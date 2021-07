El equipo de Arroyo Seco correrá este fin de semana en Concepción del Uruguay, escenario del primer triunfo a nivel nacional

TURISMO PISTAFiornovelli regresa a un circuito de grandes recuerdosEl equipo de Arroyo Seco correrá este fin de semana en Concepción del Uruguay, escenario del primer triunfo a nivel nacionalEl equipo Fiornovelli Sport Group disputará este fin de semana la quinta fecha del Turismo Pista, en el autódromo de Concepción del Uruguay. Para la estructura de Arroyo Seco será volver al trazado donde se dio el primer triunfo a nivel nacional, con Luigi Melli en Clase 2.Tras la histórica victoria de Melli y el grupo humano de Fabio Fiornovelli, el Turismo Pista no pudo volver al circuito entrerriano, pero en esta oportunidad se espera que la base técnica apostada en aquella oportunidad, consiga un efecto similar durante el fin de semana, donde se pondrán en marcha siete autos, distribuidos en las tres clases.En Clase 3, Luigi Melli buscará destacarse como en aquella jornada de 2018, pero ahora con el Toyota Etios y en la divisional principal del Turismo Pista, con enorme cantidad de competidores y un nivel siempre exigente. En Clase 1 estará su hermano Franco, siempre protagonista y en esta oportunidad no querrá ser menos con el Fiat Uno.Dentro de la Clase 2, se dará el regreso de Diego Casais con un Chevrolet Corsa, mientras que en otra historia, Fiornovelli pretende que Santiago Tambucci y Matías Cravero mantengan el 1-2 en el campeonato que llevan de excelente manera en esta mitad de temporada. Además, con Maximiliano Andreis se intentará achicar la brecha, y con Mariano Sala y el Volkswagen Up, se tratará de estar batallando entre los líderes.“En este espacio entre la fecha anterior y la que viene, hicimos muchísimos trabajos en los autos, acá en el taller. Más allá de los repasos habituales, se aplicaron las configuraciones de chasis como llevamos en aquel 2018 a Concepción del Uruguay, donde tenemos el gran recuerdo de esa primera victoria”, manifestó Fabio Fiornovelli.