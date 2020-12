Confirmaron que Vladimir Putin se aplicará la vacuna Sputnik V

Fuente: minutouno.com

Un portavoz del Kremlin afirmó este domingo que el presidente de Rusia ya tomó la decisión de aplicarse la vacuna contra el coronavirus.Luego de ser autorizada para ser aplicada en mayores de 60, el presidente de Rusia, Vladimir Putin , confirmó que recibirá la vacuna Sputnik V contra el coronavirus fabricada por Gamaleya.Previo a dicha aprobación, el mandatario había señalado que no podía recibir la dosis aún por superar la edad permitida. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó este domingo a un canal de televisión estatal ruso que el mandatario se aplicará la vacuna."Dijo que lo vacunarán, tomó esa decisión y estaba esperando hasta que se completaran todos los trámites", declaró el portavoz al canal de televisión Rossiya 1, según declaraciones publicadas en su sitio web.Rusia lanzó a principios de diciembre un programa de inoculación voluntaria con la vacuna Sputnik V, comenzando con los grupos más vulnerables en Moscú. Las personas mayores de 60 años pueden comenzar a solicitar la inyección el lunes, indicó el domingo el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, en su sitio web.Ocurre luego que el Ministerio de Salud dijera que la vacuna fue aprobada para su uso por personas mayores después de un ensayo separado.Vladimir Putin, de 68 años, aseveró anteriormente que la vacuna rusa era efectiva y segura, que no veía ninguna razón para no vacunarse y que estaba esperando hasta que estuviera disponible. Incluso en agosto contó que una de sus hijas había participado en el ensayo clínico.