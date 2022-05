PEROTTI: "ESTOY CONVENCIDO DE QUE LOS DIRIGENTES TENEMOS QUE HABLAR MENOS Y HACER MÁS; LA AGENDA DE LA GENTE DEBE SER LA AGENDA PRIORITARIA"

El gobernador Omar Perotti, en la inauguración del 140° período de sesiones ordinarias de la Legislatura.

En el marco de la inauguración del 140° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, el gobernador Omar Perotti saludó a las y los trabajadores en su día, al tiempo que resaltó los principales ejes de su gestión: a la educación como base central para el desarrollo presente y futuro de nuestra provincia; consolidar Santa Fe como motor productivo y de la innovación del país; llevar infraestructura para el desarrollo integral a cada rincón de la provincia; seguridad y justicia; y el cuidado de la salud y la inclusión social.“Dichos pilares de gestión tienen, a su vez, tres núcleos transversales a toda la agenda de gobierno: el cuidado del ambiente y desarrollo sostenible; la perspectiva de género; y la descentralización”, indicó el mandatario.Más adelante, sostuvo que “las acciones impulsadas dan cuenta de los compromisos que hemos asumido”, y remarcó: “Alcanzar una provincia con más empleo, más educación, más calidad de vida y más conectividad es plenamente posible. Un desafío que nos debe encontrar juntos, en el camino del diálogo y la búsqueda de consensos”.“No concibo otra forma de hacerlo -dijo-, sin atajos, escuchando a la gente, caminando el territorio, atendiendo las necesidades reales de los santafesinos; mejorando lo que funciona bien y concretando nuevas iniciativas para que Santa Fe vuelva a ser el gran faro de las provincias argentinas”.En esa línea, el gobernador señaló que “muchas veces hay grandes planes que no salen del papel, del video, y es ahí donde la política va perdiendo credibilidad. Cada uno de los pilares que nos propusimos se refleja en hechos, obras, acciones e inversiones estratégicas concretadas para superar las desigualdades y desequilibrios que aún tiene nuestra provincia”.“Sabemos de las dificultades concretas y reales por las que está atravesando nuestro pueblo. Con las dificultades que significan las compras más básicas con la suba de precios, particularmente en los alimentos”, aseguró, y añadió: “Tenemos un Estado que va a estar a la par como estuvo durante los momentos más duros y cómo va a seguir estando para dar acompañamiento a quienes más lo necesitan”.En otro tramo de su discurso, Perotti indicó que “la gestión de la pandemia y la reactivación económica posterior tienen que servirnos de faro: cuando trabajamos juntos, poniendo el diálogo como herramienta de colaboración, vemos resultados positivos que nos benefician a todos”. Y sumó: “Los números nos permiten ser optimistas. El trabajo está creciendo a la par de la actividad económica y las inversiones. Necesitamos que llegue a todos los que tienen expectativa de un empleo, y cuidar el poder adquisitivo de la gente”.SEGURIDAD“Es claro que ni Santa Fe ni ninguna otra provincia puede abordar por sí sola el reto de combatir la inseguridad”, admitió Perotti, y declaró: “Se requiere una estrategia federal, integral, coordinada, sostenible y transparente de lucha contra el crimen organizado. La Nación no puede y no debe permitir que esto ocurra en su territorio y se expanda a otras provincias argentinas”.Y manifestó: “Es vital la inmediata presencia federal en toda su dimensión: más efectivos federales en los territorios más calientes, mayor control de las rutas de las mercancías y fondos ilícitos y, sobre todo, una estructura de justicia federal y penitenciaria, más sólida y acorde al tamaño del problema”.FEDERALISMOPor otro lado, el gobernador ratificó que “tenemos una clara decisión política de avanzar con la autonomía municipal y afianzar el desarrollo territorial. El federalismo que ejercitamos con un fuerte proceso de descentralización y que construimos con hechos concretos hacia dentro de nuestra provincia, también lo reclamamos a nivel nacional”.Y sostuvo que “nuestro país creció con una impronta centralista. El federalismo real nunca se desarrolló plenamente y siempre quedaron vicios de una relación desigual. Una visión que perjudicó y mucho el desarrollo integral del país. Hoy los subsidios a nivel nacional hacen que tengamos una distorsión inmensa en materia de luz, gas, agua, combustible y transporte público”.“Las familias santafesinas no merecen pagar más por estas distorsiones”, sustentó, y apuntó: “Esta es una discusión que debemos dar en conjunto con los legisladores nacionales para que se acaben los privilegios. Reclamamos que haya federalismo en el reparto de los subsidios que surgen del esfuerzo de todos los argentinos. Lo decimos con todas las letras: esto es injusto y desigual con el resto de las provincias que deben hacerlo con su propio presupuesto. Debemos terminar con esta Argentina en la que vivir en el interior del país resulta siempre más caro”.AGENDA PRIORITARIAFinalmente, el mandatario santafesino recalcó: “Estoy convencido de que los dirigentes tenemos que hablar menos y hacer más; la agenda de la gente debe ser la agenda prioritaria”. Y subrayó: “La sociedad quiere vivir en paz, trabajar, ver progresar a su familia. Quiere un país que crezca por el esfuerzo parejo de todos. Los argentinos queremos un país unido”.“Debemos terminar de una vez por todas con la mirada centralista -afirmó; la Argentina va a salir adelante si somos capaces de potenciar la riqueza del interior productivo con una propuesta federal. Promoviendo a los que trabajan y producen. Y ofreciendo reglas claras y confianza a los que invierten”.Para cerrar, Perotti aseveró que “hoy, fruto de un gran esfuerzo y labor conjunta con nuestros trabajadores, estudiantes, empresarios, productores y emprendedores, estamos sentando las bases para dejar una provincia mejor”.Y concluyó: “Una provincia con su motor productivo y de la innovación en marcha. Una Provincia que acepta las diferencias, pero no las desigualdades. Por eso, las y los invito a seguir trabajando juntos para nuestra provincia y para todos los argentinos y argentinas”.