Martorano: “El DetectAR permite fortalecer la estructura prehospitalaria”





La provincia está realizando seis operativos de búsqueda territorial y domiciliaria de personas con COVID-19 simultáneamente en toda la provincia.La ministra de Salud, Sonia Martorano, destacó la importancia fundamental de los operativos de búsqueda territorial y domiciliaria de personas con COVID-19 que se vienen implementando, de manera sistemática e ininterrumpida, conjuntamente con la cartera sanitaria nacional en gran parte de la provincia de Santa Fe, en el marco del Plan DetectAR Federal.Martorano participó este jueves en el operativo que se desarrolló en la localidad de Ibarlucea, departamento Rosario, y señaló que “gracias a los operativos territoriales podemos identificar de manera precoz y oportuna casos positivos de Covid y bloquear inmediatamente la cadena de contagios”."Esto es de una importancia superlativa porque nos permite, mediante el testeo de resultado rápido, impedir que la enfermedad progrese en cada persona y círculo estrecho; y que se agrave aumentando los riesgos de morbimortalidad"; y en segundo termino "y tan importante como lo anterior, es que podemos abordar, contener y resolver los casos en el primer nivel de atención (centros de salud y hospitales de baja complejidad), o en el propio domicilio de las personas mediante aislamiento y seguimiento de equipos territoriales de Salud, sin que la enfermedad progrese y deban ser derivados y contenidos en el tercer nivel (efectores de alta complejidad) y evitando que se saturen las camas críticas”, destacó la ministra.Con respecto al operativo en Ibarlucea, precisó que "en pocas horas se visitaron 290 casas, evaluando así a 685 personas, de las cuales se consideró necesario hisopar a 15 que presentaban síntomas compatibles con la enfermedad". Como resultado del testeo rápido de esas 15 personas, 1 se diagnosticó como Covid positivo, a la que se sumó 1 más por confirmación por criterio clínico epidemiológico.Estas dos personas recibieron inmediatamente asistencia médica y se les prescribió aislamiento. Asimismo se identificaron a sus contactos estrechos brindándole las recomendaciones, estando todos bajo vigilancia epidemiológica en sus domicilios.Acompañada por equipos ministeriales de provincia y Nación y con la presencia del presidente comunal de Ibarlucea, Jorge Masson, Martorano profundizó: "Sabemos que hoy la provincia de Santa Fe es el epicentro de la pandemia a nivel nacional, por ello estamos realizando un gran trabajo territorial, con la gente, detectando quién tiene algún tipo de síntoma o duda, buscando los casos sospechosos”.“Gracias a gestiones provinciales y nacionales disponemos de estos test rápido de antígeno que en 20 minutos nos permite tener el resultado y actuamos con todo el equipo de salud para hacer el aislamiento, contención y educación de ese grupo familiar que tiene un integrante con Covid”, indicó.REFORZAR EL TERCER NIVEL“La otra tarea es seguir fortaleciendo y expandiendo las camas de terapia y generales porque todo santafesino o santafesina que requiera de una atención, la tenga, y hoy con 100 mil casos de Covid en la provincia todos y todas han recibido la atención que han requerido en tiempo y forma”, destacó por otra parte la ministra de Salud.“Queremos que las camas estén pero que no tengamos que usarlas; y el modo para ello es fundamental el aislamiento precoz y rápido”, explicó.En línea con ello, destacó que “a nivel provincial, la ocupación de camas ronda el 80% aproximadamente pero no estamos teniendo problemáticas en base a una gran logística que se ha realizado en internar a los pacientes que así lo requieran”.“Es esta instancia, que no elegimos, sino que es la que nos toca, queremos llegar todos juntos, sin ausencias ni faltantes a marzo-abril donde probablemente tengamos la vacuna”, concluyó Sonia Martorano.MÁS OPERATIVOS SIMULTÁNEOSEste jueves también se realizó otro operativo en la ciudad de Rosario, concretamente en el barrio Las Heras, ubicándose el camión sanitario en calle Sánchez de Thompson al 34. Allí, se realizaron 49 test rápidos, de los cuales 16 fueron positivos y 33 negativos. Mientras que un caso más se consideró positivo por criterio clínico.Del mismo modo, junto a los operativos Detectar Federal, en la capital provincial se llevan adelante las intervenciones de Aborda Salud en cinco barrios de la ciudad. A las búsquedas de casos sintomáticos compatibles con Coronavirus se le suman tareas de promoción y prevención de la salud.El operativo que se lleva adelante en el Parque Independencia de Rosario, continúa realizándose con equipos técnicos del Ministerio de Salud de la provincia.