EGRESARON 741 CADETES DE LA ESCUELA DE POLICÍA DE ROSARIO

741 cadetes ingresan a la Policía provincial como suboficiales de Policía.





El gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, realizó este lunes el acto de egreso de 741 cadetes que ingresan a la Policía provincial como suboficiales de Policía del Escalafón General - Subescalafón Seguridad. La semana pasada egresaron los primeros 99 agentes de la Escuela de Policía de Murphy y 556 de Recreo.Luego de dos años de cursado en la Escuela de policía sede Rosario, dependiente del Instituto de Seguridad Pública (ISeP), los alumnos egresan como "Auxiliares en Seguridad", título que los habilita a desempeñarse como funcionarios policiales en cualquier punto de la provincia de Santa Fe.Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Claudio Brilloni, destacó: “Permítanme el saludo cordial del gobernador y del ministro, quienes no han podido acompañarnos; ustedes van a llevar adelante la misión que se les va a imponer cuando salgan a patrullar cada punto de nuestra provincia, y tengan la plena certeza que en estos claustros académicos han internalizado esos valores que nos demuestra a diario la policía de Santa Fe, nos lo demuestran en cada procedimiento, incautación de armas, de droga y de esclarecimiento”.“A partir de ahora –continuó– ustedes se suman a esos logros que lo van a hacer con disciplina aún en su vida privada. Lo van a hacer con lealtad, una lealtad que han sabido demostrar quienes han pasado por esta institución. Ustedes pertenecen a una prestigiosa policía. Los delincuentes tienen que saber que esta gestión política no va a dar un paso atrás en cada una de las acciones que ellos quieren emprender, y eso se debe a que están ustedes, no vamos a retroceder, no vamos a claudicar porque van a estar ustedes sellando con el compromiso que han asumido”.Por su parte, el director General del Instituto de Seguridad Pública, Ariel Sánchez, señaló que “es un gran orgullo para este director presidir este acto, quiero decir gracias al señor gobernador Omar Perotti, porque en los últimos 4 meses a partir de la gestión, del instituto, del Ministerio de Seguridad y la Subsecretaria de Formación, hemos logrado que aumenten la partida de racionamiento en 258% lo cual nos permitió mejorar la calidad de vida de nuestros alumnos y también nos ha permitido poder refaccionar después de más de 8 años esta escuela”.Por último, Sánchez dijo que “estamos muy orgullosos por habernos dado y posibilitado contar con esos recursos y que, a partir de ahora dejemos de pensar en cantidad para pasar a pensar en calidad; estimados egresados los felicito en nombre de la subsecretaría, del Instituto y hago extensivo el saludo del señor jefe de Policía que les da la bienvenida a la Policía de Santa Fe”.PRESENTESEstuvieron presentes el subsecretario de Formación y Capacitación, Cristian Bataglino; el subsecretario de Seguridad Preventiva, Gustavo Pucheta; y el jefe de Policía de provincia, Miguel Angel Oliva.