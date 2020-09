COVID-19: LOS CONTROLES DE SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS NO SE SUSPENDEN

El Ministerio de Salud de Santa Fe recuerda que los Centros de Salud son lugares seguros para asistir con turno programado.El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, recordó la importancia de asistir a los controles de bebés, niños y niñas. “En tiempos de pandemia tenemos que continuar con el cuidado de nuestros recién nacidos, niños y niñas, desde que nacen y durante su infancia y adolescencia a través de las consultas en los centros de salud. Esto representa una oportunidad para evaluar no solo el estado de salud, sino evacuar cualquier tipo de duda sobre la crianza o nutrición. Es fundamental el control del carnet de vacunación, para asegurarnos que esté completo, y si no lo está colocar las vacunas que falten”, expresó Silvina Vaghetti, directora de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud.La profesional manifestó que “los bebés recién nacidos, así como los lactantes y niños, deben recibir controles aun estando sanos, ya que es la única manera de evaluar su crecimiento y desarrollo y detectar precozmente cualquier alteración. Esto debe hacerse en los Centros de Salud más cercanos a sus domicilios”.La importancia de la vacunación“Si bien el Covid-19 ha modificado nuestros hábitos cotidianos, es muy importante cumplir con la vacunación porque nos previenen de enfermedades y sus complicaciones. De esta manera, cuando vuelvan a interactuar bebés, niños y niñas, estarán protegidos, ya que las vacunas educan al sistema inmunológico para que luche contra infecciones”, explicó la licenciada Silvina Vaghetti.Las etapasLa funcionaria indicó que “a partir del momento del nacimiento, el recién nacido tiene que recibir su primer control a las 48-72 horas de vida, luego a los 7 y 14 días”.“Posteriormente -continuó- y durante los primeros 6 meses de vida, el control es una vez al mes, periodo fundamental para la vacunación. Entre los 7 y los 12 meses, comenzamos a espaciar estas visitas al Centro de Salud, cada dos meses”.La profesional agregó que “entre los 12 y los 24 meses el o la profesional recomendará cuándo realizar la siguiente visita, que será programada por el Centro de Salud en la fecha y horario que acuerden”, y agregó que “durante los controles se aplicarán las vacunas correspondientes al calendario nacional, que son gratuitas y obligatorias, por eso siempre insistimos en que asistan con el carnet correspondiente”.A partir de los 2 años los controles serán periódicos y asignados por los profesionales a cargo del cuidado del niño o niña.Continuar con la lactancia maternaLa directora de Niñez y Adolescencia recomendó también que “si la mamá está dando de amamantar es importante que continúe haciéndolo porque no hay evidencia científica de que se transmita el Covid-19 a través de la leche materna y, además, porque la leche materna tiene los nutrientes necesarios y elementos que ayudan a controlar enfermedades”.“Es necesario incrementar los cuidados de higiene: el lavado de manos, la utilización de alcohol diluido o en gel, y la protección de las vías respiratorias (barbijo o cubre boca) para evitar el contagio”, especificó la funcionaria.Controles seguros“Es importante que las personas a cargo de los niños o niñas se comuniquen previamente con el Centro de Salud del barrio para solicitar un turno. De este modo, la atención será en un ambiente seguro”, señaló Silvina Vaghetti y recomendó: “asistir con cubre boca, mantener el distanciamiento social de dos metros y llevar el carnet de vacunación. Recién nacidos, niños y niñas, deberán concurrir con un solo adulto, menor de 60 años y que no presente enfermedades de riesgo (diabetes, cardiopatías, enfermedades pulmonares, cáncer)”, finalizó.