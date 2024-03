La suba del gas llegará a 300% y comenzará a regir en abril

Fuente: rosario3.com





La Secretaría de Energía de la Nación publicó la resolución con aumentos para los hogares, comercios e industrias, divididos en tres niveles. Se dolariza la tarifaEl Gobierno nacional decidió avanzar con el postergado aumento en las tarifas de gas y la Secretaría de Energía firmó una resolución con subas de alrededor de 300% para los hogares, comercios e industrias desde abril.El núcleo de la medida consiste en trasladar el precio del insumo en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) medido en dólares a los usuarios finales. Además, establece tres tramos de ajuste de tarifas hasta fin de año.A pedido del Ministerio de Economía, la suba de gas comenzarán a regir en abril -y no en marzo como se planificó incialmente- para evitar una mayor escalada inflacionaria. De este modo, las primeras facturas con aumentos llegarán en mayo.Según la Resolución 41/24 de la Secretaría de Energía que lleva la única firma de Eduardo Rodríguez Chirillo, la primera actualización se aplicará en abril; la segunda entre mayo y septiembre (invierno), y la tercera desde octubre al 31 de diciembre.Antes de fijar los nuevos precios, el Artículo 1 de la norma rechazó por "improcedentes e infundadas" las impugnaciones formuladas a la validez de la Audiencia Pública.En el texto aseguran que las objeciones planteadas en la audiencia no alcanzan "visos fácticos o jurídicos de verdad objetiva" que tornen susceptible de ilegitimidad a la presentación celebrada el 29 de febrero.En marco, se ratifica que los aumentos se aplicarán sobre los usuarios no domésticos denominados "Servicio General" y sobre los usuarios residenciales, compuesto por tres niveles: 1 – Mayores Ingresos (sin subsidios); 2 – Menores Ingresos (con subsidios); 3 – Ingresos Medios (con subsidios parciales).