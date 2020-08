Coronavirus en Argentina: informe nocturno del 19 de agosto

Fuente: minutouno.com

Hoy fueron confirmados 6.693 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 312.659 positivos de coronavirus en Argentina. Hubo 283 muertes en 24 horas.En el reporte nocturno que brinda el ministerio de Salud informó que se registraron 283 muertes en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 6.330 los fallecidos y 312.659 los contagiados desde el inicio de la pandemia.Del total de esos casos, 1.163 (0,4%) son importados, 79.219 (25,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 191.037 (61,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Desde el último reporte emitido, se registraron 217 nuevas muertes. 108 hombres y 109 mujeres.Provincia de Buenos Aires: 82 hombre y 78 mujeres.Ciudad de Buenos Aires: 14 hombres y 22 mujeres. (Una persona de sexo masculino de 62 años notificada como fallecida, residente en la provincia de Buenos Aires, fue reclasificada como no fallecida).Jujuy: 4 hombres y 8 mujeres.Mendoza: 2 hombres.Río Negro: 2 hombres.Santa Fe: 2 hombres.Salta: 1 hombre y 1 mujer.Chaco: 1 hombre.Por su parte, la cartera sanitaria también indicó que son 1.795 los internados en unidades de terapia intensiva, de acuerdo a la información reportada por las jurisdicciones.Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:- Nación: 57,8%- AMBA: 68,1%Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:Buenos Aires 4.303 | 194.502Ciudad de Buenos Aires 1.094 | 80.346Catamarca 1 | 63Chaco 57 | 4.606Chubut 13 | 437Córdoba 100 | 5.091Corrientes 3 | 236Entre Ríos 60 | 1.810Formosa 0 | 79Jujuy 133 | 5.360La Pampa 2 | 186La Rioja 54 | 905Mendoza 150 | 3.773Misiones 0 | 55Neuquén 50 | 1.961Río Negro 94 | 4.168Salta 114 | 1.401San Juan 0 | 22San Luis 0 | 36Santa Cruz 56 | 1.145Santa Fe 202 | 3.763Santiago del Estero 41 | 379Tierra del Fuego** 64 | 1.553Tucumán 104 | 782(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino.