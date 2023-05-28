SANTA TERESA: FESTEJO POR EL DIA MUNDIAL DEL RECICLAJE

FESTEJO POR EL DIA MUNDIAL DEL RECICLAJE.
CALLE RECREATIVA EN LA CUADRA DE LA CASA DE LA CULTURA.
QUE MATERIALES RECICLAMOS?
APRENDEMOS A COMPOSTAR
ECOBOTELLAS
MODA CIRCULAR
TALLER EDUCATIVO
ECOBOTELLAS
MODA CIRCULAR
TALLER EDUCATIVO
INTERVENCIONES CON MATERIAL RECICLABLE
CLASES DE BAILE ABIERTA AL PÚBLICO
SERVICIO DE BUFET
Y MUCHO MÁS.
Invita Área Medio Ambiente, Modo Eco y Cultura Santa Teresa
CLASES DE BAILE ABIERTA AL PÚBLICO
SERVICIO DE BUFET
Y MUCHO MÁS.
Invita Área Medio Ambiente, Modo Eco y Cultura Santa Teresa
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