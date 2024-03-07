LDDS BOLETIN OFICIAL Nº 02 / 2024

marzo 07, 2024

 LIGA DEPORTIVA DEL SUR 

Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A. 

CON PERSONERIA JURÍDICA SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com 

BOLETIN OFICIAL Nº 02 / 2024 

------------------------------------------------------------------------------------- 2ª FECHA – ZONA “A” – FASE CLASIFICATORIA – DIVISIONES MAYORES 

------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/20241 ATLETICO PAZ 1 

GOLEADOR/S: 

 43007984 RUBINICH FABRICIO OMAR 1 

AMONESTADO/S: 

 45656401 ROCCA BENJAMIN  

 30686884 FABRIZIO EMANUEL MARCOS GABRIEL  

 43768361 GALEAZZI AGUSTIN LUCAS  

 41359722 CARINO GIANLUCA  

SUSPENDIDO/S: 

INDEPENDIENTE F.C. 3 

GOLEADOR/S: 

 36488519 TEMPERINI MAURICIO RAMIRO 2 

 41637829 CIARROCA FERNANDO RAMIRO 1 

AMONESTADO/S: 

 32219882 GALETTI JOSE ALBERTO  

 37299666 RAMIREZ AXEL U.  

 37299616 DITURO DAVID EZEQUIEL  

 44773377 PEREZ FACUNDO EZEQUIEL  

 32988980 VERDERA CESAR LEONEL  

 41637829 CIARROCA FERNANDO RAMIRO  

 44470862 CABAÑA ESTEBAN LEONEL  

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: JUAN CRUZ ESPIP  

------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/20241 EDUARDO HERTZ 3 

GOLEADOR/S: 

 37335140 VALDIVIA LUCAS GABRIEL 2 

 42867844 ROMERO LAUTARO EZEQUIEL 1 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

SPORTIVO BOMBAL 0 

GOLEADOR/S: 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: LEANDRO FOGLIATI  

------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 04/03/20241 NUEVO ALBERDI DE FIRMAT 0 

GOLEADOR/S: 

AMONESTADO/S: 

 46136096 GAIDO SANTIAGO  

 37712535 GOMEZ CORNEJO CRISTIAN JESUS  

SUSPENDIDO/S: 

 43717562 AVALOS URIEL EMILIANO. UNA (1) FECHA, ART. 207 

A.C. BLANCO Y NEGRO 4 

GOLEADOR/S: 

 40301339 GALARZA ENZO EMANUEL 4 

AMONESTADO/S: 

 37238927 HERRERA ROLDAN FERNANDO JOSE  

 36607323 LUGO ALEXIS SALVADOR  

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: DAVID ESPINDOLA 

-1- 

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Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A. 

CON PERSONERIA JURÍDICA SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/2024 ATLETICO PAZ 0 

GOLEADOR/S: 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

INDEPENDIENTE F.C. 0 

GOLEADOR/S: 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: LUCAS RIVERO  

------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/2024 EDUARDO HERTZ 1 

GOLEADOR/S: 

 46367246 GARCIA NATANAEL LISANDRO 1 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

SPORTIVO BOMBAL 3 

GOLEADOR/S: 

 43166751 GALLEANO MAXIMILIANO 1 

 46540475 PAOLINI GERONIMO 1 

 47329999 MIÑO JUAN CRUZ 1 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: ERWIN ROLON  

------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 04/03/2024 NUEVO ALBERDI DE FIRMAT 0 

GOLEADOR/S: 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

A.C. BLANCO Y NEGRO 3 

GOLEADOR/S: 

 47039530 RONCORONI ESTEBAN 1 

 43425013 ROLON ENZO DAMIAN 2 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: GERMAN CARDOZO  

------------------------------------------------------------------------------------- 2ª FECHA – ZONA “B” – FASE CLASIFICATORIA – DIVISIONES MAYORES 

------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/03/20241 A.M. SPORTING CLUB SOCIAL 2 

GOLEADOR/S: 

 39454066 CAMPITELLI FRANCO OSCAR 1 

 43234804 MOLINA MICAIAS JOEL 1 

AMONESTADO/S: 

 39454066 CAMPITELLI FRANCO OSCAR  

 36607374 DEGANO JOSE IGNACIO  

 37207573 FLORES FACUNDO ABEL  

 42031716 LEZANA BRUNO DANIEL  

 40118716 ORTIZ GUSTAVO EMANUEL  

 44848649 PELLEGRINI LIBER LEONARDO  

SUSPENDIDO/S: 

CARRERAS ATLETIC CLUB 0 

GOLEADOR/S:

-2- 

LIGA DEPORTIVA DEL SUR 

Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A. 

CON PERSONERIA JURÍDICA SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com 

AMONESTADO/S: 

 39371400 GRECO MAURO ANDRES  

 43233785 MARTINEZ JUAN IGNACIO  

 42272352 MARTINEZ SEBASTIAN NICOLAS  

 43233786 GODOY MARCOS JOAQUIN  

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: AGUSTIN PERALTA  

------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/20241 BOMBAL JUNIORS CLUB 3 

GOLEADOR/S: 

 45218245 MEDINA BADARACCO MATEO VALENTINO 1 

 42326977 ZACARIAS CELSO ISMAEL 2 

AMONESTADO/S: 

 36010166 BALMACEDA FERNANDO GABRIEL  

 43844298 PEREA JEREMIAS  

SUSPENDIDO/S: 

 36138118 PASCUAL JORGE DAVID (AC). DOS (2) FECHAS, ART. 186 Y 260 

ATLETICO ACEBAL 3 

GOLEADOR/S: 

 43577644 FRAZZI MATEO ROGELIO 1 

 45492963 MARINELLI ADRIANO 1 

 42126958 CHAPARRO BENJAMIN ALEJANDRO 1 

AMONESTADO/S: 

 34933561 MIGUELES DIEGO EMANUEL  

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: NAHUEL FRANCO  

------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/20241 SOC. ITALIA LOS ANDES 2 

GOLEADOR/S: 

 33934044 ISANTA MARTIN JOEL 1 

 36330682 FERNANDEZ LEANDRO 1 

AMONESTADO/S: 

 29452663 CARDINALE FACUNDO  

 42332219 ZANCOCCHIA LUCAS BLAS  

SUSPENDIDO/S: 

FREDRIKSSON FBC 0 

GOLEADOR/S: 

AMONESTADO/S: 

 37403903 ALARCON JONATAN MARTIN  

 36015206 OLMEDO DARIO JORGE  

 45493581 ALEGRE JEREMIAS  

 46135435 ALARCON PABLO NAHUEL  

 36681186 TISERA EDER GABRIEL  

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: ALBERTO NUÑEZ  

------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/20241 OLIMPIA SANTA TERESA 6 

GOLEADOR/S: 

 44307033 KLOSTER BRAITON ELIAN 1 

 39814771 CAVALLOTTI ULISES 1 

 39253238 FILIPPINI SEBASTIAN ELIAN 2 

 41490392 GALLUCCI BENJAMIN ANDRES 1 

 32278223 BAVA EMILIANO HORACIO 1 

AMONESTADO/S: 

 40363902 ALTAMIRANO PEDRO G.  

 32278223 BAVA EMILIANO HORACIO 

-3- 

LIGA DEPORTIVA DEL SUR 

Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A. 

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SUSPENDIDO/S: 

ATLETICO JUNCAL 0 

GOLEADOR/S: 

AMONESTADO/S: 

 39285082 ACOSTA FAUSTO HERNAN  

 37903930 LUPORINI GUSTAVO MANUEL  

 43599731 VEGA ENZO OSCAR  

 45039019 DORADO VICENTE  

SUSPENDIDO/S: 

 42770232 CABRERA CAZARES LAUTARO. UNA (1) FECHA, ART. 207 ARBITRO: NAHUEL FOGLIATI  

------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/03/2024 A.M. SPORTING CLUB SOCIAL 3 

GOLEADOR/S: 

 41656637 MOLINA KEVIN 1 

 42530755 SANCHEZ JESUS AGUSTIN 1 

 44494960 BECARIA WALTER AGUSTIN 1 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

CARRERAS ATLETIC CLUB 1 

GOLEADOR/S: 

 39371369 GAMBINI ILAN JESUS 1 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: JOAQUIN CARO  

------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/2024 BOMBAL JUNIORS CLUB 1 

GOLEADOR/S: 

 47506371 SAEZ ELISEO DAMIAN 1 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

ATLETICO ACEBAL 2 

GOLEADOR/S: 

 44179777 TASSO JULIAN 1 

 46881396 ROSQUINI ROBERTINO 1 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: NICOLAS BONICATTO  

------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/2024 SOC. ITALIA LOS ANDES 7 

GOLEADOR/S: 

 44062986 FRANCESCONI TOMAS 2 

 44995751 BORRACCI THIAGO 1 

 42332252 ANZULOVICH SANTIAGO 1 

 46220920 FRANCESCONI ANGELO 1 

 42332298 MUSTAC MIRKO 1 

 49448356 GERCOVICH MILO 1 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

FREDRIKSSON FBC 0 

GOLEADOR/S: 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: LUCIANO AGÜERO 

-4- 

LIGA DEPORTIVA DEL SUR 

Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A. 

CON PERSONERIA JURÍDICA SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/2024 OLIMPIA SANTA TERESA 2 

GOLEADOR/S: 

 46369081 GALLIGANI GENARO 1 

 42533353 DELL'ARCIPRETE MATEO ANGEL 1 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

ATLETICO JUNCAL 0 

GOLEADOR/S: 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: RODRIGO DE LA LAMA  

------------------------------------------------------------------------------------- 2ª FECHA – INTERZONAL – FASE CLASIFICATORIA – DIVISIONES MAYORES 

------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/20241 ATL. ARGENTINO DE FIRMAT 0 

GOLEADOR/S: 

AMONESTADO/S: 

 45412227 LANZA EMILIO JESUS  

 47038373 MIRENDA FEDERICO  

SUSPENDIDO/S: 

FIRMAT FOOT BALL CLUB 1 

GOLEADOR/S: 

 37817183 CABRAL JOAQUIN HORACIO 1 

AMONESTADO/S: 

 41085811 CHIARA ALEXIS GABRIEL  

 37817183 CABRAL JOAQUIN HORACIO  

 33490925 BULLERI MAXIMILIANO  

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: PABLO OCAMPO  

------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 03/03/2024 ATL. ARGENTINO DE FIRMAT 0 

GOLEADOR/S: 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

FIRMAT FOOT BALL CLUB 0 

GOLEADOR/S: 

AMONESTADO/S: 

SUSPENDIDO/S: 

ARBITRO: CRISTIAN HERRERA  

------------------------------------------------------------------------------------- NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS (UNA -1- FECHA DE SUSPENSION, ART. 208): ------------------------------------------------------------------------------------- NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS: 

------------------------------------------------------------------------------------- ANEXO I: 

PARTIDOS DE PRIMERA Y SEGUNDA DIVSION: LOS ANDES vs FREDRIKSSON FBC (FECHA DE JUEGO: 03/03/2024 – ARBITROS: ALBERTO NUÑEZ Y LUCIANO AGÜERO) SE CORRE VISTA DE LOS INFORMES ARBITRALES AL CLUB FREDRIKSSON FBC DE FIRMAT PARA QUE  TOEME CONOCIMIENTO DE LOS MISMOS Y FORMULE EL DESCARGO CORRESPONDIENTE.- 

------------------------------------------------------------------------------------- ANEXO II: 

PARTIDO DE PRIMERA DIVSION: INDEPENDIENTE FC vs EDUARDO HERTZ 

(FECHA DE JUEGO: 28/02/2024 – ARBITRO: ESTEBAN GOMEZ)

-5- 

LIGA DEPORTIVA DEL SUR 

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CON PERSONERIA JURÍDICA 

SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE 

Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com 

SE CORRE VISTA DE INFORME POLICIAL AL CLUB EDUARDO HERTZ DE VILLA MUGUETA PARA QUE TOME CONOCIMIENTO DEL MISMO Y FORMULE EL DESCARGO CORRESPONDIENTE.- 

------------------------------------------------------------------------------------- ANEXO III: 

PARTIDO DE SEGUNDA DIVSION: INDEPENDIENTE FC vs EDUARDO HERTZ 

(FECHA DE JUEGO: 28/02/2024 – ARBITRO: MATIAS COLQUE) 

VISTA LA PROTESTA DE PARTIDO RECIBIDA EN TIEMPO Y FORMA POR EL CLUB INDEPENDIENTE FC DE  BIGAND SOBRE EL COTEJO DE REFENCIA; CONSIDERANDO LA MALA INCLUSION EN CUANTO A LA  CANTIDAD PERMITIDA DE JUGADORES SUPERIORES A LA CATEGORÍA 2002, DE ACUERDO A LO QUE  INDICA EL VIGENTE REGLAMENTO DE JUEGO DE DICHA DIVISION; EL H.T.P. RESUELVE: * DAR POR PERDIDO EL PARTIDO AL CLUB EDUARDO HERTZ DE VILLA MUGUETA –ART. 107 A)- * REGISTRAR COMO RESULTADO DEL MISMO: INDEPENDIENTE FC 2-0 EDUARDO HERTZ –ART. 152- * APLÍQUESE LA SANCIÓN IMPUESTA A LA TABLA ACTUAL DE POSCIONES –ART. 153- 

------------------------------------------------------------------------------------- REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 05/03/2024 

MIEMBROS PRESENTES: 

PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCAR 

SECRETARIO: LUCIANI SERGIO 

VOCAL: CERANTOLA JUAN CARLOS 

VOCAL: FORTUNATO OMAR  

--------------------------------------------------------------------------------------- TABLAS DE POSICIONES 

--------------------------------------------------------------------------------------- 1ª DIVISION – FASE CLASIFICATORIA 

-------------------------------------------------------------------------------- 

ZONA "A" 

GF 

GC 

DIF 

PTOS

BLANCO Y NEGRO 

6

EDUARDO HERTZ 

4

INDEPENDIENTE FC 

4

SPORTIVO BOMBAL 

3

ARGENTINO 

3

SAN MARTIN 

-2 

0

ITALO ARGENTINO 

-2 

0

ATLETICO PAZ 

-3 

0

NUEVO ALBERDI 

10 

-9 

0

ZONA "B" 

GF 

GC 

DIF 

PTOS

OLIMPIA 

6

LOS ANDES 

6

FIRMAT FBC 

6

ATLETICO ACEBAL 

4

SPORTING CS 

-1 

3

FREDRIKSSON FBC 

-1 

3

BOMBAL JUNIORS 

-1 

1

CARRERAS AC 

-3 

0

ATLETICO JUNCAL 

11 

-9 

0



-------------------------------------------------------------------------------- 2ª DIVISION – FASE CLASIFICATORIA 

--------------------------------------------------------------------------------

ZONA "A" 

GF 

GC 

DIF 

PTOS

SPORTIVO BOMBAL 

6

BLANCO Y NEGRO 

4

INDEPENDIENTE FC 

4

ATLETICO PAZ 

4

SAN MARTIN 

1

ITALO ARGENTINO 

1

ARGENTINO 

-1 

1

NUEVO ALBERDI 

-4 

0

EDUARDO HERTZ 

-4 

0

ZONA "B" 

GF 

GC 

DIF 

PTOS

LOS ANDES 

10 

6



-6- 

LIGA DEPORTIVA DEL SUR 

Fundada el 21 de Julio de 1929 – Afiliada a la A.F.A. 

CON PERSONERIA JURÍDICA 

SEDE PROPIA: ALVEAR 16 (2117) Alcorta – Pcia. SANTA FE Tel/Fax: (03465) 470546 – Mail: ligadeportivadelsur@gmail.com 

SPORTING CS 

6

OLIMPIA 

4

FIRMAT FBC 

4

BOMBAL JUNIORS 

3

ATLETICO ACEBAL 

-1 

3

ATLETICO JUNCAL 

-3 

0

CARRERAS AC 

-3 

0

FREDRIKSSON FBC 

-8 

0



-------------------------------------------------------------------------------
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