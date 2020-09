LA POLICÍA DE SANTA FE CELEBRA SU ANIVERSARIO N°156

Sain participó de la conmemoración en el Panteón de los Caídos, en el cementerio Municipal; y de la misa en la Iglesia Nuestra Señora de Fátima.El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad, celebró este lunes la conmemoración del 156° aniversario de la Policía de Santa Fe, con un reconocimiento a los policías caídos en el Panteón Ubicado en el Cementerio Municipal, y una misa en la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, de acuerdo a las normas de protocolo en contexto de pandemia.En la oportunidad, el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, señaló que, "como no podía ser de otra manera, nosotros como autoridad política acompañamos a nuestros queridos y queridas policías en un nuevo aniversario de esta institución. Estamos aprovechando este momento para relanzar la Policía, creemos que la verdadera policía de Santa Fe en el sentido contemporáneo se creó en el año 54, en ocasión de la promulgación de su primer estatuto orgánico que fue el 16 de setiembre de ese año por ley de la Legislatura Provincial y donde se le dio el formato de policía moderna; no obstante, eso acompañó este festejo".Por otra parte, el ministro resaltó el rol de la policía en la sociedad: "Hay que saber que la policía está para cuidar a la sociedad, es parte de la sociedad, los policías cuando se convierten en policías no es para hacer oficinistas, es porque tienen una fortísima vocación del cuidado del prójimo, del deber hacia el prójimo, eso lo reivindico mucho porque es una actividad noble".A su turno, la jefa de la Policía de Santa Fe, Emilce Chimenti, saludó en este día a los agentes policiales: "Quería dejarles un mensaje a nuestros compañeros que día a día la pelean, la luchan y están en la calle ofreciendo su vida para cuidar al vecino. Estos actos suelen ser multitudinarios, pero no pudimos hacerlo por protocolo y cuidado, pero vaya este mensaje en un día muy especial para los que elegimos esta actividad ", aseguró.