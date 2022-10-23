LIGA DEPORTIVA DEL SUR 2022
OCTAVOS DE FINAL PRIMERA DIVISIÓN
PAVÓN ARRIBA: ESTADIO JOSÉ PIBE MIRETTO
SAN MARTIN(4) - OLIMPIA(2)
Goles: 21'pt RESSIA (OST). 1'st LUCINI (OST) 8' DOMÍNGUEZ ( SMPA) 14' VILLALBA (SMPA) 44' DOMÍNGUEZ (SMPA) 47' BELEN (SMPA)
Árbitro: JORGE HARTEL (COOP)
Incidencias: EXPULSADOS:
TULIAN, MANSILLA Y DELLACIPRESTE (OST)
MUÑOZ (SMPA)
ALCORTA- ESTADIO CENTENARIO
BLANCO Y NEGRO (2) - CDS 2 DE JUNIO (1)
Goles: ALEJANDO DÍAZ (2) BYN J.P GAVILÁN (2 DE JUNIO)
Arbitro: SEBASTIÁN RANCIGLIO
Incidencias: EXP: O GIMENEZ (2 JUNIO)
ALCORTA: ESTADIO: JOSÉ L SALVATORI
LOS ANDES (1) - EDUARDO HERTZ (1)
Goles: B. ROMERO (EH) - M. BOMBA(LA) de penal
Arbitro>: FRANCO CAMPOS
Incidencias: EXPULSADOS: BAEZ Y TREPPO (EH)
PARTIDO SUSPENDIDO A LOS 42 MINUTOS POR AGRESIÓN AL JUEZ DEL ENCUENTRO
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