGUIRRE NICOLAS                      5 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 BERDINI VALENTIN IGNACIO                     4 C.GRAL SAN MARTIN             
 IBARRA PIONSI FRANCO                         4 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 TILIO MATIAS                                 4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 GONZALEZ ALEXIS EZEQUIEL                     4 C.A. PAZ                      
 YAFAR BECERRA BENJAMIN                       4 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 MARINELLI TOMAS GIANNO                       4 C.A. ACEBAL                   
 CIPRIANI BARRETO VALENTINO                   4 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 FUNES VALENTINO                              4 OLIMPIA SANTA TERESA          
 GONZALEZ CABRERA MAURO CESAR                 4 SPORTIVO BOMBAL               
 PAIT VALENTIN                                4 C.A. PAZ                      
 ROMERO DYLAN JESUS                           4 SPORTING CLUB SOCIAL          
 FLORES EZEQUIEL                              3 BERNARDINO RIVADAVIA          
 SOSA GINO EZEQUIEL                           3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 MUSURA MARCOS                                3 C.GRAL SAN MARTIN             
 SOSA IGNACIO EMANUEL                         3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 RONCORONI ESTEBAN                            3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 CARLETTO MATIAS                              3 BERNARDINO RIVADAVIA          
 BARABINO IGNACIO MARTIN                      3 BERNARDINO RIVADAVIA          
 KUSTRA MAXIMO                                3 SPORTIVO BOMBAL               
 PETRUZZI BRUNO                               3 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 INDELANGELO LUCAS NICOLAS                    3 C.GRAL SAN MARTIN             
 GAREIS GABRIEL ANGEL                         3 C.GRAL SAN MARTIN             
 PUJOL FELIPE                                 3 BERNARDINO RIVADAVIA          
 BELTRAME TIZIANO DANIEL                      2 C.A. ACEBAL                   
 ALMIRON LUCAS RICARDO                        2 SPORTING CLUB SOCIAL          
 BURZI TIZIANO ANDRES                         2 C.GRAL SAN MARTIN             
 SCOLLO ALFONSO                               2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 SALVATORE ANGELO                             2 BERNARDINO RIVADAVIA          
 LANG BENJAMIN ALEJO                          2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 CACIORGNA TIZIANO                            2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
 VENTURINI IVAN GABRIEL                       2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 JIMENEZ LIONEL                               2 C.A. ACEBAL                   
 CATENA FRANCO                                2 OLIMPIA SANTA TERESA          
 SABLIC ENZO SEBASTIAN                        2 EDUARDO HERTZ                 
 MOREIRA SANTIAGO AGUSTIN                     2 SPORTING CLUB SOCIAL          
 PAPA ACCIARRI FEDERICO ANDRES                2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
 RODRIGUEZ ALEJANDRO TAIEL                    2 EDUARDO HERTZ                 
 LUDUEÑA FABRICIO DAMIAN                      2 C.GRAL SAN MARTIN             
 RUIZ DIAZ LUCAS IVAN                         2 EDUARDO HERTZ                 
 GOMEZ SANTIAGO DANIEL                        2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 MOZZI TOMAS AGUSTIN                          2 EDUARDO HERTZ                 
 AMERI LUCIO                                  2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 RIART BENJAMIN                               2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 BALEANI JERONIMO                             2 C.A. PAZ                      
 MARIN GIULIANO                               2 C.A. PAZ                      
 FALABELLA FEDERICO                           2 C.A. ACEBAL                   
 MILOCCO MATEO                                2 C.A. ACEBAL                   
 VAZQUEZ JEREMIAS EMANUEL                     2 C.A. PAZ                      
 FRATTONI FABIAN ANDRES                       2 EDUARDO HERTZ                 
 SCEGLIO STEFANO ISAIAS                       1 C.A. ACEBAL                   
 NAVARRO BARUFFALDI EZEQUIEL CRUZ             1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 RIVANEGRA FRANCISCO                          1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 VILLARRUEL GADIEL ADEL                       1 BERNARDINO RIVADAVIA          
 LEDESMA INDELANGELO GASPAR URIEL             1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 TOLENTINO CAMILO MIGUEL                      1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 MARQUEZ GAITAN KEVIN ALEXIS                  1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 DILORETO DANTE                               1 SPORTIVO BOMBAL               
 PINTO ISAIAS NAHUEL                          1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 MEDINA CORTI TAEIL                           1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
 LAUCERO CRISTOBAL BENITO                     1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
 BAEZ FABRICIO PABLO JOSE                     1 OLIMPIA SANTA TERESA          
 SCOLLO LORENZO                               1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 AGUIRRE PABLO EMIR                           1 C.A. ACEBAL                   
 FOUQUET GONZALO LEONEL                       1 C.A. PAZ                      
 TEJEDA SANTIAGO GABRIEL                      1 SPORTIVO BOMBAL               
 ORELLANA ULISES SAHIR                        1 C.GRAL SAN MARTIN             
 VAZQUEZ ELIAS JOAQUIN                        1 SPORTIVO BOMBAL               
 PRIETO NELSON LAUTARO                        1 SPORTIVO BOMBAL               
 SIMIONI SAMUEL ALEXANDER                     1 SPORTING CLUB SOCIAL          
 VILLAN IVO LEONEL                            1 EDUARDO HERTZ                 
 ROMERO VALDEZ JOSUE AARON                    1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
 ZANA FRANCISCO                               1 OLIMPIA SANTA TERESA          
 CAÑETE MATEO JUAN                            1 EDUARDO HERTZ                 
 ROLDAN FRANCO PAULO                          1 C.A. PAZ                      
 RIVA JOAQUIN                                 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 TORRES GONZALO NICOLAS                       1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
 FANCIULLI JUAN IGNACIO                       1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 ARANDA DANTE LIONEL                          1 SPORTIVO BOMBAL               
 BENAVENTE DIEGO ROMAN                        1 SPORTIVO BOMBAL               
 VALLEJOS SERGIO MATIAS                       1 EDUARDO HERTZ                 
 TESTASECA FABRICIO                           1 EDUARDO HERTZ                 
 LINARES MILO BALTAZAR                        1 C.GRAL SAN MARTIN             
 NEBULONI FEDERICO JOSE                       1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
 FARAGONE ROCCO ANTONIO                       1 SPORTING CLUB SOCIAL          
 ZAPPETINI FABIO EZEQUIEL                     1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
 IBARRA SANTIAGO NICOLAS                      1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
 BRUNSZ ESTEBAN NICOLAS                       1 C.A. ACEBAL                   
 FREYRE JUAN MARTIN                           1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     

 MEDINA SANTUCHO JONATHAN                     1 BERNARDINO RIVADAVIA



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