EL GOBERNADOR ANALIZÓ CON INTENDENTES Y PRESIDENTES COMUNALES LAS MEDIDAS FRENTE AL ACELERAMIENTO DE CASOS DE COVID-19 EN LA PROVINCIA

El gobernador, Omar Perotti junto a la ministra de Salud, Sonia Martorano, se reunió con intendentes y presidentes comunales para analizar las medidas a tomar frente al aceleramiento de la curva de casos de COVID-19. También participaron del encuentro, el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, y el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre.“En la etapa inicial, pensábamos que el pico lo íbamos a tener en abril, algunos después pensaron que ese pico había pasado o no iba a venir nunca. Ese pico está y está entre nosotros, y se va a ampliar. La forma que tome esa curva, depende de nosotros”, dijo el gobernador al inicio de la reunión.Perotti, dirigiéndose a los jefes comunales, afirmó que “difícilmente haya localidades invictas”, a la vez que destacó el trabajo realizado y agregó: “La clave en lo local es disminuir la movilidad, y en particular la de aquel nexo ya directo, aunque no esté hisopado. Si es conviviente del que dio positivo, que cumpla el mismo esquema de aislamiento ya, que no espere que lo vengan a hisopar. Esa si es una tarea que podemos ajustar muy bien desde lo local”.Por otro lado, remarcó que es fundamental “tener el control, como se hizo en el inicio, de todas las personas que provengan de zonas con circulación comunitaria. El ejemplo más tradicional en nuestra provincia: estudiantes de Santa Fe o de Rosario que vuelven a su casa, no puede estar circulando. Tengámoslo muy claro porque estos son los cuidados a tener. Estudiantes, viajantes, comisionistas, etcétera, el que tiene el vínculo con cualquiera de los lugares donde hoy tenemos circulación comunitaria”. “Esto es clave porque lo hicieron muy bien, saben cómo hacerlo, tenemos que volver a tener la atención fuerte puesta allí”, agregó el titular de la Casa Gris.También se refirió al aceleramiento de la curva de casos: “Ahora tenemos una aceleración en la capacidad de contagio de cada persona y la mitad de los análisis da positivo: de dos análisis, uno es positivo. Es decir, el número va a tener un crecimiento importante, por lo cual hemos tomado algunas medidas que no son simpáticas, en un momento donde hay gente que desea trabajar”, añadió Perotti.El gobernador resaltó la importancia de que intendentes y presidentes comunales cuiden los espacios públicos, porque “falta control en los espacios verdes” y la gente se reúne allí, por lo cual solicitó que se incrementen los controles.Descentralización de los testeosMartorano explicó que, entre el trabajo realizado desde el inicio de la pandemia, se logró la descentralización de los testeos: “Teníamos un solo laboratorio que podía analizar Covid, que era el Cemar en Rosario, Hoy tenemos 6 laboratorios en toda la provincia: el Hospital Centenario, el de Niños zona norte, el Hospital Provincial y el Laboratorio Central de Santa Fe”.Además, remarcó la adquisición de pruebas de laboratorio rápidas, el refuerzo del 0800 y que se comenzaron a comunicar los resultados de los hisopados vía SMS y que pueden chequearse en la web, a lo cual el gobernador agregó: “Es clave que esto nos lo confirmen siempre ustedes. La mejor referencia de que está funcionando en toda la provincia tiene que ser la verificación de cada uno de ustedes, la comunicación con los positivos de su localidad”.Sistema de salud fortalecidoMartorano, durante la reunión, presentó el cuadro de situación de la pandemia en la provincia: “Con la cuarentena inicial logramos aplanar la curva y usamos ese tiempo para comprar insumos, preparar camas críticas, fortalecer el sistema”.Luego de repasar las estadísticas de la pandemia, resaltó la ministra: La positividad es muy preocupante. De cada 100 hisopados que hacemos, 50 dan positivos en al provincia y 55 en rosario, gran circulación comunitaria”. Y agregó que “la curva provincial va de la mano de la aceleración de la curva nacional. Tenemos un delay de mes, mes y medio con AMBA, lo cual es lógico por la distancia, pero ahora estamos acelerados como ellos”.También se refirió a lo realizado desde el 4 de septiembre cuando se aplicaron restricciones en el sur provincial: “En estos 14 días, no solo impedimos la circulación, sino que trabajamos en aumentar las camas: 70 camas en 14 días. No solo las camas: los respiradores y los recursos humanos”, informó la titular de la cartera sanitaria.Finalmente, el gobernador cerró la reunión instando a las autoridades locales a seguir trabajando juntos: “Vamos a tener estos días reuniones con mayor periodicidad, no perdamos el contacto con el área de salud, estemos activos, confío plenamente en cada uno de ustedes, todos aprendimos, todos lo estamos haciendo de la mejor manera, mas allá de cualquier diferencia nada puede hacer dividirnos y no coordinar, es la mayor fortaleza que tiene la provincia, su estructuración de municipios y comunas y la cercanía del vínculo con la gente, eso es impagable. Trabajemos para bajar la velocidad de contagios y mantengamos este nivel de coordinación”.