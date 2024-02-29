LDDS BOLETIN OFICIAL Nº 01 / 2024

febrero 29, 2024

 LIGA DEPORTIVA DEL SUR 

Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A. 

CON PERSONERIA JURÍDICA SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com 

BOLETIN OFICIAL Nº 01 / 2024 

------------------------------------------------------------------------------------- 1ª FECHA – ZONA “A” – FASE CLASIFICATORIA – DIVISIONES MAYORES 

------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 24/02/20241 ATL. ARGENTINO DE FIRMAT 2 

GOLEADOR/S: 

 32274921 TORRES SERGIO BENJAMIN 1 

 40121009 BUSTO CABRERA LUCIANO ISRAEL 1 

AMONESTADO/S: 

 40121179 CERPA LEONARDO GABRIEL  

 45508042 DISTEFANO MONCHIETTI AGUSTIN NICOLAS  

 45809539 SEGURA FABRICIO ARIEL  

 37817268 AGUIRRE JULIAN  

 40121009 BUSTO CABRERA LUCIANO ISRAEL  

 45342349 MARTINEZ BRIAN EZEQUIEL  

SUSPENDIDO/S: 

ATLETICO PAZ 1 

GOLEADOR/S: 

 43644437 VELAZCO MIGUEL ANGEL 1 

AMONESTADO/S: 

 43007984 RUBINICH FABRICIO OMAR  

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: GONZALO BENITEZ  

------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 24/02/2024 ATL. ARGENTINO DE FIRMAT 0 

GOLEADOR/S: 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

ATLETICO PAZ 1 

GOLEADOR/S: 

 46366882 STAMPONI TIAGO 1 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: JUAN CRUZ MOLINA  

------------------------------------------------------------------------------------- 1ª FECHA – ZONA “B” – FASE CLASIFICATORIA – DIVISIONES MAYORES 

------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 23/02/20241 ATLETICO ACEBAL 3 

GOLEADOR/S: 

 42126958 CHAPARRO BENJAMIN ALEJANDRO 2 

 39049621 SALDARI TOMAS 1 

AMONESTADO/S: 

 38725360 CIARROCCHI JUAN CRUZ  

 39049603 MASSETANI JULIAN DANIEL  

 34933561 MIGUELES DIEGO EMANUEL  

SUSPENDIDO/S: 

A.M. SPORTING CLUB SOCIAL 0 

GOLEADOR/S: 

AMONESTADO/S: 

 39454066 CAMPITELLI FRANCO OSCAR  

 37207573 FLORES FACUNDO ABEL  

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: LUCIANO TIBOLLA  

------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 24/02/20241

-1- 

LIGA DEPORTIVA DEL SUR 

Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A. 

CON PERSONERIA JURÍDICA SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com 

ATLETICO JUNCAL 2 

GOLEADOR/S: 

 45039019 DORADO VICENTE 2 

AMONESTADO/S: 

 31795149 ROMANO DAMIAN RAFAEL  

SUSPENDIDO/S: 

 42609574 MARCHETTI MARTIN LUCIANO. UNA (1) FECHA, ART. 207 

SOC. ITALIA LOS ANDES 5 

GOLEADOR/S: 

 36330682 FERNANDEZ LEANDRO 2 

 33521466 LOPEZ JUAN MANUEL 1 

 34173603 BOMBA MATIAS 1 

 33733430 AHUMADA LEANDRO GABRIEL 1 

AMONESTADO/S: 

 44766383 CANZANI JANO IVAN  

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: MAURO ARIEL MEY  

------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 24/02/20241 CARRERAS ATLETIC CLUB 0 

GOLEADOR/S: 

AMONESTADO/S: 

 45217889 GOMEZ MIRKO ISAIAS DAVID  

 43233786 GODOY MARCOS JOAQUIN  

 38816862 ALEGRE LUCIO JESUS  

 37245753 FACCIO CLAUDIO NICOLAS  

SUSPENDIDO/S: 

FIRMAT FOOT BALL CLUB 1 

GOLEADOR/S: 

 44022518 STEFANO FACUNDO 1 

AMONESTADO/S: 

 37817183 CABRAL JOAQUIN HORACIO  

 39366243 JUAREZ MATIAS ARIEL  

 33490925 BULLERI MAXIMILIANO  

 44022584 CAGRANDI FANTASIA MARTIN NICOLAS  

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: JUAN GOMEZ  

------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 23/02/2024 ATLETICO ACEBAL 0 

GOLEADOR/S: 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

A.M. SPORTING CLUB SOCIAL 2 

GOLEADOR/S: 

 48253528 FARAGONE ROCCO ANTONIO 1 

 47040446 CORDOBA ERIK JOEL 1 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: IVAN ARDUINO  

------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 24/02/2024 ATLETICO JUNCAL 2 

GOLEADOR/S: 

 44062999 NEBULONI FRANCO JEREMIAS 1 

 46883493 BENITEZ DIEGO ANDRES 1 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S:

-2- 

LIGA DEPORTIVA DEL SUR 

Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A. 

CON PERSONERIA JURÍDICA SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com 

SOC. ITALIA LOS ANDES 3 

GOLEADOR/S: 

 40118728 RIGUETTO BRUNO 1 

 42332298 MUSTAC MIRKO 1 

 46220920 FRANCESCONI ANGELO 1 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: BRUNO BOLDRIN  

------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 24/02/2024 CARRERAS ATLETIC CLUB 1 

GOLEADOR/S: 

 46369158 ZAMARO BRUNO N. 1 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

FIRMAT FOOT BALL CLUB 2 

GOLEADOR/S: 

 46135372 TADICH JUAN 1 

 41657020 BASCIANO ALFANO LEONARDO 1 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: ISRAEL CUELLO  

------------------------------------------------------------------------------------- 1ª FECHA – INTERZONAL – FASE CLASIFICATORIA – DIVISIONES MAYORES 

------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 24/02/20241 GENERAL SAN MARTIN 1 

GOLEADOR/S: 

 43126919 GODOY MATIAS NAHUEL 1 

AMONESTADO/S: 

 40617385 SOLARES TOBIAS  

 34175397 MAIDANA MAURO RODRIGO  

 43006704 MAIDANA MARTIN ALBERTO  

 45413404 VILLALBA ABRAHAN FEDERICO  

 44232214 BOCCACCINI SERAFIN TOMAS  

SUSPENDIDO/S: 

 29869519 GODOY JULIO CESAR (AC). DOS (2) FECHAS, ART. 186 Y 260 

OLIMPIA SANTA TERESA 3 

GOLEADOR/S: 

 39814771 CAVALLOTTI ULISES 1 

 39253238 FILIPPINI SEBASTIAN ELIAN 2 

AMONESTADO/S: 

 36632182 MIGUEL RODRIGO FABIAN  

 39814771 CAVALLOTTI ULISES  

 42533344 PIAZZA IGNACIO ANGEL  

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: ALEJANDRO ANKUDOWICZ  

------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 24/02/2024 GENERAL SAN MARTIN 3 

GOLEADOR/S: 

 43643908 LEDESMA HECTOR 1 

 47073999 ORELLANA ULISES SAHIR 1 

 50452300 MANSILLA THIAGO ANTONIO 1 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

OLIMPIA SANTA TERESA 3

-3- 

LIGA DEPORTIVA DEL SUR 

Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A. 

CON PERSONERIA JURÍDICA 

SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE 

Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com 

GOLEADOR/S: 

 47208305 LOGGIA MARTIN 1 

 46372184 STOPPANI ALFREDO FACUNDO 1 

 42560515 SECCASPINA JERONIMO 1 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

 42560515 SECCASPINA JERONIMO. TRES (3) FECHAS, ART. 200/A/11 ARBITRO: EMANUEL FERNANDEZ  

------------------------------------------------------------------------------------- NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS (UNA -1- FECHA DE SUSPENSION, ART. 208): ------------------------------------------------------------------------------------- NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS: 

------------------------------------------------------------------------------------- ANEXO – IMPORTANTE A COLEGIOS ARBITRALES 

EL H.T.P. ENVIA UNA NOTIFICACION A LOS COLEGIOS DE ARBITROS DE LA PRESENTE TEMPORADA  DETALLANDO ALGUNOS PUNTOS Y/O SUGERENCIAS PARA TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR  LOS INFORMES, A LOS EFECTOS DE PODER CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PREVIO A LA  EMISION DE LAS SANCIONES, TALES COMO: 

SER LO MÁS EXPLICITO POSIBLE EN LA REDACCION DE LOS INFORMES ARBITRALES.-  CONTINUAR INFORMANDO SOBRE DEMORA DE INICIO DE JORNADA Y EL MOTIVO DE LA MISMA.- INFORMAR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE CONSIDERE ANTI REGLAMENTARIA.- NO OMITIR NINGUN HECHO QUE SIGNIFIQUE INDISCIPLINA PREVIO, DURANTE Y POSTERIOR A  

LA JORNADA, ESTANDO DENTRO DE LAS FACULTADOES DEL COLEGIADO PARA HACERLO.- CONTINUAR ESPECIFICANDO LOS CASOS DE USO DE PIROTECNICA (ARROJADAS AL CAMPO DE  JUEGO, EN EL SECTOR DE TRIBUNAS Y/O PARCIALIDADES, O EN CUALQUIER SECTOR DEL  PREDIO DEL CLUB).- 

SE REQUIERE QUE EL CUERPO ARBITRAL SEA EL PRIMERO EN ESTAR DENTRO DEL CAMPO DE  JUEGO Y EL ULTIMO EN RETIRARSE, A LOS EFECTOS DE TENER LAS FACULTADES PARA  INFORMAR CUALQUIER ACTO DE INDISCIPLINA QUE PUDIESE PRODUCIRSE.- 

------------------------------------------------------------------------------------- ANEXO – IMPORTANTE A LOS CLUBES 

EL H.T.P. INFORMA A LOS CLUBES QUE LOS DESCARGOS EXPONTANEOS SOLO VAN A SER RECIBIDOS,  CON PREVIO AVISO, EN AQUELLOS CASOS QUE PUDIESE HABER EXISTIDO AGRESION ALGUNA, YA SEA  HACIA LOS ARBITROS O HACIA RIVALES Y/O COMPAÑEROS, QUEDANDO EXCEPTUADOS LOS DESCARGOS  EXPONTANEOS QUE PUDIESEN PROVENIR DE CIRCUNSTANCIAS CORRIENTES DE JUEGO. SE CONTINÚA  CON LA FIGURA DEL VIDEO COMO ELEMENTO ALEATORIO AL DESCARGO ESCRITO.- TAMBIEN SE RECUERDA QUE EN ESTA TEMPORADA SERÁ DE ESTRICTA APLICACIÓN EL ART. 5 DEL  R.T.P. QUE LO HABILITA A ACTUAR DE OFICIO EN AQUELLAS SITUACIONES QUE LO CONSIDERE  OPORTUNO Y/O PERTINENTE, DEJANDO DE SER EXCEPCIONAL LA APLICACIÓN DE DICHO ARTICULO  COMO LO VENÍA SIENDO EN OPORTUNIDADES ANTEIORES.- 

POR ÚLTIMO, SE NOTIFICA A LOS CLUBES QUE MIEMBROS DEL H.T.P. ASISITIRÁN A LA PRÓXIMA  REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO A LOS EFECTOS DE EVACUAR TODAS LAS DUDAS QUE LOS DELEGADOS  DESEEN EXPRESAR.-  

--------------------------------------------------------------------------------------- REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 26/02/2024 

MIEMBROS PRESENTES: 

PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCAR 

SECRETARIO: LUCIANI SERGIO 

VOCAL: CERANTOLA JUAN CARLOS 

VOCAL: FORTUNATO OMAR  

--------------------------------------------------------------------------------------- TABLAS DE POSICIONES 

--------------------------------------------------------------------------------------- 1ª DIVISION – FASE CLASIFICATORIA 

--------------------------------------------------------------------------------

ZONA "A" 

GF 

GC 

DIF 

PTOS

ARGENTINO 

3

ATLETICO PAZ 

-1 

0

SAN MARTIN 

-2 

0



-4- 

LIGA DEPORTIVA DEL SUR 

Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A. 

CON PERSONERIA JURÍDICA 

SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com 

ZONA "B" 

GF 

GC 

DIF 

PTOS

LOS ANDES 

3

ATLETICO ACEBAL 

3

OLIMPIA 

3

FIRMAT FBC 

3

CARRERAS AC 

-1 

0

ATLETICO JUNCAL 

-3 

0

SPORTING CS 

-3 

0



-------------------------------------------------------------------------------- 2ª DIVISION – FASE CLASIFICATORIA 

-------------------------------------------------------------------------------- 

ZONA "A" 

GF 

GC 

DIF 

PTOS

ATLETICO PAZ 

3

SAN MARTIN 

1

ARGENTINO 

-1 

0



ZONA "B" 

GF 

GC 

DIF 

PTOS

SPORTING CS 

3

LOS ANDES 

3

FIRMAT FBC 

3

OLIMPIA 

1

ATLETICO JUNCAL 

-1 

0

CARRERAS AC 

-1 

0

ATLETICO ACEBAL 

-2 

0



--------------------------------------------------------------------------------
Tags

Publicar un comentario

0 Comentarios