 Moderna anuncia que su vacuna contra el coronavirus presenta un 94,5% de eficacia

Fuente: minutouno.com

El laboratorio estadounidense señaló que no ha detectado ningún caso de enfermedad grave entre los vacunados. Este dato lo arroja un primer análisis interno de las pruebas de fase 3.La empresa estadounidense Moderna anunció este lunes que su vacuna experimental contra el coronavirus , una de las más avanzadas del mundo, tiene una eficacia del 94,5%, una cifra superior incluso al 90% comunicado por la compañía Pfizer hace una semana. Según indicó la compañía en un comunicado, este dato lo arroja un primer análisis interno de las pruebas de fase 3 (las previas a la comercialización del productos) de la vacuna, que corresponden a 95 personas con casos confirmados de Covid-19.Al mismo tiempo, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) comenzó el proceso de revisión y análisis de los datos de la vacuna mRNA-1273 para el Covid-19 de Moderna. Este proceso es el primer paso para decidir si este antígeno se lanza al mercado cuando haya suficiente información clínica.El Comité de Medicamentos de Uso Humano puso en marcha un proceso de revisión continua. Es decir, que a partir de ahora analizará todos los datos que de los ensayos clínicos de esta vacuna vaya recopilando y entregando Moderna para, en caso de demostrar eficacia, aprobar su salida al mercado cuanto antes.La decisión del órgano europeo de iniciar este proceso "se basa en resultados preliminares de estudios no clínicos y estudios clínicos iniciales en adultos que sugieren que la vacuna desencadena la producción de anticuerpos y células T (células del sistema inmunológico, defensas naturales) que se dirigen al virus", indicó la Agencia en un comunicado.Ensayos clínicosEl Comité comenzó a evaluar el primer lote de datos sobre la vacuna, que provienen de estudios de laboratorio (datos no clínicos). Se están realizando ensayos clínicos a gran escala que involucran a varios miles de personas y se esperan resultados en breve."La revisión continua continuará hasta que haya suficiente evidencia disponible para respaldar una solicitud formal de autorización de comercialización", añaden desde el órgano.De esta manera, Moderna se suma a las otras dos vacunas que ya estaban en este proceso, las de AstraZeneca y Oxford y la de Pfizer y BioNTech. De hecho, la primera le lleva mes y medio de ventaja a la de Moderna.