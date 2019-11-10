LDDS 2018 - CATEGORIA "B" - SEGUNDO TORNEO 7° FECHA (ULTIMA) - RESULTADOS Y POSICIONES

noviembre 10, 2019
LDDS 2018 - CATEGORIA "B" - SEGUNDO TORNEO
7° FECHA (ULTIMA) - RESULTADOS Y POSICIONES
LAS SEMIFINALES SE JUEGAN A PARTIDO UNICO EN CANCHA DEL MEJOR CLASIFICADO
1° DIVISION - SEMIFINALES:
SAN MARTIN vs NUEVO ALBERDI
INDEPENDIENTE STO CABRAL vs URANGA FBC
2° DIVISION - SEMIFINALES:
CORONEL DOMINGUEZ vs URANGA FBC
ESTRELLA DEL SUR vs INDEPENDIENTE STO CABRAL
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