LDDS 2018 - CATEGORIA "B" - SEGUNDO TORNEO
7° FECHA (ULTIMA) - RESULTADOS Y POSICIONES
7° FECHA (ULTIMA) - RESULTADOS Y POSICIONES
LAS SEMIFINALES SE JUEGAN A PARTIDO UNICO EN CANCHA DEL MEJOR CLASIFICADO
1° DIVISION - SEMIFINALES:
SAN MARTIN vs NUEVO ALBERDI
INDEPENDIENTE STO CABRAL vs URANGA FBC
SAN MARTIN vs NUEVO ALBERDI
INDEPENDIENTE STO CABRAL vs URANGA FBC
2° DIVISION - SEMIFINALES:
CORONEL DOMINGUEZ vs URANGA FBC
ESTRELLA DEL SUR vs INDEPENDIENTE STO CABRAL
CORONEL DOMINGUEZ vs URANGA FBC
ESTRELLA DEL SUR vs INDEPENDIENTE STO CABRAL
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