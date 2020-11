FALLO HISTORICO DE LA SUPREMA CORTE DE LA NACION QUE FAVORECE A FESIM

La matriz del caso: un problema de representación sindical. Esto sucede en un marco en el que la ley provincial (9996) establece un sistema de paritarias conjuntas de diversos sindicatos municipales, de las cuales surgen convenios colectivos de eficacia general para todo el ámbito provincial. El actor es un sindicato, APM, de la localidad de Las Colonias, integrante de FESIM, su contraparte es la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe (FESTRAM) y el Ministerio de Trabajo de esa provincia. Su amparo perseguía la nulidad de un aporte solidario obligatorio que iba al beneficio de la FESTRAM. De desigualdad (el que comparten "todos"). Lo dispuesto por el artículo 1 de la ley 9996 --que agrega el artículo 132 bis a la ley 9286-,en la negociación paritaria, sólo podrán ser representados por la FESTRAM, de modo que obtendrán los mismos beneficios y mejoras laborales que los demás trabajadores municipales". Es, entonces, un argumento de "pura" desigualdad ya que en el ámbito de la Provincia existen dos FESIM y FESTRAM. Además, el Procurador dice que esto resulta contrario al artículo 14 bis de la Constitución Nacional ya los artículos 3, inciso 2, y 8, inciso 2, del Convenio 87 de la OIT. Ello, por cuanto contradice el principio de pluralidad de representación en el sector público. El argumento "municipalista" es el más novedoso y potente del fallo, y está desarrollado -ahora sí- de propia pluma por la Corte. Porque no lo planteaba la demandada. El sistema cuestionado, dice la mayoría, "menoscaba el principio de autonomía municipal". Es preciso recordar que la reforma de 1994 reconoció expresamente a los municipios de provincia (art. 123) y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 129) el carácter de sujetos inexorables del régimen federal argentino, agregándose al Estado Nacional y a las provincias. En lo atinente a los municipios, estableció el standard de autonomía para todos ellos, derivando a cada provincia la especificación del contenido y los alcances de esa específica capacidad de derecho público “en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”. La magna asamblea constituyente aclaró que “no puede haber municipio autónomo verdadero si no le reconocemos explícitamente entidad política o le retaceamos la capacidad de organizar su administración y realizar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones o lo privamos del sustento económico-financiero indispensable para que preste aquellos servicios públicos que la provincia le asigne, inherentes a su existencia o le impedimos ejercer su autonomía institucional (Convención Constituyente Nacional, sesión del 8 de agosto de 1994, intervención del Convencional Merlo)” (Fallos: 337:1263). Y ya lanzado en un explícito fallo que excede la ley en cuestión, dice: La falta de adaptación de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, vigente desde 1962, al standard del art. 123 de la Constitución Nacional, importa -entre otras consecuencias- mantener formalmente la vigencia de leyes que, como la que es materia de análisis en la causa, no operan como garantías de funcionamiento y autodeterminación sino como un valladar de la autonomía. No dejamos de subrayar que este argumento es metido además "motu proprio" por la Corte. O sea, que lo metió porque tenía (muchas) ganas de decirlo, a punto tal que, como veremos, había opción de resolver lo mismo sin decirlo. Lo cual le sube el precio a la addenda.