LDDS 2020 FIXTURE DIVISIONES MAYORES

febrero 20, 2020

FIXTURE TORNEO - LIGA DEPORTIVA DEL SUR
DIVISIONES MAYORES - 1º Ronda (APERTURA)
1ra FECHA16-feb.
LOS ANDESSPORTIVO BOMBAL
B. RIVADAVIAFIRMAT FBC
CSD 2 DE JUNIOINDEPENDIENTE FC
ATLETICO ACEBALATLETICO PAZ
SPORTING CSEDUARDO HERTZ
AT. ARGENTINOCARRERAS AC
OLIMPIABLANCO Y NEGRO
2da FECHA
OLIMPIALOS ANDES
BLANCO Y NEGROAT. ARGENTINO
CARRERAS ACSPORTING CS
EDUARDO HERTZATLETICO ACEBAL
ATLETICO PAZCSD 2 DE JUNIO
INDEPENDIENTE FCB. RIVADAVIA
FIRMAT FBCSPORTIVO BOMBAL
3ra FECHA
LOS ANDESFIRMAT FBC
SPORTIVO BOMBALINDEPENDIENTE FC
B. RIVADAVIAATLETICO PAZ
CSD 2 DE JUNIOEDUARDO HERTZ
ATLETICO ACEBALCARRERAS AC
SPORTING CSBLANCO Y NEGRO
AT. ARGENTINOOLIMPIA
4ta FECHA
AT. ARGENTINOLOS ANDES
OLIMPIASPORTING CS
BLANCO Y NEGROATLETICO ACEBAL
CARRERAS ACCSD 2 DE JUNIO
EDUARDO HERTZB. RIVADAVIA
ATLETICO PAZSPORTIVO BOMBAL
INDEPENDIENTE FCFIRMAT FBC
5ta FECHA
LOS ANDESINDEPENDIENTE FC
FIRMAT FBCATLETICO PAZ
SPORTIVO BOMBALEDUARDO HERTZ
B. RIVADAVIACARRERAS AC
CSD 2 DE JUNIOBLANCO Y NEGRO
ATLETICO ACEBALOLIMPIA
SPORTING CSAT. ARGENTINO
6ta FECHA
SPORTING CSLOS ANDES
AT. ARGENTINOATLETICO ACEBAL
OLIMPIACSD 2 DE JUNIO
BLANCO Y NEGROB. RIVADAVIA
CARRERAS ACSPORTIVO BOMBAL
EDUARDO HERTZFIRMAT FBC
ATLETICO PAZINDEPENDIENTE FC
7ma FECHA
LOS ANDESATLETICO PAZ
INDEPENDIENTE FCEDUARDO HERTZ
FIRMAT FBCCARRERAS AC
SPORTIVO BOMBALBLANCO Y NEGRO
B. RIVADAVIAOLIMPIA
CSD 2 DE JUNIOAT. ARGENTINO
ATLETICO ACEBALSPORTING CS
8va FECHA
ATLETICO ACEBALLOS ANDES
SPORTING CSCSD 2 DE JUNIO
AT. ARGENTINOB. RIVADAVIA
OLIMPIASPORTIVO BOMBAL
BLANCO Y NEGROFIRMAT FBC
CARRERAS ACINDEPENDIENTE FC
EDUARDO HERTZATLETICO PAZ
9na FECHA
LOS ANDESEDUARDO HERTZ
ATLETICO PAZCARRERAS AC
INDEPENDIENTE FCBLANCO Y NEGRO
FIRMAT FBCOLIMPIA
SPORTIVO BOMBALAT. ARGENTINO
B. RIVADAVIASPORTING CS
CSD 2 DE JUNIOATLETICO ACEBAL
10ma FECHA
CSD 2 DE JUNIOLOS ANDES
ATLETICO ACEBALB. RIVADAVIA
SPORTING CSSPORTIVO BOMBAL
AT. ARGENTINOFIRMAT FBC
OLIMPIAINDEPENDIENTE FC
BLANCO Y NEGROATLETICO PAZ
CARRERAS ACEDUARDO HERTZ
11ra FECHA
LOS ANDESCARRERAS AC
EDUARDO HERTZBLANCO Y NEGRO
ATLETICO PAZOLIMPIA
INDEPENDIENTE FCAT. ARGENTINO
FIRMAT FBCSPORTING CS
SPORTIVO BOMBALATLETICO ACEBAL
B. RIVADAVIACSD 2 DE JUNIO
12da FECHA
B. RIVADAVIALOS ANDES
CSD 2 DE JUNIOSPORTIVO BOMBAL
ATLETICO ACEBALFIRMAT FBC
SPORTING CSINDEPENDIENTE FC
AT. ARGENTINOATLETICO PAZ
OLIMPIAEDUARDO HERTZ
BLANCO Y NEGROCARRERAS AC
13ra FECHA
LOS ANDESBLANCO Y NEGRO
CARRERAS ACOLIMPIA
EDUARDO HERTZAT. ARGENTINO
ATLETICO PAZSPORTING CS
INDEPENDIENTE FCATLETICO ACEBAL
FIRMAT FBCCSD 2 DE JUNIO
SPORTIVO BOMBALB. RIVADAVIA


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