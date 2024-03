ANSES cuándo cobro: calendario de pagos a jubilados, AUH y otras asignaciones con bonos de marzo de 2024

Fuente: minutouno.com





La Administración Nacional de Seguridad Social informó el calendario de pagos completo del tercer mes del año.La ANSES informó de manera oficial el calendario completo de pagos de marzo para jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo.Además, desde la ANSES se remarcó que a partir del primero de marzo mañana, las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un aumento del 27,18 por ciento por la Ley de Movilidad.En cuanto al bono de 70 mil pesos, se pagará desde el martes 5 para titulares de PNC con documentos terminados en 0, 1, 2, 3, 4 y 5. El miércoles 6 continúa de manera habitual.ANSES: Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1: 1 de marzoDNI terminados en 2 y 3: 4 de marzoDNI terminados en 4 y 5: 5 de marzoDNI terminados en 6 y 7: 6 de marzoDNI terminados en 8 y 9: 7 de marzoANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 8 de marzoDNI terminados en 1: 11 de marzoDNI terminados en 2: 12 de marzoDNI terminados en 3: 13 de marzoDNI terminados en 4: 14 de marzoDNI terminados en 5: 15 de marzoDNI terminados en 6: 15 de marzoDNI terminados en 7: 18 de marzoDNI terminados en 8: 19 de marzoDNI terminados en 9: 20 de marzoJubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 21 de marzoDNI terminados en 2 y 3: 22 de marzoDNI terminados en 4 y 5: 25 de marzoDNI terminados en 6 y 7: 26 de marzoDNI terminados en 8 y 9: 27 de marzoAsignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 8 de marzoDNI terminados en 1: 11 de marzoDNI terminados en 2: 12 de marzoDNI terminados en 3: 13 de marzoDNI terminados en 4: 14 de marzoDNI terminados en 5: 15 de marzoDNI terminados en 6: 18 de marzoDNI terminados en 7: 19 de marzoDNI terminados en 8: 20 de marzoDNI terminados en 9: 21 de marzoAsignación por Embarazo DNI terminados en 0: 11 de marzoDNI terminados en 1: 12 de marzoDNI terminados en 2: 13 de marzoDNI terminados en 3: 14 de marzoDNI terminados en 4: 15 de marzoDNI terminados en 5: 18 de marzoDNI terminados en 6: 19 de marzoDNI terminados en 7: 20 de marzoDNI terminados en 8: 21 de marzoDNI terminados en 9: 22 de marzoAsignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 12 de marzoDNI terminados en 2 y 3: 13 de marzoDNI terminados en 4 y 5: 14 de marzoDNI terminados en 6 y 7: 15 de marzoDNI terminados en 8 y 9: 18 de marzoAsignaciones Pago Único Todas las terminaciones de documento: 7 de marzo al 9 de abrilAsignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 8 de marzo al 9 de abrilPrestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 21 de marzoDNI terminados en 2 y 3: 22 de marzoDNI terminados en 4 y 5: 25 de marzoDNI terminados en 6 y 7: 26 de marzoDNI terminados en 8 y 9: 27 de marzo