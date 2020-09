Se dispuso un aporte no reintegrable de $ 30.000 para los rubros afectados por las limitaciones de circulación en los departamentos Caseros, Constitución, General López, Rosario y San Lorenzo.El secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano, anunció este miércoles que el gobierno de la provincia amplia el alcance del Programa de Asistencia Económica de Emergencia para los cinco departamentos del sur que fueron afectados por las limitaciones de circulación del decreto N° 944.Durante la presentación, Aviano afirmó: “Estamos anunciando medidas concretas de asistencia económica al sector de comercios y servicios que han sido más afectados por las medidas dispuestas en materia sanitaria” e indicó que alcanza a “gimnasios y sus servicios vinculados como yoga, pilates y a los alcances del decreto N.º 944 por el cierre de peluquerías, manicuría, podología, comestología y todos lo que tenga que ver son servicios conexos vinculados a la belleza”.“A todos ellos vamos a estar alcanzando con un aporte no reintegrable, un subsidio extraordinario que se va a pagar por única vez por el monto de $30.000, el plazo de inscripción es hasta el 30 de septiembre y va a estar disponible a partir de las 0 horas de mañana”, sostuvo el secretario.En esa linea aseguró que a dicha asistencia “la vamos a estar pagando sobre principios de octubre y representa una inversión en un principio de $50.000.000 para los departamentos Caseros, Constitución, General López, Rosario y San Lorenzo”.Por último remarcó que “estamos asistiendo a los que bajo ninguna modalidad, ni con delivery, ni take away, tampoco están pudiendo hacer el servicio de manera presencial con el cliente. Con ellos vamos a estar aplicando este subsidio”.Para acceder a este beneficio hay que acceder a la página web de la provincia www.santafe.gob.ar y completar la inscripción con un formulario en el que se debe colocar la documentación para identificar la actividad, titular del establecimiento, incripción de la Afip y la cuenta bancaria donde se hará el depósito.CUARTA CUOTA PARA JARDINES Y OTROSEl funcionario también adelantó que para los jardines maternales, salón de fiestas, eventos infantiles, canchas de fútbol 5 y transportes escolares que han recibido una tercera cuota del Programa de Asistencia Económica de Emergencia: “Van a recibir una cuarta cuota que se va a acreditar en la segunda quincena de este mes de septiembre, que será pronto anunciado el importe de acuerdo a la actividad”, concluyó.