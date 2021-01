Buenos Aires, la Provincia volverá a clases con "presencialidad cuidada y gradual" el 1 de marzo

Fuente: minutouno.com

Tras reunirse con intendentes, el gobernador Axel Kicillof aseguró que "hace dos semanas se logró revertir" el crecimiento de casos de coronavirus y habló del protocolo para volver a clases presencialesEl gobernador de la Provincia Axel Kicillof , anunció este martes que si sigue la baja en los casos de coronavirus Covid-19 el horario de las actividades nocturnas podría prolongarse hasta las 2, al tiempo que ratificó que el 1 de marzo volverá la "presencialidad cuidada y gradual" a las escuelas de Buenos Aires bajo protocolos sanitarios.Al respecto, Axel Kicillof expreso que "hace dos semanas se logró revertir" el crecimiento de casos de coronavirus registrado desde principios de diciembre, a partir de las restricciones aplicadas, y destacó "la solidaridad y compresión del pueblo de la provincia". "En vacaciones, en muchos casos, tomaron la decisión de ser más cuidadosos", apuntó."Después de escuchar la cantidad de voces oportunistas, y a veces tonterías, por haber tomado medidas de cuidados y haber puesto restricciones que afectaron las reuniones y los horarios nocturnos, tenemos un resultado que era el que esperábamos", dijo el gobernador de la Provincia.En ese sentido, anunció: "De continuar la caída de los casos durante la próxima semana, el martes que viene estaríamos en condiciones de extender el horario nocturno de las 1 a las 2 de la madrugada, en línea con el pedido de comerciantes de rubros afectados"."Lo que hacemos es poner esto condicionado a un resultado, porque no usamos la pandemia para hacer medidas grandilocuentes ni tomar medidas oportunistas. Si siguen bajando los casos, extenderíamos el horario", indicó el mandatario de la Provincia.Destacó además que la decisión tomada fue "tan efectiva", que "al tiempo que bajaban los casos, el fin de semana pasado, con cuidados y medidas de control, tuvimos el mejor fin de semana en lo que va de la temporada".En cuanto a la campaña de vacunación contra el coronavirus, explicó que ya están "prácticamente aplicadas las 123 mil dosis recibidas en la Provincia".En cuanto al regreso de las clases presenciales , Axel Kicillof dijo: "Lo que vamos a hacer es aplicar el plan de la Provincia. No es una medida marketinera, menos todavía electoral, sorpresiva, intempestiva. Nuestro plan está aprobado por el Gobierno nacional, presentado en tiempo y forma, discutido con todos los actores de la comunidad educativa"."El día 17 de febrero, como ocurre todos los años, se va iniciar un período donde vamos a trabajar con aquellos que perdieron de manera especial el vínculo. O sea que con aquellos que no tuvieron suficiente intensidad en el contacto con nuestro sistema educativo, vamos a estar retomando algunas formas de presencialidad para poder trabajar con los que se quedaron atrás", precisó.Explicó además que el 1 de marzo volverá la presencialidad "en toda la provincia, con particularidades", entre las que enumeró el uso de tapabocas, el cuidado de la ventilación, el distanciamiento y la limpieza."Si están pegados unos con otros los chicos, evidentemente se va a contagiar", dijo, y agregó que "asegurar el distanciamiento obliga a que no se pueda tener la misma frecuencia"."No podemos poner la misma cantidad de chicos en un aula que poníamos antes. Eso hace que tengamos que hacer un esquema, donde durante las cuatro horas no venga la misma cantidad de chicos. Por eso decimos que va a ser de manera alterna. Por supuesto a medida que vayamos vacunando vamos a poder ir modificándolo, por eso hablamos de gradualidad", señaló.Luego de un encuentro con intendentes en Villa Gesell donde analizaron la situación epidemiológica por el coronavirus, el gobernador declaró además que, tras haber sido vacunado contra el coronavirus, se realizó un análisis de anticuerpos y registró "índices altísimos de protección".De esta nueva reunión participaron los jefes comunales de Villa Gesell, Gustavo Barrera; General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; Monte Hermoso, Alejandro Dichiara; General Paz, Juan Manuel Álvarez; Necochea, Arturo Rojas; General Madariaga, Carlos Esteban Santoro; General Lavalle, José Rodríguez Ponte; Pinamar, Martín Yeza; Magdalena, Gonzalo Peluso; Mar Chiquita, Jorge Paredi, La Costa, Cristian Cardozo, y Punta Indio, Hernán Yzurieta.Estuvieron además la vicegobernadora, Verónica Magario; el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco; y los ministros bonaerenses de Salud, Daniel Gollan; de Seguridad, Sergio Berni; y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.También participaron del encuentro el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak; el subsecretario de Transporte, Alejo Supply, y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila.