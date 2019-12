Quién es quién en el nuevo gabinete de Omar Perotti

Adriana Cantero, ministra de Educación. También estuvo a cargo de la cartera educativa durante el gobierno de Obeid.Marcelo Saín, ministro de Seguridad. Actualmente, es el titular del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.Silvina Frana, ministra de Infraestructura. Diputada nacional mandato cumplido. Diputada provincial electa. Estrecha colaboradora de María Eugenia Bielsa.Carlos Parola, ministro de Salud. También se desempeñó al frente de esa cartera, durante el gobierno de Jorge Obeid.Daniel Costamagna también fue parte del gobierno de Obeid y ahora será ministro de Producción, Ciencia y Tecnología. Es rafaelino y presidente de la Asociación Cooperadora del Inta de esa ciudad.Danilo Capitani, compañero de fórmula de María Eugenia Bielsa, llega al ministeri de Desarrollo Social. Uno de los históricos senadores provinciales del Partido Justicialista.Roberto Sukerman renunciará a su banca en el Concejo Municipal de Rosario para desempeñarse como ministro de Trabajo y Empleo de la provincia.Otro retorno es el Jorge Llonch, será ministro de Cultura de la provincia . Se desempeñó el mismo cargo durante la segunda gestión de Obeid. Entre otros proyectos, encabezó la recuperación de la ex Jefatura de Policía para convertirla en la Plaza Cívica de la sede local de Gobernación, algo que le dio vida a ese espacio que se transformó en un centro cultural abierto. Llonch tiene una larga trayectoria en el ámbito de la cultura y ha trabajado con grandes artistas de la música argentina.Érika Gonnet estará al frente del ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Fue diputada provincial entre 2011 y 2015. Legisladora cercana a Alejandro Ramos, del municipio de Granadero Baigorria.Otra ex funcionaria de Reutemann y actual secretaria de la Mujer del Partido Justicialista provincial, Celia Arena, estará a cargo de la nueva Secretaría de Estado de Igualdad y Género.Rubén Weder será fiscal de Estado. Mauricio Caussi, ex secretario d ella Producción de Obeid, será el presidente de la EPE y Hugo Morzán, ex intendente de Reconquista y concejal de esa ciudad, presidirá Aguas Santafesinas.