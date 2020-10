LA PROVINCIA FOMENTA EL COMERCIO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA SANTAFESINA EN RUSIA

Funcionarios provinciales, nacionales y de la Embajada Argentina en Rusia llevaron a cabo un encuentro por videoconferencia para establecer una agenda de trabajo.El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Comercio Exterior, en conjunto con la Cancillería Argentina, organizó una videoconferencia con la Embajada Argentina en Rusia, que tuvo como objetivo empezar a elaborar una agenda de trabajo sobre la inserción de la maquinaria agrícola santafesina en el país europeo.Además, durante el encuentro, se abordó la concreción de rondas de negocios virtuales en lo que queda del año, la búsqueda de financiamiento de ventas provinciales en el mercado ruso y la necesidad de detectar socios estratégicos para realizar alianzas comerciales. Asimismo, a partir de la participación del área de Agroalimentos de la provincia, se exploraron otros rubros para abrir el mercado ruso hacia el resto de los sectores productivos del territorio santafesino. También se identificaron distintas universidades y asociaciones de productores para poder organizar seminarios de transferencias de tecnología y, de esta forma, no solamente vender equipos sino también conocimiento.Al respecto, el ministro Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, manifestó que “se trata de un gran desafío. Hemos estado en Rusia en otras oportunidades, en la entonces gestión de Jorge Obeid, visitado varias zonas y generando proyectos con campos y zonas para agricultura y ganadería. Conocemos de algún modo el devenir de nuestras empresas y el camino iniciado, la idea es articular muy fuerte con ese país en cuestiones vinculadas al conocimiento, a la extensión, el uso de la tecnología y la posventa. Para eso, existe todo un trabajo, no solamente en el esquema comercial sino en en el conocimiento y en la forma de aplicar la tecnología”.“Realmente tenemos muchas expectativas, estamos articulando fuertemente entre lo público y lo privado bajo un esquema integral. Creo que es un gran desafío, no sólo para el sector de la maquinaria agrícola, sino también por el de los sistemas de agro producción ganadera, que se pueden hacer de manera conjunta y que podrían ser un buen inicio. Será bueno para ambos países fortalecer el intercambio”, concluyó Costamagna.Además del ministro, participaron de la reunión los secretarios de Comercio Exterior, Germán Burcher; de Agroalimentos, Jorge Torelli; y de Cooperación Internacional e Integración Regional, Julieta de San Félix, el subsecretario de Comercio Exterior y Nuevas Tecnologías, Lucas Candioti; y el presidente de la Asociación Santafesina de Industrias de Maquinaria Agrícola (ASIMA), Rubén Giorgi. Por la Embajada Federación Rusa el encargado de Negocios a.i., ministro Diego Desmoures y el agregado Agroindustrial, Alonso Ferrando.