PLAN INCLUIR: LA PROVINCIA INVERTIRÁ MÁS DE 106 MILLONES DE PESOS EN OBRAS PARA VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

Se trata de trabajos estratégicos de pavimentación, desagüe e iluminación que facilitarán el acceso de los vecinos al Centro de Salud Mosconi.El gobierno de la provincia rubricó con la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez un convenio para ejecutar obras de pavimentación, desagües e iluminación de las calles Mosconi y 9 de Julio de esa ciudad, en el marco del Plan Incluir. Las mismas demandarán una inversión de 106.008.711,40 pesos.Se trata de trabajos que facilitarán el acceso de vecinos al Centro de Salud Mosconi, entre ellos, la reparación del cruce ferroviario Cabín Coronel Aguirre; bacheo y desagües pluviales; cordón cuneta integral y pavimento de hormigón; nuevas veredas y accesos vehiculares domiciliarios; e iluminación LED.En la oportunidad, el ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, destacó que “un claro propósito del Plan Incluir es llegar a cada municipio y comuna para que, por ejemplo, la gente no tenga que trasladarse a los grandes centros urbanos. El tema del arraigo hoy pasó a ser fundamental para nosotros, y es más necesario que nunca que todos tengan acceso a la salud y a la educación en el lugar en que viven”.Y agregó: “Queremos un Estado presente, trabajando al lado de cada uno de los que toman decisiones, de cada intendente y presidente comunal. Y el Plan Incluir es eso; es presencia, es cercanía, de los dirigentes y de los ciudadanos. Como en este caso, proyectando una obra de infraestructura muy necesaria”.A continuación, explicó que el Plan Incluir “tiene un presupuesto de 4.000 millones de pesos para el año 2021” y que se está haciendo todo lo posible “para ejecutar hasta el último peso”. Y concluyó: “Vamos a transferir los recursos al municipio para que pueda iniciar las obras cuanto antes”.En el mismo sentido, el senador nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, remarcó la importancia de que “el gobierno provincial esté llegando con este plan a las 365 localidades de la provincia para mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos y santafesinas”.“El plan incluye obras de pavimentación, desagües y veredas, además de un programa con organizaciones no gubernamentales, fundamentalmente clubes, que hace que se descentralicen recursos”, aseveró, y cerró: “Estas son obras trascendentes, porque si hay algo clave son las obras de saneamiento en agua y cloaca porque tiene que ver con la salud de nuestra población”.Por su parte, el senador provincial Marcelo Lewandowski dijo que “al margen de las distinciones partidarias, quienes estamos en la función pública sabemos que esta ciudad es de las más complejas de la provincia”. Y remarcó: “Cuando uno ve que los planes apuntan a obras de infraestructura para dar calidad de vida, no quedan dudas que es el camino a transitar”.Finalmente, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, agradeció al gobernador Omar Perotti y explicó que “esta es una obra trascendental. Cuando asumimos, la gente decía que de este lado de la vía nadie se acuerda, y por eso empezamos a trabajar aquí”. Y concluyó: “Esta obra cierra el circuito al Centro de Salud Mosconi, para que los vecinos del barrio tengan el pavimento y puedan llegar al efector”.De la actividad participaron también el secretario de Políticas de Inclusión y Desarrollo Territorial, Fernando Mazziotta, y el director de Desarrollo Territorial Rosario, Camilo Scaglia.LAS OBRAS>> Calzada de pavimento de hormigón y respectivos cordones integrales sobre calle 9 de Julio en el tramo comprendido entre Avenida Soldado Aguirre y calle Mitre, y sobre calle Ingeniero Mosconi entre calles Crespo y Rosario. Además, incluye la pavimentación del cruce FFCC de Mosconi.>> Bacheo sobre Mosconi, entre San Nicolás y Rosario.>> Construcción de un desagüe pluvial principal de diámetro 600 mm sobre calle 9 de Julio, entre Avenida Soldado Aguirre e Ingeniero Mosconi, y en Mosconi, entre 9 de Julio y Marcos Paz.>> Ejecución de una cañería subsidiaria de diámetro 200 mm, por ambas veredas, que colectará las descargas de los domicilios.>> Construcción de veredas faltantes de hormigón armado.>> Recambio de las luminarias existentes por LED sobre las columnas existentes e instalación de columnas y luminarias en los sectores que no cuenten con alumbrado público.