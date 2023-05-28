SANTA TERESA: FESTEJO POR EL DIA MUNDIAL DEL RECICLAJE

mayo 28, 2023
SANTA TERESA:
FESTEJO POR EL DIA MUNDIAL DEL RECICLAJE.
CALLE RECREATIVA EN LA CUADRA DE LA CASA DE LA CULTURA.
QUE MATERIALES RECICLAMOS?
 APRENDEMOS A COMPOSTAR
 ECOBOTELLAS
 MODA CIRCULAR
 TALLER EDUCATIVO
 INTERVENCIONES CON MATERIAL RECICLABLE
 CLASES DE BAILE ABIERTA AL PÚBLICO
 SERVICIO DE BUFET
Y MUCHO MÁS.
Invita Área Medio Ambiente, Modo Eco y Cultura Santa Teresa



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