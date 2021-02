 Clases presenciales: ya está disponible el permiso para circular para docentes y alumnos

Fuente: minutouno.com

Los alumnos y los docentes quedan exceptuados por las nuevas medidas de la prohibición de usar el transporte público. Cómo tramitar el certificado.Las clases presenciales retornarán este mes en la ciudad de Buenos Aires y algunos otros distritos, y el Ejecutivo dispuso permisos de circulación para docentes y alumnos , que ya está disponible en en la web. El mismo se puede gestionar tanto desde el sitio www.argentina.gob.ar/cuidar o mediante la aplicación Cuidar.Según el decreto 67/2021, en todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes, tal como lo precisó el viernes en una entrevista radial el ministro de Educación, Nicolás Trotta.Además, establece que seguirán vigentes los dos parámetros de riesgo sanitario (razón e incidencia) que deberán seguir teniendo en cuenta las provincias para la restricción de la circulación nocturna.El detalle la vuelta a clasesLas clases y actividades educativas no escolares presenciales se podrán reanudar, según los parámetros definidos por el Consejo Federal de EducaciónCada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deciden la efectiva reanudación y, eventualmente, su suspensión de acuerdo con la situación epidemiológicaEn aquellos casos en que resulte necesario disminuir la circulación de personas a fin de mitigar la propagación del coronavirus, se deberán implementar políticas sanitarias que prioricen el funcionamiento de los establecimientos educativos con modalidades presencialesDocentes y personal no docente, alumnos y sus acompañantes quedan exceptuados de la prohibición del uso del servicio público de pasajeros. y deberán tramitar el Certificado Único Habilitante de CirculaciónEl máximo de uso de los espacios cerrados es del 50% de su capacidadPara los establecimientos gastronómicos del AMBA, la ocupación de superficies cerradas será de un máximo del 30% del aforo, en relación con la capacidad máxima habilitadaSolo podrán realizarse actividades deportivas y artísticas con cumplimiento de las pautas de higiene y cuidado y respetando los protocolos de cada una de ellas: en lugares cerrados, la concurrencia no podrá ser superior a 10 personasCómo sacar el permiso de circulaciónPaso 1. El trámite podrá hacerse a través de la app CuidAR, disponible para dispositivos con sistema Android o por la página del gobierno www.argentina.gob.ar/circular , siguiendo con los pasos que indica el sistema.Paso 2. Deslizá hacia abajo y, luego, hacé click en el recuadro azul que dice "Tramita tu certificado único habilitante para circular".Paso 3. Aparecerá un mensaje que dice: "Primero informanos si tenés DNI". Si tenés, hacé click en "Sí" y luego en "Continuá".Paso 4. Deberás seleccionar la provincia en la que residís. Por ejemplo, "Ciudad Autónoma de Buenos Aires", y luego hacé click en "Continuá".Paso 5. En este punto, deberás especificar por qué motivo estás solicitando el permiso: puede ser para trasladarte al trabajo o por otros razones de fuerza mayor, como asistir a personas con dificultades de movilidad o personas mayores. En el primer caso, se abrirá una nueva solapa, donde te pedirá que especifiques el rubro en el cual te desempeñás.Paso 6. Completá el formulario. Es importante que prestes atención a cada detalle que te solicita.Paso 7. En esta oportunidad, el último requisito del formulario te pide "Adjuntar documentación de respaldo que justifique el permiso" (recibo del empleador, monotributo, carta del empleador). El archivo no puede pesar más de 10 Mb y debe estar en los formatos .doc, .docx, .pdf, .jpg y .pngPaso 8. Antes de finalizar, es necesario marcar la casilla que tiene la frase "No soy un Robot", y después hacer click en "Solicitar Certificado". Luego, aparecerá la confirmación de que la solicitud se procesó correctamente.Paso 9. Pasadas cuatro horas del trámite, vas a poder consultar el estado de tu certificación en la misma web. Los pasos son similares al punto 1 y 2, pero deberás hacer click en el recuadro naranja que dice: "¿Pasaron 4 horas desde que lo tramitaste? Descargalo".