Cuáles son los deportes habilitados en Santa Fe

Con estrictas medidas de seguridad, podría volver el wakeboard.

















Fuente: rosario3.com

En Santa Fe serían, en principio, 15, aunque resta la confirmación final. Esta tarde los representantes de clubes se reúnes con el ministro Matías Lammens.El decreto nacional de este miércoles trajo algo de alivio a algunos sectores muy golpeados por la cuarentena, y también a quienes el cuerpo les pide salir y retomar algo de la vieja rutina. Es el caso de quienes practican algún deporte amateur. Entre las actividades autorizadas por Nación, están los establecimientos donde se practiquen disciplinas sin contacto. En Santa Fe serían, en principio 15, aunque resta la confirmación final.“Era una necesidad reabrir los clubes”, dijo Alfredo Fasce de la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs (Areda). Este jueves, junto con otras organizaciones, mantendrá una reunión con el ministro de Turismo y Deportes nacional, Matías Lammens, para pulir los alcances del permiso.En principio, las actividades deportivas son aquellas que no suponen contacto física. Fasce dijo que son 15. Serían: stand up surf, tenis/paleta, remo single, canotaje single, esquí náutico, vela, kite surf, golf, tenia, wakeboard, tiro /arco, tiro, ciclismo, windsurf y equitación.Para practicar cualquiera de estas disciplinas, advirtió Fasce, habrá que ir ya listo. Es decir, vestido con la ropa adecuada ya que no se podrán usar los vestuarios; y por ende, regresar a su casa con ese mismo atuendo.Según el deporte, el protocolo variará. Por ejemplo, las canchas de tenis elaboraron un esquema riguroso para garantizar las medidas de seguridad sanitaria.