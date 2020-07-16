COMUNA DE LA VANGUARDIA DPTO. CONSTITUCION- PROV. DE SANTA FE COMUNICADO IMPORTANTE COVID 19 - NUEVAS MEDIDAS

*CIERRE DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD POR LA PARTE SUR OESTE QUE NOS COMUNICA CON LA RUTA 18 DE MANERA TRANSITORIA.-
*EXIGENCIA TANTO PARA CIRCULAR COMO PARA ENTRAR A NEGOCIOS DEL USO DE BARBIJOS O TAPABOCAS. LOS QUE NO CUMPLAN CON ESTA MEDIDA PODRAN SER PASIBLES DE MULTAS DE $ 4300.- SEGÚN RIGE EN EL ARTICULO VIGENTE PARA LA PROVINCIA DE SANTA FE.-
*EL RESTO DE LOS PROTOCOLOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIOS HASTA QUE SE HAGAN PUBLICAS LAS NUEVAS MEDIDAS NACIONALES Y PROVINCIALES.-
HASTA EL MOMENTO EL PUEBLO NO A REGISTRADO CASOS Y PARA PODER CONTINUAR DE ESTA MANERA ES INDISPENSABLE QUE SEAMOS CONSCIENTES Y REPONSABLES.
EN ESTOS MOMENTOS CRITICOS ES IMPORTANTE QUE CADA UNO CUMPLA CON LAS NORMAS Y PROTOCOLOS REQUERIDOS, RECORDA QUE LA ÚNICA FORMA DE MANTENERNOS LIBRES DE COVID-19 ES MANTENER EL DISTANCIAMIENTO , USAR TAPABOCAS O BARBIJOS, LAVAR MANOS CON AGUA Y JABÓN O UTILIZAR ALCOHOL EN GEL, RESPETAR EL INGRESO LIMITADO A LOS NEGOCIOS, EVITAR LA CIRCULACIÓN INNECESARIA.
HOY MAS QUE NUNCA APELAMOS A TU PREDISPOSICIÓN PARA CUIDARNOS COMO COMUNIDAD, CADA UNO DE NOSOTROS ES UN ESLABÓN DE UNA MISMA CADENA QUE NOS UNE A TODOS, DEPENDE DE VOS, DE MI, DE TODOS, SOSTENER ESTA LUCHA PARA EVITAR LOS CONTAGIOS.
Cuidémonos entre todos, respetando las medidas.
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