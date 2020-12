Fondo ruso a cargo de producción de Sputnik V anunció planes para fabricarla en Argentina

Fuente: ambito.com

Lo aseguró el director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmietriev. "En el segundo trimestre desplegaremos la producción en Argentina, donde hay farmacéuticas muy potentes", sostuvo.El director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmietriev, aseguró que existen planes para "desplegar desde el segundo trimestre -de 2021- la producción en Argentina" de la vacuna Sputnik V , cuyas primeras dosis llegaron hoy al país.A través de una conferencia de prensa que brindó por Zoom desde Moscú, Dmietrev indicó: "Ya empezamos la producción en India, Brasil, China y Corea. En el segundo trimestre desplegaremos la producción en Argentina, donde hay farmacéuticas muy potentes".El funcionario, a cargo del fondo ruso encargado de la financiación de la Sputnik V, aseguró que la vacuna rusa "es segura, tiene una eficacia del más del 90%, y es de dos a tres veces más barata que el resto".Las definiciones se realizaron en el marco de una videoconferencia realizada en ruso con traducción simultánea al español desde Moscú, a través de la plataforma Zoom, en la que participaron periodistas argentinos y en la que ofició como moderador el periodista y diplomático ruso Sergey Brilev.Asimismo, ante una consulta, el director del Fondo Ruso de Inversión indicó que la vacuna Sputnik V provee una "inmunidad total" ante la nueva cepa del virus detectada en el Reino Unido y otros países.Sobre los ensayos clínicos a los que fue sometida la vacuna, y su llegada a la Argentina, manifestó que "la ANMAT viene trabajando desde hace tiempo con los ensayos clínicos y la vacuna (Sputnik V) cubre más gente que los ensayos de Pfizer y Moderna".Asimismo, se mostró confiado en que "otros países seguirán el ejemplo de Argentina" en la adquisición de la vacuna rusa.Tras remarcar los acuerdos con Venezuela, y Emiratos Árabes para la provisión de la vacuna, manifestó que "es segura completamente, está probado".También señaló que "las vacunas de Pfizer y Moderna se registraron en base a informaciones intermedias" y que los ensayos definitivos recién estarán terminados "en el año 2022 o 2023"."Nuestro país no hace una competencia incorrecta ni hacemos propaganda negativa sobre otras vacunas. Nuestra vacuna tiene una eficacia de más del 90 por ciento y logró proteger a toda la gente en el marco de los ensayos", sostuvo.Por su parte, Alexander Ginsburg, director del Centro Gamaleya, productor de la vacuna Sputnik V, dijo que están "contentos con la buena bienvenida que tiene la vacuna en Argentina", y añadió: "Estamos contentos de poder compartir nuestro trabajo para salvar vidas".Al explicar los aspectos técnicos de la vacuna afirmó que "la Sputnik V completó las tres fases de los ensayos clínicos, en las dos primeras con pocos casos pero en la tercera fase tuvimos 31.000 voluntarios de distintos grupos de edad"."Las aplicaciones de la vacuna no demostraron efectos adversos para nada. El 15 por ciento demostró un enrojecimiento en la zona de aplicación, y lo más grave que puede suceder es fiebre hasta 38 grados durante tres días, que se puede quitar con un paracetamol", precisó."El Ministerio de Salud (ruso) monitorea a quienes recibieron la vacuna y no hay efectos colaterales más de los que ya mencioné", ratificó."La plataforma y los vectores que usamos para crear la vacuna nunca provocaron alguna reacción o complicación severa, por eso podemos considerar que esta vacuna no representa ningún peligro para la salud de los vacunados", afirmó.Ginsburg sostuvo que "la vacuna puede competir de igual a igual con otros productos de Estados Unidos o Europa Occidental".Asimismo, atribuyó los cuestionamientos a la Sputnik V al hecho de que "la ganancia por las vacunas se distribuye entre más países", a la vez que citó "componentes políticos", aunque aclaró que " Rusia no fue el iniciador de ese componente político".También aseveró que planean estar produciendo "cinco o seis millones de dosis mensualmente".Ante una pregunta respecto de si la vacuna se la podrían aplicar los mayores de 60 años sostuvo que "los ensayos en los que participó el grupo de mayores de 60 años terminó hace unos días, ya tenemos los resultados de esa investigación y según el protocolo lo presentamos al Ministerio de Salud"."Los resultados son muy positivos, no son peores de los obtenidos en la primera, segunda y tercera fase de ensayos clínicos en otros grupos de edades. Podemos decir que en los próximos días se tomará la decisión de usar la vacuna" para mayores de 60 años, indicó el especialista.También ratificó que la intención es que la vacuna rusa se produzca "en Argentina y Uruguay, que luego la van a suministrar a otros países de América Latina y el mundo"."Agradezco al gobierno de Argentina, tenemos una cooperación muy buena con Argentina y esperemos que el que viene sea el año de victoria sobre el Covid. Aplicaremos todos los esfuerzos para conseguirlo", finalizó.Dmitriev terminó la conferencia con un comentario risueño, refiriéndose al nombre completo de la vacuna rusa Sputnik V: dijo que la V es la señal de que el año 2021 será el de "la victoria sobre el coronavirus ".