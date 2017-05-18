COPA SANTA FE 2017 - 1° FASE
PARTIDO DE VUELTA - MIERCOLES 17/05
BLANCO Y NEGRO GANO, SE CLASIFICO Y JUGARA CON TOTORAS JUNIORS
POR EL PARTIDO REVANCHA DE LA PRIMERA ETAPA DEL TORNEO, EL EQUIPO DE ALCORTA VENCIO COMO LOCAL 1-0 A SAN MARTIN DE PAVON ARRIBA CON GOL DE JUAN CRUZ BULZANI. EL ARBITRO DEL COTEJO FUE JORGE PEDRO HARTEL
DE ESTA MANERA, EL LOMONEGRO SE METIO EN LA SEGUNDA FASE DE LA COPA DONDE ENFRENTARA A TOTORAS JUNIORS (LIGA TOTORENSE)
EL PARTIDO DE IDA SERA EN EL POLIDEPORTIVO DE ALCORTA, EL DOMINGO 28/05 A LAS 15:00 HS, CON TERNA ARBITRAL DE LA LIGA CASILDENSE
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