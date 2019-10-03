LDDS, goleadores en las divisiones inferiores

GOLEADORES - 3ª DIVISION GOLES CLUB
DEL PUPO MARTINIANO 13 OLIMPIA SANTA TERESA
QUIROZ GUSTAVO EZEQUIEL 12 SPORTIVO BOMBAL
PUJOL BAUTISTA 10 BERNARDINO RIVADAVIA
BRANCHESI FACUNDO ROMAN 9 BERNARDINO RIVADAVIA
BAZAN IGNACIO ARIEL 8 OLIMPIA SANTA TERESA
CARLETTI TOMAS 7 BERNARDINO RIVADAVIA
GALLIGANI NICOLAS ARIEL 7 OLIMPIA SANTA TERESA
CANZANI THIAGO DAVID 7 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
LOPEZ MARTINO 7 FIRMAT FOTBALL CLUB
GALLUCCI BENJAMIN ANDRES 6 OLIMPIA SANTA TERESA
ANDRADA AGUSTIN 6 C.A. ACEBAL
LOPEZ JULIO CESAR 6 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CABAÑA ESTEBAN LEONEL 5 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
RAMOS EMILIANO 5 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
JUAREZ JULIO RODRIGO 5 BERNARDINO RIVADAVIA
PIAZZA IGNACIO ANGEL 5 OLIMPIA SANTA TERESA
ALPIGIANI TOMAS 5 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
TOCALINO FRANCO NICOLAS 4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
CREVACUORE YOEL DAMIAN 4 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
HERRERA JOAQUIN EZEQUIEL 4 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CAGRANDI MARTIN 4 FIRMAT FOTBALL CLUB
PADULA ALEJANDRO MAXIMO 4 BERNARDINO RIVADAVIA
MARTINEZ AGUSTIN SANTIAGO 4 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MOREY JUAN WILSON 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
PERETTI FRANCO 3 FIRMAT FOTBALL CLUB
VALDEZ ADRIAN AMILCAR 3 C.A. PAZ
GUTIERREZ IGNACIO ANTONIO 3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
MARTURANO BRUNO 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
PELLEGRINI LIBER LEONARDO 3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MIRENDA FACUNDO 3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
BELLOTTO SANTIAGO LISANDRO 3 C.A. PAZ
MAZZUCHELLI OCTAVIO 3 OLIMPIA SANTA TERESA
BIANCOTTI TADEO 3 C.A. PAZ
SBROLLA JUAN AGUSTIN 3 SPORTIVO BOMBAL
ACEVEDO ALEJO ANDRES 3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
BRAVO JULIAN HECTOR 3 BERNARDINO RIVADAVIA
VINOVO LEONEL ALEJANDRO 3 SPORTING CLUB SOCIAL
BORRACCI ALEJO 3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
STEFANO FACUNDO 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
GONZALEZ TOMAS 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
MATEUCCI SANTIAGO GABRIEL 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
CATORI MATEO ISMAEL 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
ALMADA BRUNO JOSE 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
PAEZ GIAMPAOLI RAMIRO 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
TASSO JULIAN 2 C.A. ACEBAL
GONZALEZ LUCIANO 2 SPORTIVO BOMBAL
FISCALINI LUCAS 2 C.A. ACEBAL
SCIASCIA IGNACIO 2 OLIMPIA SANTA TERESA
ORSI DANTE 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
LLADOS JUAN BAUTISTA 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
PUERTO DARIO L. 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
SALAZAR ALEJO 2 BERNARDINO RIVADAVIA
LANZA EMILIO JESUS 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
BENCEGUEZ FABRICIO TOMAS 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
MARINELLI ADRIANO 2 C.A. ACEBAL
MOLINA MISAEL JULIAN 2 SPORTING CLUB SOCIAL
ACUÑA HUGO ALEJANDRO 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
ALMADA JOAQUIN 2 C.A. ACEBAL
VELAZCO MIGUEL ANGEL 2 C.A. PAZ
BERMAZ ALEXIS JULIAN 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
DELL'ARCIPRETE MATEO ANGEL 1 OLIMPIA SANTA TERESA
ELEONORI OCTAVIO 1 BERNARDINO RIVADAVIA
MEDICA SANTIAGO MIGUEL 1 BERNARDINO RIVADAVIA
NUÑEZ JUAN FRANCISCO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MACELLARI JOAQUIN ALEJO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
LUCIANI LAUREANO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
MAIDANA LUCAS ALEJANDRO 1 OLIMPIA SANTA TERESA
TEMPRANO JONATAN MANUEL 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
GONZALEZ ALAN SAMUEL 1 SPORTING CLUB SOCIAL
ROMERO LAUREANO 1 C.A. PAZ
BARRIOS PABLO ARIEL 1 SPORTING CLUB SOCIAL
ANDRADE AXEL TEHUEL 1 C.A. ACEBAL
RETAMAR MILTON URIEL 1 SPORTING CLUB SOCIAL
CABRAL LAUTARO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
BRUCESSI MATIAS EMANUEL 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
DI FLORIO JUAN MANUEL 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
ANGELOZZI GIUSTINO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
LOPEZ PABLO RODRIGO 1 SPORTING CLUB SOCIAL
ARESTI ARON EZEQUIEL 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
MINISTERI ROMA LAUTARO ENZO 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
PAVIA TICIANO MIJAEL 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MEDINA GONZALO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MAYOTTO TOMAS ALEN 1 SPORTIVO BOMBAL
ZAGAGLIA MAURO 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
FABIANI LUCA 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
FRANCESCONI TOMAS 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
VEGA BERNARDI CATRIEL CAMILO 1 BERNARDINO RIVADAVIA
MASCAMBRONI FACUNDO DANIEL 1 SPORTIVO BOMBAL
BOSSOLA MARTINO 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CASSISSA FRANCESCO 1 C.A. PAZ
BABINI CLAUDIO 1 SPORTING CLUB SOCIAL
SILIANO BRUNO TOMAS 1 C.A. ACEBAL
BARZOLA SANTIAGO MANUEL 1 C.A. PAZ
PRINA FABIO ANDRES 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
CANZANI JANO IVAN 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
BUZZINI MAXIMO CIPRIANO 1 C.A. PAZ
GOLEADORES - 4ª DIVISION GOLES CLUB
ANGELOZZI GIUSTINO 16 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
CHARIANO DALMIRO ANDRES 15 EDUARDO HERTZ
ACOSTA MAXIMO BERNARDO 14 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
FARIAS JULIAN EZEQUIEL 13 FIRMAT FOTBALL CLUB
SEGURA FABRICIO ARIEL 12 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
MURO LUCAS GABRIEL 12 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MIHOVILCEVICH SEBASTIAN IGNACIO 12 C.GRAL SAN MARTIN
DISTEFANO MONCHIETTI AGUSTIN NICOLAS 9 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
DIAZ ALEJANDRO 9 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
GONZALEZ LAUTARO JERONIMO 9 FIRMAT FOTBALL CLUB
BRUNO VALENTINO 9 BERNARDINO RIVADAVIA
ARRIOLA IÑAKI 8 FIRMAT FOTBALL CLUB
PAVIA TICIANO MIJAEL 8 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
CAVALLOTTI IVAN 7 OLIMPIA SANTA TERESA
GONZALEZ LUIS ALBERTO 7 C.A. PAZ
ARROYO JUAN IGNACIO 7 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
BIANCONI SANTIAGO TOMAS 7 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
RETAMOSO SANTIAGO NICOLAS 6 C.A. PAZ
ROMAN MARIO ARTURO 6 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
TOLOSA ALEX MARTIN 6 OLIMPIA SANTA TERESA
ORTIZ DIEGO DANIEL 6 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
DIB FASJA TIZIANO 6 C.A. ACEBAL
MARINELLI ADRIANO 5 C.A. ACEBAL
SOLIS CESAR FABIO 5 C.GRAL SAN MARTIN
ORIANDA JOAQUIN 4 OLIMPIA SANTA TERESA
VILLAN GUIDO FRANCISCO 4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
REAL PABLO 4 FIRMAT FOTBALL CLUB
BEADEZ FABRICIO MARIO 4 C.A. PAZ
ZALAZAR TOBIAS HECTOR 4 BERNARDINO RIVADAVIA
GAITAN ULISES JOAQUIN 4 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
MASCAMBRONI FACUNDO DANIEL 4 SPORTIVO BOMBAL
SILVA NICOLAS ALEJO 3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CASTELO FRANCISCO 3 BERNARDINO RIVADAVIA
MONTELPARI BUDASSI FRANCISCO IGNACIO 3 FIRMAT FOTBALL CLUB
LUGO MICHAEL MARTIN 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
CIRUCICH MAXIMO 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
VALENTINI BLADIMIR 3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
VITTERBO LAZARO CAMILO JOAQUIN 3 FIRMAT FOTBALL CLUB
RIQUELME RAMIRO 3 SPORTIVO BOMBAL
ITALIANI GIAN FRANCO 3 C.A. PAZ
BURKE GASPAR 3 FIRMAT FOTBALL CLUB
VERA BRIAN JESUS N. 3 SPORTIVO BOMBAL
MORALES LAUTARO TAIEL 3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
BRACCO JERONIMO 3 BERNARDINO RIVADAVIA
FACELLI LUCIO 3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CROCENZI MATEO SANTIAGO 3 C.A. PAZ
GIACHETTA ALVARO URIEL 3 C.GRAL SAN MARTIN
ROVIRA MARCO ANDRES 3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CARLETTI FRANCO 3 BERNARDINO RIVADAVIA
OLMEDO JOSE ERNESTO 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
VILLALBA CASTILLO MARTIN ALEJANDRO 2 C.GRAL SAN MARTIN
DEBASTO JUAN SEGUNDO 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
MANGIOLI VALENTINO 2 OLIMPIA SANTA TERESA
BIANCHINI EMILIO VALENTIN 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
SALDARI VALENTINO 2 C.A. ACEBAL
RAMIREZ MATEO EZEQUIEL 2 C.A. ACEBAL
GERBAUDO JUAN PABLO 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
LANDI VALENTINO 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
AGUILAR URIEL IGNACIO 2 C.GRAL SAN MARTIN
OVIEDO FERNANDO JOSE 2 SPORTIVO BOMBAL
ORTIZ LAUREANO ALEJANDRO 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
GIROTTO THIAGO JOAQUIN 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
AIELLO ERNESTO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
BOCCA VALENTIN 1 OLIMPIA SANTA TERESA
FABBRO IGNACIO 1 OLIMPIA SANTA TERESA
ERMOSID FELIPE IGNACIO GASTON 1 OLIMPIA SANTA TERESA
CENTENO ENZO ARIEL 1 C.A. PAZ
CAMARGO AGUSTIN 1 C.A. PAZ
PAREDES IGNACIO 1 EDUARDO HERTZ
GAITAN GUSTAVO JOAQUIN 1 C.A. PAZ
VILLAGRA JAVIER LORENZO 1 C.A. ACEBAL
FAINE AMADEO 1 BERNARDINO RIVADAVIA
OVIEDO RAMIRO AGUSTIN 1 C.GRAL SAN MARTIN
TRIBIONI TOMAS AGUSTIN 1 C.A. PAZ
ORTIZ GASPARINI PEDRO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MOTTURA IGNACIO ALEX 1 C.GRAL SAN MARTIN
STOPPANI ALFREDO FACUNDO 1 OLIMPIA SANTA TERESA
GASTAUD NICOLAS 1 C.A. PAZ
NUÑEZ MARCELO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MEDICINA ALEJO PAULO 1 C.A. ACEBAL
CARMONA TOMAS R. 1 OLIMPIA SANTA TERESA
STAMPONI TIAGO 1 BERNARDINO RIVADAVIA
STAMPELLA CIRO 1 SPORTIVO BOMBAL
RUCCI MATEO TOMAS 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
GREMINI FONZO DANIEL ALBERTO 1 EDUARDO HERTZ
ROSSI GERONIMO NAIM 1 C.A. ACEBAL
DAMIANI ALEJO 1 EDUARDO HERTZ
PACI DEMIAN 1 C.A. ACEBAL
NOVERO ALEJO MARTIN 1 C.A. ACEBAL
DIAZ JOAQUIN GABRIEL 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
ESPINDOLA SANTIAGO DAVID 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CAPETTI SANTIAGO ALBERTO 1 C.A. ACEBAL
GARCIA NATANAEL LISANDRO 1 EDUARDO HERTZ
CORDERA SANTIAGO 1 SPORTIVO BOMBAL
FRANCESCONI ANGELO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
RIERA RABOLINI FRANCO JULIAN 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
MASCAMBRONI CONSTANTINO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
FERREYRA ALDO DAMIAN 1 EDUARDO HERTZ
COSTA ALEXIS GABRIEL 1 C.GRAL SAN MARTIN
MARKIEWICZ GIARA DAVID 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
FOGANTE JUAN CRUZ 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
CANETELLI VALENTIN NICOLAS 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
SOLIS AUGUSTO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
GOLEADORES - 5ª DIVISION GOLES CLUB
DURE IOCCO MATIAS 23 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
MIÑO JUAN CRUZ 23 SPORTIVO BOMBAL
GUARNERA FRANCISCO MIGUEL 23 FIRMAT FOTBALL CLUB
HAIJAN BRUNO BENJAMIN 22 CARRERAS ATLETIC CLUB
MIRENDA FEDERICO 20 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
ACOSTA MAURO VALENTIN 18 C.A. ACEBAL
DULCICH SIMON PAULO 14 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
OVIEDO FERNANDO JOSE 13 SPORTIVO BOMBAL
FALLINI CABAÑA FABIAN LUCIO 13 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
VELAZQUEZ JEAN FRANCO 12 FIRMAT FOTBALL CLUB
ROSQUINI ROBERTINO 11 C.A. ACEBAL
PALACIOS AGUIRRE LORENZO 10 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CHIARIOTTI VALENTINO 9 FIRMAT FOTBALL CLUB
VALENTINI CARDINALE PAULO 9 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
DI NEZZA PATRICIO 9 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
RESSIA RAMIRO 9 OLIMPIA SANTA TERESA
GIULIANI BRUNO 8 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
DONATO FRANCO ALEJANDRO 8 BERNARDINO RIVADAVIA
CASTRO LUCA 8 FIRMAT FOTBALL CLUB
ROMERO SANTIAGO 7 SPORTING CLUB SOCIAL
RATTO SANTIAGO 7 OLIMPIA SANTA TERESA
DIAZ JULIAN 7 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CASCATO MAXIMO AUGUSTO 7 C.A. PAZ
ARIZMENDI TOMAS 7 C.A. ACEBAL
ARMOA MILLO AXEL EZEQUIEL 7 OLIMPIA SANTA TERESA
MILANI MARTINO GABRIEL 7 SPORTIVO BOMBAL
ORODESKI EDUARDO BENJAMIN 7 FIRMAT FOTBALL CLUB
TANONI GENARO 6 SPORTIVO BOMBAL
BIGAZZI DANTE GABRIEL 6 C.A. ACEBAL
BENCEGUEZ VALENTINO 6 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CASCATO ROCCO 6 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
LOGGIA MARTIN 6 OLIMPIA SANTA TERESA
BARRETO ALEX IVAN 5 CARRERAS ATLETIC CLUB
PADULARROSA TIZIANO ANDRES 5 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
SARAVIA JEREMIAS 5 C.A. ACEBAL
RISSO VALENTINO 5 BERNARDINO RIVADAVIA
SABBATINI TIAGO 5 SPORTIVO BOMBAL
CALLEJA AGUIRRE NICOLAS 5 FIRMAT FOTBALL CLUB
BERDINI VALENTIN IGNACIO 4 C.GRAL SAN MARTIN
IBARRA PIONSI FRANCO 4 FIRMAT FOTBALL CLUB
TILIO MATIAS 4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
GONZALEZ ALEXIS EZEQUIEL 4 C.A. PAZ
YAFAR BECERRA BENJAMIN 4 FIRMAT FOTBALL CLUB
MARINELLI TOMAS GIANNO 4 C.A. ACEBAL
CIPRIANI BARRETO VALENTINO 4 FIRMAT FOTBALL CLUB
FUNES VALENTINO 4 OLIMPIA SANTA TERESA
GONZALEZ CABRERA MAURO CESAR 4 SPORTIVO BOMBAL
PAIT VALENTIN 4 C.A. PAZ
ROMERO DYLAN JESUS 4 SPORTING CLUB SOCIAL
FLORES EZEQUIEL 3 BERNARDINO RIVADAVIA
SOSA GINO EZEQUIEL 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
MUSURA MARCOS 3 C.GRAL SAN MARTIN
SOSA IGNACIO EMANUEL 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
RONCORONI ESTEBAN 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
CARLETTO MATIAS 3 BERNARDINO RIVADAVIA
BARABINO IGNACIO MARTIN 3 BERNARDINO RIVADAVIA
KUSTRA MAXIMO 3 SPORTIVO BOMBAL
PETRUZZI BRUNO 3 FIRMAT FOTBALL CLUB
INDELANGELO LUCAS NICOLAS 3 C.GRAL SAN MARTIN
GAREIS GABRIEL ANGEL 3 C.GRAL SAN MARTIN
PUJOL FELIPE 3 BERNARDINO RIVADAVIA
BELTRAME TIZIANO DANIEL 2 C.A. ACEBAL
ALMIRON LUCAS RICARDO 2 SPORTING CLUB SOCIAL
BURZI TIZIANO ANDRES 2 C.GRAL SAN MARTIN
SCOLLO ALFONSO 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
SALVATORE ANGELO 2 BERNARDINO RIVADAVIA
LANG BENJAMIN ALEJO 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
CACIORGNA TIZIANO 2 CARRERAS ATLETIC CLUB
VENTURINI IVAN GABRIEL 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
JIMENEZ LIONEL 2 C.A. ACEBAL
CATENA FRANCO 2 OLIMPIA SANTA TERESA
SABLIC ENZO SEBASTIAN 2 EDUARDO HERTZ
MOREIRA SANTIAGO AGUSTIN 2 SPORTING CLUB SOCIAL
PAPA ACCIARRI FEDERICO ANDRES 2 CARRERAS ATLETIC CLUB
RODRIGUEZ ALEJANDRO TAIEL 2 EDUARDO HERTZ
LUDUEÑA FABRICIO DAMIAN 2 C.GRAL SAN MARTIN
RUIZ DIAZ LUCAS IVAN 2 EDUARDO HERTZ
GOMEZ SANTIAGO DANIEL 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
MOZZI TOMAS AGUSTIN 2 EDUARDO HERTZ
AMERI LUCIO 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
RIART BENJAMIN 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
BALEANI JERONIMO 2 C.A. PAZ
MARIN GIULIANO 2 C.A. PAZ
FALABELLA FEDERICO 2 C.A. ACEBAL
MILOCCO MATEO 2 C.A. ACEBAL
VAZQUEZ JEREMIAS EMANUEL 2 C.A. PAZ
FRATTONI FABIAN ANDRES 2 EDUARDO HERTZ
SCEGLIO STEFANO ISAIAS 1 C.A. ACEBAL
NAVARRO BARUFFALDI EZEQUIEL CRUZ 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
RIVANEGRA FRANCISCO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
VILLARRUEL GADIEL ADEL 1 BERNARDINO RIVADAVIA
LEDESMA INDELANGELO GASPAR URIEL 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
TOLENTINO CAMILO MIGUEL 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MARQUEZ GAITAN KEVIN ALEXIS 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
DILORETO DANTE 1 SPORTIVO BOMBAL
PINTO ISAIAS NAHUEL 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MEDINA CORTI TAEIL 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
LAUCERO CRISTOBAL BENITO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
BAEZ FABRICIO PABLO JOSE 1 OLIMPIA SANTA TERESA
SCOLLO LORENZO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
AGUIRRE PABLO EMIR 1 C.A. ACEBAL
FOUQUET GONZALO LEONEL 1 C.A. PAZ
TEJEDA SANTIAGO GABRIEL 1 SPORTIVO BOMBAL
ORELLANA ULISES SAHIR 1 C.GRAL SAN MARTIN
VAZQUEZ ELIAS JOAQUIN 1 SPORTIVO BOMBAL
PRIETO NELSON LAUTARO 1 SPORTIVO BOMBAL
SIMIONI SAMUEL ALEXANDER 1 SPORTING CLUB SOCIAL
VILLAN IVO LEONEL 1 EDUARDO HERTZ
ROMERO VALDEZ JOSUE AARON 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
ZANA FRANCISCO 1 OLIMPIA SANTA TERESA
CAÑETE MATEO JUAN 1 EDUARDO HERTZ
ROLDAN FRANCO PAULO 1 C.A. PAZ
RIVA JOAQUIN 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
TORRES GONZALO NICOLAS 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
FANCIULLI JUAN IGNACIO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
ARANDA DANTE LIONEL 1 SPORTIVO BOMBAL
BENAVENTE DIEGO ROMAN 1 SPORTIVO BOMBAL
VALLEJOS SERGIO MATIAS 1 EDUARDO HERTZ
TESTASECA FABRICIO 1 EDUARDO HERTZ
LINARES MILO BALTAZAR 1 C.GRAL SAN MARTIN
NEBULONI FEDERICO JOSE 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
FARAGONE ROCCO ANTONIO 1 SPORTING CLUB SOCIAL
ZAPPETINI FABIO EZEQUIEL 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
IBARRA SANTIAGO NICOLAS 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
BRUNSZ ESTEBAN NICOLAS 1 C.A. ACEBAL
FREYRE JUAN MARTIN 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MEDINA SANTUCHO JONATHAN 1 BERNARDINO RIVADAVIA
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