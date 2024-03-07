LDDS BOLETIN OFICIAL Nº 02 / 2024

LIGA DEPORTIVA DEL SUR
Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A.
CON PERSONERIA JURÍDICA SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com
BOLETIN OFICIAL Nº 02 / 2024
------------------------------------------------------------------------------------- 2ª FECHA – ZONA “A” – FASE CLASIFICATORIA – DIVISIONES MAYORES
------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/20241 ATLETICO PAZ 1
GOLEADOR/S:
43007984 RUBINICH FABRICIO OMAR 1
AMONESTADO/S:
45656401 ROCCA BENJAMIN
30686884 FABRIZIO EMANUEL MARCOS GABRIEL
43768361 GALEAZZI AGUSTIN LUCAS
41359722 CARINO GIANLUCA
SUSPENDIDO/S:
INDEPENDIENTE F.C. 3
GOLEADOR/S:
36488519 TEMPERINI MAURICIO RAMIRO 2
41637829 CIARROCA FERNANDO RAMIRO 1
AMONESTADO/S:
32219882 GALETTI JOSE ALBERTO
37299666 RAMIREZ AXEL U.
37299616 DITURO DAVID EZEQUIEL
44773377 PEREZ FACUNDO EZEQUIEL
32988980 VERDERA CESAR LEONEL
41637829 CIARROCA FERNANDO RAMIRO
44470862 CABAÑA ESTEBAN LEONEL
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: JUAN CRUZ ESPIP
------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/20241 EDUARDO HERTZ 3
GOLEADOR/S:
37335140 VALDIVIA LUCAS GABRIEL 2
42867844 ROMERO LAUTARO EZEQUIEL 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
SPORTIVO BOMBAL 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: LEANDRO FOGLIATI
------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 04/03/20241 NUEVO ALBERDI DE FIRMAT 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
46136096 GAIDO SANTIAGO
37712535 GOMEZ CORNEJO CRISTIAN JESUS
SUSPENDIDO/S:
43717562 AVALOS URIEL EMILIANO. UNA (1) FECHA, ART. 207
A.C. BLANCO Y NEGRO 4
GOLEADOR/S:
40301339 GALARZA ENZO EMANUEL 4
AMONESTADO/S:
37238927 HERRERA ROLDAN FERNANDO JOSE
36607323 LUGO ALEXIS SALVADOR
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: DAVID ESPINDOLA
-1-
LIGA DEPORTIVA DEL SUR
Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A.
CON PERSONERIA JURÍDICA SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/2024 ATLETICO PAZ 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
INDEPENDIENTE F.C. 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: LUCAS RIVERO
------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/2024 EDUARDO HERTZ 1
GOLEADOR/S:
46367246 GARCIA NATANAEL LISANDRO 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
SPORTIVO BOMBAL 3
GOLEADOR/S:
43166751 GALLEANO MAXIMILIANO 1
46540475 PAOLINI GERONIMO 1
47329999 MIÑO JUAN CRUZ 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: ERWIN ROLON
------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 04/03/2024 NUEVO ALBERDI DE FIRMAT 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
A.C. BLANCO Y NEGRO 3
GOLEADOR/S:
47039530 RONCORONI ESTEBAN 1
43425013 ROLON ENZO DAMIAN 2
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: GERMAN CARDOZO
------------------------------------------------------------------------------------- 2ª FECHA – ZONA “B” – FASE CLASIFICATORIA – DIVISIONES MAYORES
------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/03/20241 A.M. SPORTING CLUB SOCIAL 2
GOLEADOR/S:
39454066 CAMPITELLI FRANCO OSCAR 1
43234804 MOLINA MICAIAS JOEL 1
AMONESTADO/S:
39454066 CAMPITELLI FRANCO OSCAR
36607374 DEGANO JOSE IGNACIO
37207573 FLORES FACUNDO ABEL
42031716 LEZANA BRUNO DANIEL
40118716 ORTIZ GUSTAVO EMANUEL
44848649 PELLEGRINI LIBER LEONARDO
SUSPENDIDO/S:
CARRERAS ATLETIC CLUB 0
GOLEADOR/S:
-2-
LIGA DEPORTIVA DEL SUR
Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A.
CON PERSONERIA JURÍDICA SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com
AMONESTADO/S:
39371400 GRECO MAURO ANDRES
43233785 MARTINEZ JUAN IGNACIO
42272352 MARTINEZ SEBASTIAN NICOLAS
43233786 GODOY MARCOS JOAQUIN
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: AGUSTIN PERALTA
------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/20241 BOMBAL JUNIORS CLUB 3
GOLEADOR/S:
45218245 MEDINA BADARACCO MATEO VALENTINO 1
42326977 ZACARIAS CELSO ISMAEL 2
AMONESTADO/S:
36010166 BALMACEDA FERNANDO GABRIEL
43844298 PEREA JEREMIAS
SUSPENDIDO/S:
36138118 PASCUAL JORGE DAVID (AC). DOS (2) FECHAS, ART. 186 Y 260
ATLETICO ACEBAL 3
GOLEADOR/S:
43577644 FRAZZI MATEO ROGELIO 1
45492963 MARINELLI ADRIANO 1
42126958 CHAPARRO BENJAMIN ALEJANDRO 1
AMONESTADO/S:
34933561 MIGUELES DIEGO EMANUEL
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: NAHUEL FRANCO
------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/20241 SOC. ITALIA LOS ANDES 2
GOLEADOR/S:
33934044 ISANTA MARTIN JOEL 1
36330682 FERNANDEZ LEANDRO 1
AMONESTADO/S:
29452663 CARDINALE FACUNDO
42332219 ZANCOCCHIA LUCAS BLAS
SUSPENDIDO/S:
FREDRIKSSON FBC 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
37403903 ALARCON JONATAN MARTIN
36015206 OLMEDO DARIO JORGE
45493581 ALEGRE JEREMIAS
46135435 ALARCON PABLO NAHUEL
36681186 TISERA EDER GABRIEL
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: ALBERTO NUÑEZ
------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/20241 OLIMPIA SANTA TERESA 6
GOLEADOR/S:
44307033 KLOSTER BRAITON ELIAN 1
39814771 CAVALLOTTI ULISES 1
39253238 FILIPPINI SEBASTIAN ELIAN 2
41490392 GALLUCCI BENJAMIN ANDRES 1
32278223 BAVA EMILIANO HORACIO 1
AMONESTADO/S:
40363902 ALTAMIRANO PEDRO G.
32278223 BAVA EMILIANO HORACIO
-3-
LIGA DEPORTIVA DEL SUR
Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A.
CON PERSONERIA JURÍDICA SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com
SUSPENDIDO/S:
ATLETICO JUNCAL 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
39285082 ACOSTA FAUSTO HERNAN
37903930 LUPORINI GUSTAVO MANUEL
43599731 VEGA ENZO OSCAR
45039019 DORADO VICENTE
SUSPENDIDO/S:
42770232 CABRERA CAZARES LAUTARO. UNA (1) FECHA, ART. 207 ARBITRO: NAHUEL FOGLIATI
------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/03/2024 A.M. SPORTING CLUB SOCIAL 3
GOLEADOR/S:
41656637 MOLINA KEVIN 1
42530755 SANCHEZ JESUS AGUSTIN 1
44494960 BECARIA WALTER AGUSTIN 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
CARRERAS ATLETIC CLUB 1
GOLEADOR/S:
39371369 GAMBINI ILAN JESUS 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: JOAQUIN CARO
------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/2024 BOMBAL JUNIORS CLUB 1
GOLEADOR/S:
47506371 SAEZ ELISEO DAMIAN 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ATLETICO ACEBAL 2
GOLEADOR/S:
44179777 TASSO JULIAN 1
46881396 ROSQUINI ROBERTINO 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: NICOLAS BONICATTO
------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/2024 SOC. ITALIA LOS ANDES 7
GOLEADOR/S:
44062986 FRANCESCONI TOMAS 2
44995751 BORRACCI THIAGO 1
42332252 ANZULOVICH SANTIAGO 1
46220920 FRANCESCONI ANGELO 1
42332298 MUSTAC MIRKO 1
49448356 GERCOVICH MILO 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
FREDRIKSSON FBC 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: LUCIANO AGÜERO
-4-
LIGA DEPORTIVA DEL SUR
Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A.
CON PERSONERIA JURÍDICA SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/2024 OLIMPIA SANTA TERESA 2
GOLEADOR/S:
46369081 GALLIGANI GENARO 1
42533353 DELL'ARCIPRETE MATEO ANGEL 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ATLETICO JUNCAL 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: RODRIGO DE LA LAMA
------------------------------------------------------------------------------------- 2ª FECHA – INTERZONAL – FASE CLASIFICATORIA – DIVISIONES MAYORES
------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/20241 ATL. ARGENTINO DE FIRMAT 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
45412227 LANZA EMILIO JESUS
47038373 MIRENDA FEDERICO
SUSPENDIDO/S:
FIRMAT FOOT BALL CLUB 1
GOLEADOR/S:
37817183 CABRAL JOAQUIN HORACIO 1
AMONESTADO/S:
41085811 CHIARA ALEXIS GABRIEL
37817183 CABRAL JOAQUIN HORACIO
33490925 BULLERI MAXIMILIANO
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: PABLO OCAMPO
------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/2024 ATL. ARGENTINO DE FIRMAT 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
FIRMAT FOOT BALL CLUB 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: CRISTIAN HERRERA
------------------------------------------------------------------------------------- NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS (UNA -1- FECHA DE SUSPENSION, ART. 208): ------------------------------------------------------------------------------------- NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS:
------------------------------------------------------------------------------------- ANEXO I:
PARTIDOS DE PRIMERA Y SEGUNDA DIVSION: LOS ANDES vs FREDRIKSSON FBC (FECHA DE JUEGO: 03/03/2024 – ARBITROS: ALBERTO NUÑEZ Y LUCIANO AGÜERO) SE CORRE VISTA DE LOS INFORMES ARBITRALES AL CLUB FREDRIKSSON FBC DE FIRMAT PARA QUE TOEME CONOCIMIENTO DE LOS MISMOS Y FORMULE EL DESCARGO CORRESPONDIENTE.-
------------------------------------------------------------------------------------- ANEXO II:
PARTIDO DE PRIMERA DIVSION: INDEPENDIENTE FC vs EDUARDO HERTZ
(FECHA DE JUEGO: 28/02/2024 – ARBITRO: ESTEBAN GOMEZ)
-5-
LIGA DEPORTIVA DEL SUR
Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A.
CON PERSONERIA JURÍDICA
SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE
Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com
SE CORRE VISTA DE INFORME POLICIAL AL CLUB EDUARDO HERTZ DE VILLA MUGUETA PARA QUE TOME CONOCIMIENTO DEL MISMO Y FORMULE EL DESCARGO CORRESPONDIENTE.-
------------------------------------------------------------------------------------- ANEXO III:
PARTIDO DE SEGUNDA DIVSION: INDEPENDIENTE FC vs EDUARDO HERTZ
(FECHA DE JUEGO: 28/02/2024 – ARBITRO: MATIAS COLQUE)
VISTA LA PROTESTA DE PARTIDO RECIBIDA EN TIEMPO Y FORMA POR EL CLUB INDEPENDIENTE FC DE BIGAND SOBRE EL COTEJO DE REFENCIA; CONSIDERANDO LA MALA INCLUSION EN CUANTO A LA CANTIDAD PERMITIDA DE JUGADORES SUPERIORES A LA CATEGORÍA 2002, DE ACUERDO A LO QUE INDICA EL VIGENTE REGLAMENTO DE JUEGO DE DICHA DIVISION; EL H.T.P. RESUELVE: * DAR POR PERDIDO EL PARTIDO AL CLUB EDUARDO HERTZ DE VILLA MUGUETA –ART. 107 A)- * REGISTRAR COMO RESULTADO DEL MISMO: INDEPENDIENTE FC 2-0 EDUARDO HERTZ –ART. 152- * APLÍQUESE LA SANCIÓN IMPUESTA A LA TABLA ACTUAL DE POSCIONES –ART. 153-
------------------------------------------------------------------------------------- REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 05/03/2024
MIEMBROS PRESENTES:
PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCAR
SECRETARIO: LUCIANI SERGIO
VOCAL: CERANTOLA JUAN CARLOS
VOCAL: FORTUNATO OMAR
--------------------------------------------------------------------------------------- TABLAS DE POSICIONES
--------------------------------------------------------------------------------------- 1ª DIVISION – FASE CLASIFICATORIA
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- 2ª DIVISION – FASE CLASIFICATORIA
--------------------------------------------------------------------------------
-6-
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Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A.
CON PERSONERIA JURÍDICA
SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com
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