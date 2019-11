Ignacio Procacitto disputará la fecha once del Turismo Nacional Clase 2, con fe en mejorar los resultados con su Gol Trend

TURISMO NACIONALQuiere hacerse fuerte en RosarioIgnacio Procacitto disputará la fecha once del Turismo Nacional Clase 2, con fe en mejorar los resultados con su Gol TrendIgnacio Procacitto ya tiene todo preparado para correr la anteúltima fecha de la temporada 2019 de Turismo Nacional, que será este fin de semana en Rosario. El joven de Las Rosas pretende volver a los primeros puestos, como en Viedma, pero ahora bien cerca de su gente.Con mucha gente conocida y cercana a Rosario, Procacitto será prácticamente igual de local que como fue en San Jorge, el trazado que más cerca tiene de sus pagos. Pero ‘Nachi’ no solamente confía en tener un enorme apoyo, sino que también lo hace con su equipo familiar y el Volkswagen Gol Trend número 37, que fue probado en San Nicolás y que ahora será puesto a competir desde este viernes en el autódromo ‘Juan Manuel Fangio’.“Llegamos bien a Rosario a pesar de que no nos dejó conformes la prueba. Pero encontramos que había una falla en una bujía de uno de los cilindros del motor y eso nos perjudicó todo el entrenamiento del miércoles pasado en San Nicolás, y ahí puede haber cedido un rendimiento importante, además de que no pusimos gomas”, comentó Procacitto, aliviado por haber encontrado el problema del ensayo.Y agregó: “Vamos esperanzados de poder revertir lo de la prueba y lo que pasó en San Jorge, vamos confiados en hacer un buen papel. Estuve conociendo el circuito en el simulador y se ve que es trabado y muy técnico. Esperemos adaptarnos lo más rápido posible”.Cronograma:Viernes: Entrenamientos (12.30 a 13.40 y 14.30 a 15.40) y 1ª Clasificación (17 a 17.50)Sábado: 2ª Clasificación (10.50 a 11.40) y Series (15 y 15.30 a 6 vueltas)Domingo: Final (12.30 a 16 vueltas o 35 minutos)