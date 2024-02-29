LDDS BOLETIN OFICIAL Nº 01 / 2024

LIGA DEPORTIVA DEL SUR
Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A.
CON PERSONERIA JURÍDICA SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com
BOLETIN OFICIAL Nº 01 / 2024
------------------------------------------------------------------------------------- 1ª FECHA – ZONA “A” – FASE CLASIFICATORIA – DIVISIONES MAYORES
------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 24/02/20241 ATL. ARGENTINO DE FIRMAT 2
GOLEADOR/S:
32274921 TORRES SERGIO BENJAMIN 1
40121009 BUSTO CABRERA LUCIANO ISRAEL 1
AMONESTADO/S:
40121179 CERPA LEONARDO GABRIEL
45508042 DISTEFANO MONCHIETTI AGUSTIN NICOLAS
45809539 SEGURA FABRICIO ARIEL
37817268 AGUIRRE JULIAN
40121009 BUSTO CABRERA LUCIANO ISRAEL
45342349 MARTINEZ BRIAN EZEQUIEL
SUSPENDIDO/S:
ATLETICO PAZ 1
GOLEADOR/S:
43644437 VELAZCO MIGUEL ANGEL 1
AMONESTADO/S:
43007984 RUBINICH FABRICIO OMAR
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: GONZALO BENITEZ
------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 24/02/2024 ATL. ARGENTINO DE FIRMAT 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ATLETICO PAZ 1
GOLEADOR/S:
46366882 STAMPONI TIAGO 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: JUAN CRUZ MOLINA
------------------------------------------------------------------------------------- 1ª FECHA – ZONA “B” – FASE CLASIFICATORIA – DIVISIONES MAYORES
------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 23/02/20241 ATLETICO ACEBAL 3
GOLEADOR/S:
42126958 CHAPARRO BENJAMIN ALEJANDRO 2
39049621 SALDARI TOMAS 1
AMONESTADO/S:
38725360 CIARROCCHI JUAN CRUZ
39049603 MASSETANI JULIAN DANIEL
34933561 MIGUELES DIEGO EMANUEL
SUSPENDIDO/S:
A.M. SPORTING CLUB SOCIAL 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
39454066 CAMPITELLI FRANCO OSCAR
37207573 FLORES FACUNDO ABEL
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: LUCIANO TIBOLLA
------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 24/02/20241
-1-
LIGA DEPORTIVA DEL SUR
Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A.
CON PERSONERIA JURÍDICA SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com
ATLETICO JUNCAL 2
GOLEADOR/S:
45039019 DORADO VICENTE 2
AMONESTADO/S:
31795149 ROMANO DAMIAN RAFAEL
SUSPENDIDO/S:
42609574 MARCHETTI MARTIN LUCIANO. UNA (1) FECHA, ART. 207
SOC. ITALIA LOS ANDES 5
GOLEADOR/S:
36330682 FERNANDEZ LEANDRO 2
33521466 LOPEZ JUAN MANUEL 1
34173603 BOMBA MATIAS 1
33733430 AHUMADA LEANDRO GABRIEL 1
AMONESTADO/S:
44766383 CANZANI JANO IVAN
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: MAURO ARIEL MEY
------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 24/02/20241 CARRERAS ATLETIC CLUB 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
45217889 GOMEZ MIRKO ISAIAS DAVID
43233786 GODOY MARCOS JOAQUIN
38816862 ALEGRE LUCIO JESUS
37245753 FACCIO CLAUDIO NICOLAS
SUSPENDIDO/S:
FIRMAT FOOT BALL CLUB 1
GOLEADOR/S:
44022518 STEFANO FACUNDO 1
AMONESTADO/S:
37817183 CABRAL JOAQUIN HORACIO
39366243 JUAREZ MATIAS ARIEL
33490925 BULLERI MAXIMILIANO
44022584 CAGRANDI FANTASIA MARTIN NICOLAS
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: JUAN GOMEZ
------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 23/02/2024 ATLETICO ACEBAL 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
A.M. SPORTING CLUB SOCIAL 2
GOLEADOR/S:
48253528 FARAGONE ROCCO ANTONIO 1
47040446 CORDOBA ERIK JOEL 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: IVAN ARDUINO
------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 24/02/2024 ATLETICO JUNCAL 2
GOLEADOR/S:
44062999 NEBULONI FRANCO JEREMIAS 1
46883493 BENITEZ DIEGO ANDRES 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
-2-
LIGA DEPORTIVA DEL SUR
Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A.
CON PERSONERIA JURÍDICA SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com
SOC. ITALIA LOS ANDES 3
GOLEADOR/S:
40118728 RIGUETTO BRUNO 1
42332298 MUSTAC MIRKO 1
46220920 FRANCESCONI ANGELO 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: BRUNO BOLDRIN
------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 24/02/2024 CARRERAS ATLETIC CLUB 1
GOLEADOR/S:
46369158 ZAMARO BRUNO N. 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
FIRMAT FOOT BALL CLUB 2
GOLEADOR/S:
46135372 TADICH JUAN 1
41657020 BASCIANO ALFANO LEONARDO 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: ISRAEL CUELLO
------------------------------------------------------------------------------------- 1ª FECHA – INTERZONAL – FASE CLASIFICATORIA – DIVISIONES MAYORES
------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 24/02/20241 GENERAL SAN MARTIN 1
GOLEADOR/S:
43126919 GODOY MATIAS NAHUEL 1
AMONESTADO/S:
40617385 SOLARES TOBIAS
34175397 MAIDANA MAURO RODRIGO
43006704 MAIDANA MARTIN ALBERTO
45413404 VILLALBA ABRAHAN FEDERICO
44232214 BOCCACCINI SERAFIN TOMAS
SUSPENDIDO/S:
29869519 GODOY JULIO CESAR (AC). DOS (2) FECHAS, ART. 186 Y 260
OLIMPIA SANTA TERESA 3
GOLEADOR/S:
39814771 CAVALLOTTI ULISES 1
39253238 FILIPPINI SEBASTIAN ELIAN 2
AMONESTADO/S:
36632182 MIGUEL RODRIGO FABIAN
39814771 CAVALLOTTI ULISES
42533344 PIAZZA IGNACIO ANGEL
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: ALEJANDRO ANKUDOWICZ
------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 24/02/2024 GENERAL SAN MARTIN 3
GOLEADOR/S:
43643908 LEDESMA HECTOR 1
47073999 ORELLANA ULISES SAHIR 1
50452300 MANSILLA THIAGO ANTONIO 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
OLIMPIA SANTA TERESA 3
-3-
LIGA DEPORTIVA DEL SUR
Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A.
CON PERSONERIA JURÍDICA
SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE
Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com
GOLEADOR/S:
47208305 LOGGIA MARTIN 1
46372184 STOPPANI ALFREDO FACUNDO 1
42560515 SECCASPINA JERONIMO 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
42560515 SECCASPINA JERONIMO. TRES (3) FECHAS, ART. 200/A/11 ARBITRO: EMANUEL FERNANDEZ
------------------------------------------------------------------------------------- NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS (UNA -1- FECHA DE SUSPENSION, ART. 208): ------------------------------------------------------------------------------------- NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS:
------------------------------------------------------------------------------------- ANEXO – IMPORTANTE A COLEGIOS ARBITRALES
EL H.T.P. ENVIA UNA NOTIFICACION A LOS COLEGIOS DE ARBITROS DE LA PRESENTE TEMPORADA DETALLANDO ALGUNOS PUNTOS Y/O SUGERENCIAS PARA TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR LOS INFORMES, A LOS EFECTOS DE PODER CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PREVIO A LA EMISION DE LAS SANCIONES, TALES COMO:
• SER LO MÁS EXPLICITO POSIBLE EN LA REDACCION DE LOS INFORMES ARBITRALES.- • CONTINUAR INFORMANDO SOBRE DEMORA DE INICIO DE JORNADA Y EL MOTIVO DE LA MISMA.- • INFORMAR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE CONSIDERE ANTI REGLAMENTARIA.- • NO OMITIR NINGUN HECHO QUE SIGNIFIQUE INDISCIPLINA PREVIO, DURANTE Y POSTERIOR A
LA JORNADA, ESTANDO DENTRO DE LAS FACULTADOES DEL COLEGIADO PARA HACERLO.- • CONTINUAR ESPECIFICANDO LOS CASOS DE USO DE PIROTECNICA (ARROJADAS AL CAMPO DE JUEGO, EN EL SECTOR DE TRIBUNAS Y/O PARCIALIDADES, O EN CUALQUIER SECTOR DEL PREDIO DEL CLUB).-
• SE REQUIERE QUE EL CUERPO ARBITRAL SEA EL PRIMERO EN ESTAR DENTRO DEL CAMPO DE JUEGO Y EL ULTIMO EN RETIRARSE, A LOS EFECTOS DE TENER LAS FACULTADES PARA INFORMAR CUALQUIER ACTO DE INDISCIPLINA QUE PUDIESE PRODUCIRSE.-
------------------------------------------------------------------------------------- ANEXO – IMPORTANTE A LOS CLUBES
EL H.T.P. INFORMA A LOS CLUBES QUE LOS DESCARGOS EXPONTANEOS SOLO VAN A SER RECIBIDOS, CON PREVIO AVISO, EN AQUELLOS CASOS QUE PUDIESE HABER EXISTIDO AGRESION ALGUNA, YA SEA HACIA LOS ARBITROS O HACIA RIVALES Y/O COMPAÑEROS, QUEDANDO EXCEPTUADOS LOS DESCARGOS EXPONTANEOS QUE PUDIESEN PROVENIR DE CIRCUNSTANCIAS CORRIENTES DE JUEGO. SE CONTINÚA CON LA FIGURA DEL VIDEO COMO ELEMENTO ALEATORIO AL DESCARGO ESCRITO.- TAMBIEN SE RECUERDA QUE EN ESTA TEMPORADA SERÁ DE ESTRICTA APLICACIÓN EL ART. 5 DEL R.T.P. QUE LO HABILITA A ACTUAR DE OFICIO EN AQUELLAS SITUACIONES QUE LO CONSIDERE OPORTUNO Y/O PERTINENTE, DEJANDO DE SER EXCEPCIONAL LA APLICACIÓN DE DICHO ARTICULO COMO LO VENÍA SIENDO EN OPORTUNIDADES ANTEIORES.-
POR ÚLTIMO, SE NOTIFICA A LOS CLUBES QUE MIEMBROS DEL H.T.P. ASISITIRÁN A LA PRÓXIMA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO A LOS EFECTOS DE EVACUAR TODAS LAS DUDAS QUE LOS DELEGADOS DESEEN EXPRESAR.-
--------------------------------------------------------------------------------------- REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 26/02/2024
MIEMBROS PRESENTES:
PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCAR
SECRETARIO: LUCIANI SERGIO
VOCAL: CERANTOLA JUAN CARLOS
VOCAL: FORTUNATO OMAR
--------------------------------------------------------------------------------------- TABLAS DE POSICIONES
--------------------------------------------------------------------------------------- 1ª DIVISION – FASE CLASIFICATORIA
--------------------------------------------------------------------------------
-4-
LIGA DEPORTIVA DEL SUR
Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A.
CON PERSONERIA JURÍDICA
SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------- 2ª DIVISION – FASE CLASIFICATORIA
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
0 Comentarios