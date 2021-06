El renacer de Emiliano Giacoponi: de ganar carreras y estar cara a cara con el Papa, a caer en las drogas y recuperarse con la ayuda del Turco García

En la comunidad terapéutica en una visita de Marcos Di Palma (Emiliano Giacoponi)



Fue al tercer mes en el que el sintió que “el cuerpo se empezó a limpiar de la droga. Y un día Vedia vino y me dijo me dijo ‘andá, llevate mi camioneta y calibrame el aire de las gomas’. Fui y cuando volví le dije ‘no estoy listo para salir’. Entonces respondió ‘acá arranca de verdad el tratamiento, porque te diste cuenta que estás vulnerable’. Fue pasando el tiempo, me recuperé y un día me llamó y me dijo ‘estás libre para volar’”.



Por otro lado, destaca las visitas en la comunidad de Marcos Di Palma y, con el alta para poder salir del lugar, lo primero que hizo fue ir a una pista. El 21 de octubre de 2018 el TN corrió en Río Cuarto y lo fueron a buscar Paoletti y Antonio Abiusi, recordado ex piloto, y en ese momento a cargo de la parte técnica de la categoría.



“Aprendí a conocerme a los 34 años y me di cuenta como cualquier persona que pude dejar de drogarme. Pero para eso hay que tener compromiso, confianza y honestidad. Ese fin de semana en el autódromo de Río Cuarto también entendí lo que había perdido: me había alejando de lo que tanto amaba por tres años”, expresa.



“Cuando empezás a ver los colores, escuchar los sonidos, eso es vida. La droga me adormecía. Hoy no me quiero morir, tengo ganas de vivir y de soñar todos los días”, sostiene.









En 2019 recibió el llamado de Leonel Larrauri (sobrino del ex Fórmula 1 Oscar Rubén Larrauri), quien es piloto y dueño de equipo de la Clase 3 de TN. Le ofreció ser el director deportivo. Es el que organiza cómo correr las carreras y por la radio está en pleno contacto con los corredores (como el DT en el fútbol). Este jueves la categoría realiza su quinta fecha en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Por las últimas restricciones sanitarias, tuvieron que cambiar el calendario y correr entre semana.



Con Emiliano a la cabeza deportiva, esa escudería fue bicampeona en 2019 y 2020 con José Manuel Urcera. “Ellos me hicieron sentir útil, saber que se puede y lo más importante es que yo no les pedí nada. Ellos me hicieron sentir parte de todo. Mantener mis manos y mente ocupada. Me dieron un trabajo y puedo vivir de eso. Es difícil encontrar gente que te contenga y que te entienda porque al adicto se lo prejuzga”, asevera.



Aclara que “me gusta hablar del tema porque en la recuperación hay un programa de servicio que es pasarle el mensaje al pibe que está de atrás. O cuando veo un tipo tirado en el piso borracho sufro porque me siento identificado en mi época antes de internarme. Si hay una persona que lee esta nota y se siente identificada, misión cumplida. Yo igual sigo con el tratamiento porque es algo crónico. Pero hoy puedo elegir y todos los días me rompo el culo para estar bien”.



Su sacrificio para salir adelante y las vueltas de la vida le permitieron encontrarse con un viejo amor: Evelina. “Cuando era chico y estaba en Santiago del Estero jugábamos a ser novios. Nos volvimos ver en 2012 en una carrera en Termas de Río Hondo, comenzamos a salir, pero después tuve mi bardo. Ya recuperado, para festejar mis dos años limpios (sin consumir), el 7 de febrero de 2020 fui a festejar a la comunidad, en Río Cuarto. Me fui y la pasé a visitar por Santiago. Nos volvimos a juntar, nos agarró la pandemia y acá estamos. Nuestra relación es una causalidad”.



Sobre cómo sigue hoy su tratamiento concluye que “debo cumplir tres objetivos: honestidad, compromiso y confianza. Salgo a correr diez kilómetros y me cuido en las comidas. Mi pareja me acompaña mucho y el trabajo es clave porque amo el automovilismo. Igual la vida de un adicto en recuperación es un contrato que se firma a diario y todos los días hay cosas para aprender”.



En una visita del Turco García a la comunidad terapéutica (Emiliano Giacoponi)El ex futbolista lo acompañó el 5 de febrero de 2018 a una comunidad terapéutica donde él se recuperó, en Río Cuarto, Córdoba. En medio de lágrimas, Giacoponi cuenta cómo fue ese primer contacto: “Cuando llego me atendió el psiquiatra, Juan Pablo Vedia. Hago la entrevista y no le dije nada de la droga. Hasta que me dijo ‘la entrevista se terminó’. Y le dije ‘pará, soy drogadicto’. Fue la primera vez que lo reconocí. El 6 de febrero me interné y lo primero que le pregunté fue por qué las puertas del predio estaban abiertas. Y me respondió ‘para que puedas salir en cualquier momento’. Tuve que dejar todo. Fue un acto de valentía y pude porque pasaron tres años y tres meses que no consumo nada”.“Al principio tomaba ocho pastillas por día: para calmar el pánico, depresión, hasta principio de suicidio. Arrancaba a las siete de la mañana, desayunábamos como reyes y estábamos una hora para que nos bajara la comida y hacíamos gimnasia todos los días. Nos bañábamos y teníamos una hora de lectura. Al principio no podía leer, pero la lectura es para desoxidar la cabeza. Nos hicieron sacar lo peor de cada uno. Lo mío era la compulsión, obsesión y el egocentrismo: el patrón del adicto”, explica.“Supuestamente me quedaba por 30 días y al mes ya estaba como encargado de limpieza y vino Vedia a decirme que me tenía que ir. Yo no quería irme y me dijo que ‘si vos te quedás, esta noche comemos un asado’. A los 60 días me dijo “ahora sí te vas’. Pero quise quedarme. Ahí me di cuenta de que me estaba recuperando”, admite.Se vuelve a emocionar cuando cuenta que “me acordaba que mi papá tuvo que trabajar para que yo hiciera el tratamiento. Mi familia era de campo y se pensaban que porque era drogadicto andaba con ametralladoras… Pero lo más importante fue darme cuenta del amor de ellos. No pusieron reparos. Mis dos cuñados no dijeron nada y nunca me impidieron ver a mis sobrinos”.