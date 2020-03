Santiago Trípodi fue 5º en San Jorge, luego de liderar durante la mayoría de la final de TS1800

CAR SHOW SANTAFESINOMuy cerca del triunfoSantiago Trípodi fue 5º en San Jorge, luego de liderar durante la mayoría de la final de TS1800La apertura de campeonato de TS1800 Santafesino tuvo sabor agridulce para Santiago Trípodi, quien llegó 5º pero estuvo muy cerca de ganar la final. Clasificó 3º, ganó la serie de manera espectacular, y solamente faltó el toque final en el ‘Parque de la Velocidad’ de San Jorge.Con pruebas comunitarias durante el viernes, Trípodi pudo obtener buenos parámetros para el resto del fin de semana. El sábado en clasificación logró meterse en tercera ubicación, y luego en la serie del domingo fue protagonista de una carrera sensacional, peleando con Emiliano Urquiza y Máximo Gauchat, donde los tres se brindaron para el espectáculo pero salió Trípodi como ganador, y poleman para la final.Luego la competencia final era un monólogo del representante de Arroyo Seco adelante hasta que un ingreso del auto de seguridad amontonó a los participantes para retirar a un rival que abandonó, y al volver la bandera verde, todo se complicó con un toque desafortunado que dejó a Trípodi último en la tierra. Si bien pudo volver a pista y remontó, no alcanzó lo suficiente, arribando quinto.El resultado deja sabor a poco porque el potencial del Etios fue totalmente ganador, pero no se dio. “La verdad estoy contento por cómo anduvo, pero caliente por el toque que nos perjudicó. Pero bueno, despedimos al motor del año pasado, que nos dio dos victorias y que ganó la serie al menos. La próxima carrera iremos con motor nuevo, quería darlo de baja con un último podio pero no se pudo. Ahora ese motor lo vamos a tener como recuerdo”.Y completó: “Sobre la maniobra, creo que me deja la sensación de que si no sancionan tengo que correr como hacen algunos, y seré áspero con como quieren que sea. Pero bueno más allá de eso, estoy contento porque sumamos buenos puntos y logramos un ritmo contundente. Estoy muy agradecido a Ricardo Tagliarino, Fabio Fiornovelli, Ariel Massagli y a la directora del equipo Gabriela Bravo por todo lo que hacen”.La próxima fecha será el fin de semana del 5 de abril en el autódromo Ciudad de Rafaela.