LIGA DEPORTIVA DEL SUR 2022
SEMIFINALES . PARTIDO DE IDA
MARTES 21 HORAS
ESTADIO CENTENARIO- ALCORTA
ARBITRO: SEBASTIÁN RANCIGLIO (COOP)
VALOR ENTRADA: $ 700
MEDIOS EN VIVO: TDC FIRMAT- FACEBOOK: Canal 2 Regionales Juan José Lertora
HISTORIAL DE ENFRENTAMIENTOS ENTRE ATLÉTICO ACEBAL Y BLANCO Y NEGRO
Desde 1954 a la fecha en LIGA DEPORTIVA DEL SUR
Partidos jugados: 87
ATLÉTICO ACEBAL: 33 victorias- 120 goles a favor
BLANCO Y NEGRO: 31 victorias- 108 goles a favor
EMPATES: 23
ENFRENTAMIENTOS EN PLAY OFF
1980- FINAL
ATLÉTICO ACEBAL (4) – BLANCO Y NEGRO (2)
BLANCO Y NEGRO (2)- ATLÉTICO ACEBAL (2)
2005- SEMIFINALES
ATLÉTICO ACEBAL (2) – BLANCO Y NEGRO (1)
BLANCO Y NEGRO (3)- ATLÉTICO ACEBAL (0)
BLANCO Y NEGRO (0)- ATLÉTICO ACEBAL (3) EN ATLÉTICO PAZ
2010 – CUARTOS DE FINAL
BLANCO Y NEGRO (2)- ATLÉTICO ACEBAL (1)
ATLÉTICO ACEBAL (2) – BLANCO Y NEGRO (1) PASO ATLÉTICO POR VENTAJA DEPORTIVA
TÍTULOS
ATLETICO ACEBAL 1935/1936/1973/1980/1981/1989/2005/2010
BLANCO Y NEGRO (3) 1979/1997/2016
SEMIFINAL 2022
PARTIDO DE IDA
ESTADIO FELIX ORIOLA- VILLA DEPORTIVA
ARBITRO: PABLO OCAMPO (CADEP)
VALOR ENTRADA: $ 700
MEDIOS EN VIVO: TDC FIRMAT- RADIO LIDER FIRMAT 90.7- LA MEGA 98.9
HISTORIAL ARGENTINO – INDEPENDIENTE
Partidos jugados: 114
ARGENTINO 50 triunfos- 182 goles a favor
INDEPENDIENTE FC: 37 victorias- 136 goles a favor
EMPATES: 27
CRUCES EN PLAY OFF
FINAL 1978
INDEPENDIENTE (0) – ARGENTINO (0)
ARGENTINO (1) - INDEPENDIENTE (0)
SEMIFINALES 2003
INDEPENDIENTE (0) – ARGENTINO (1)
ARGENTINO (3) - INDEPENDIENTE (1)
SEMIFINALES 2016
INDEPENDIENTE (1) – ARGENTINO (1)
ARGENTINO (2) - INDEPENDIENTE (0)
Estadísticas: Juan C Petruzzi
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