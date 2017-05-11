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GOLEADORES (FUTBOL INFANTIL) Liga Deportiva Del Sur

jueves, 11 de mayo de 2017 | 23:47

GOLEADORES - 3ª DIVISION                  GOLES CLUB
AVALOS ELIAS ABRAHAM                         9 LOS LEONES NORTE              
DUDUCHARK TOMAS                              6 C.A. ACEBAL                   
MARCHETTI MARTIN LUCIANO                     5 BERNARDINO RIVADAVIA          
GAMBINI VALENTIN JESUS                       5 CARRERAS ATLETIC CLUB         
AIMAR ALVARO JESUS                           5 SPORTIVO BOMBAL               
ARANDA ALEXIS                                4 SPORTIVO BOMBAL               
CACERES WALTER DANIEL                        4 C.A. ACEBAL                   
ACUÑA GERONIMO                               4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
SEBASTIANI FRANCO                            4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
NAVARRO ULISES URIEL                         4 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
RUIZ MATIAS                                  3 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MARTINEZ CRISTIAN A.                         3 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MOZZI RAUL AGUSTIN                           3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
BENITEZ VALENTIN ANDRES                      3 BERNARDINO RIVADAVIA          
MARTINEZ JUAN IGNACIO                        3 CARRERAS ATLETIC CLUB         
DENEGRI GONDOLA DANTE                        3 BERNARDINO RIVADAVIA          
ALBORNOZ KEVIN LEONEL                        3 C.A. ACEBAL                   
TULIAN JUAN P.                               3 OLIMPIA SANTA TERESA          
ALBARRACIN WALTER HUGO                       3 BERNARDINO RIVADAVIA          
FABIANI FACUNDO                              3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
RIGUETTO NICOLAS                             3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
DI FULVIO FACUNDO                            2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
OSUNA FACUNDO RODRIGO                        2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
LEDESMA INDELANGELO JULIAN ELIAS             2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
CAVALLOTTI VALENTIN                          2 OLIMPIA SANTA TERESA          
QUARCHIONI FEDERICO                          2 OLIMPIA SANTA TERESA          
CHIANEA JERONIMO                             2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
ZANCOCCHIA LUCAS BLAS                        2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
TOLENTINO VICENTE PATRICIO                   2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
BORDA EZEQUIEL DANIEL                        2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
BILICICH CALAMARI TOBIAS                     2 LOS LEONES NORTE              
CIRUCICH MIRKO                               2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
FACCIO JONATAN JESUS                         2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
BOUZON OCTAVIO                               2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
ARMANI GINO SANTOS                           2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
ROJAS RODRIGO N.                             2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
ARAYA ABEL ALEJANDRO                         2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ANTIA JUAN CRUZ                              2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
NARDIS ALEJO ALEXANDER                       2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
NEGRETE IGNACIO GUSTAVO                      2 SPORTING CLUB SOCIAL          
GONZALEZ SANTIAGO JOEL                       2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
PEREZ JEREMIAS NICOLAS                       2 LOS LEONES NORTE              
FINA SIMON ELIAS                             1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
IBARRA FRANCO                                1 SPORTING CLUB SOCIAL          
AMICO RENZO                                  1 C.A. ACEBAL                   
CAMPOS LORENZO                               1 C.A. ACEBAL                   
VEGA OSCAR                                   1 BERNARDINO RIVADAVIA          
ROSSI JOAQUIN EZEQUIEL                       1 BERNARDINO RIVADAVIA          
CARO RODRIGO ROMAN                           1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
BENITEZ LUCAS                                1 SPORTING CLUB SOCIAL          
CACERES WALDEMAR                             1 BERNARDINO RIVADAVIA          
SALVATORE FEDERICO                           1 BERNARDINO RIVADAVIA          
BUDASSI LUCAS                                1 SPORTIVO BOMBAL               
SIEBEN ALAN XABIER                           1 OLIMPIA SANTA TERESA          
RONCORONI TOMAS                              1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
GONZALO BERNARDO                             1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
LLOPIS AGUSTIN FERNANDO                      1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
GIACOMELLI MARCOS ANDRES                     1 LOS LEONES NORTE              
MEO GIANFRANCO                               1 EDUARDO HERTZ                 
FERNANDEZ ALEJO                              1 EDUARDO HERTZ                 
SALINAS AGUSTIN ALEJANDRO                    1 OLIMPIA SANTA TERESA          
VEGA CARO IVAN RODRIGO JAVIER                1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
CATORI MATEO ISMAEL                          1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
BONETTO ROMAN                                1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
CANZANI FERNAN                               1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
DELL'ARCIPRETE JULIO                         1 OLIMPIA SANTA TERESA          
FRAZZI MATEO ROGELIO                         1 C.A. ACEBAL                   
MIRANDA LAUTARO LISANDRO                     1 C.A. ACEBAL                   
DITURO IGNACIO                               1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
LIGORRIA ALEJO                               1 LOS LEONES NORTE              
NAVARRO JUAN CRUZ                            1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MIÑO LIAM ISMAEL                             1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
ZARIAGA AGUSTIN                              1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ROLON ROBERTO CARLOS                         1 C.A. PAZ                      
SACCOCCIA LUCAS                              1 C.A. ACEBAL                   
MAZZUCHELLI MATEO                            1 OLIMPIA SANTA TERESA          
ALPIGIANI NICOLAS                            1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
BUSTO CABRERA DENIS NAHUEL                   1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
ANZULOVICH SANTIAGO                          1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
PACE JUAN PABLO                              1 OLIMPIA SANTA TERESA          
DI CARLO MARCOS                              1 EDUARDO HERTZ                 
SCOLARI RODRIGUEZ MATIAS NAHUEL              1 C.A. PAZ                      
GAMARRA AXEL EMILIANO                        1 LOS LEONES NORTE              
DUPOUY VALENTIN                              1 LOS LEONES NORTE              


GOLEADORES - 4ª DIVISION                   GOLES CLUB
MARTINEZ AGUSTIN SANTIAGO                   10 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
LOPEZ JULIO CESAR                            9 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
BONETTO ROMAN                                7 FIRMAT FOTBALL CLUB           
GALLUCCI BENJAMIN ANDRES                     5 OLIMPIA SANTA TERESA          
VILLALBA JOSUHE TOMAS                        5 LOS LEONES NORTE              
DIAZ AGUSTIN MIGUEL                          4 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
CAGRANDI MARTIN                              4 FIRMAT FOTBALL CLUB           
CREVACUORE YOEL DAMIAN                       4 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
BAZAN IGNACIO ARIEL                          4 OLIMPIA SANTA TERESA          
ELEONORI OCTAVIO                             3 BERNARDINO RIVADAVIA          
BARRIOS PABLO ARIEL                          3 SPORTING CLUB SOCIAL          
JUAREZ JULIO RODRIGO                         3 BERNARDINO RIVADAVIA          
LOPEZ MARTINO                                3 FIRMAT FOTBALL CLUB           
PUJOL BAUTISTA                               3 BERNARDINO RIVADAVIA          
FABIANI LUCA                                 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
NUÑEZ JUAN FRANCISCO                         2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
LLADOS JUAN BAUTISTA                         2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
YASCHUK GONZALO JONATAN                      2 LOS LEONES NORTE              
ESTEVEZ JOAQUIN                              2 C.GRAL SAN MARTIN             
GUTIERREZ IGNACIO ANTONIO                    2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
BOSSOLA MARTINO                              2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
PIAZZA IGNACIO ANGEL                         2 OLIMPIA SANTA TERESA          
ALMADA BRUNO JOSE                            2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
VELAZCO MIGUEL ANGEL                         2 C.A. PAZ                      
TOCALINO FRANCO NICOLAS                      2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
AQUILANO JOSE IGNACIO                        2 BERNARDINO RIVADAVIA          
CELIS CRISTIAN DANIEL                        2 LOS LEONES NORTE              
MONZON ALEJANDRO NICOLAS                     2 SPORTING CLUB SOCIAL          
DEL PUPO MARTINIANO                          2 OLIMPIA SANTA TERESA          
VINOVO LEONEL ALEJANDRO                      1 SPORTING CLUB SOCIAL          
CANZANI THIAGO DAVID                         1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
PADULA ALEJANDRO MAXIMO                      1 BERNARDINO RIVADAVIA          
FINA FRANCISCO                               1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
MACEVICH ROMAN                               1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
CHIAVAZZA GIAN PIER PAOLO                    1 C.A. PAZ                      
CECCONI GASPAR                               1 SPORTIVO BOMBAL               
QUILICI MATEO                                1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
ALPIGIANI TOMAS                              1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
GALLIGANI NICOLAS ARIEL                      1 OLIMPIA SANTA TERESA          
PALACIOS RODRIGO ALEJANDRO                   1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ESCUDERO TOMAS ALEJO                         1 LOS LEONES NORTE              
GIRAD LISANDRO DARIO                         1 C.GRAL SAN MARTIN             
QUIROZ GUSTAVO EZEQUIEL                      1 SPORTIVO BOMBAL               
ONZARI LEANDRO ANDRES                        1 SPORTIVO BOMBAL               
BRUSUTTI MARCO ANTONIO                       1 LOS LEONES NORTE              
AVELLANEDA NICOLAS                           1 C.GRAL SAN MARTIN             
FISCALINI LUCAS                              1 C.A. ACEBAL                   
ZARATE FAUSTO SEBASTIAN                      1 C.A. ACEBAL                   
GUTIERREZ KEVIN GONZALO                      1 SPORTING CLUB SOCIAL          
SEGALA ELIAS                                 1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
GONZALEZ TOMAS                               1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
PELLEGRINI LIBER LEONARDO                    1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
VILLALBA ABRAHAN FEDERICO                    1 C.GRAL SAN MARTIN             
PUERTO DARIO L.                              1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
STUDER SHEYKO DARKO                          1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
GUTIERREZ VALENTIN ANTONIO                   1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
MARINELLI YAIR MIRCO                         1 C.A. ACEBAL                   
CARLETTI TOMAS                               1 BERNARDINO RIVADAVIA          
GARRIDO URIEL BENJAMIN                       1 LOS LEONES NORTE              
CORDOBA VALENTIN JOEL                        1 C.A. ACEBAL                   
ALMADA JOAQUIN                               1 C.A. ACEBAL                   
GOLEADORES - 5ª DIVISION                   GOLES CLUB
MAMANI MAXIMO ALFONSO                       11 C.A. PAZ                      
RAMALLO YAEL OSMAR                           9 SPORTIVO BOMBAL               
CASTELO FRANCISCO                            8 BERNARDINO RIVADAVIA          
DISTEFANO MONCHIETTI AGUSTIN NICOLAS         8 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
MIHOVICCEVICH LUCAS                          7 C.A. ACEBAL                   
ROMAN MARIO ARTURO                           7 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
RETAMOSO SANTIAGO NICOLAS                    7 C.A. PAZ                      
TOLOSA ALEX MARTIN                           6 OLIMPIA SANTA TERESA          
ABACA JULIAN URIEL                           6 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
ANGELOZZI GIUSTINO                           5 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
FIORETTI GINO                                5 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
TORREGROSA ALBANO NICOLAS                    5 BERNARDINO RIVADAVIA          
SOLIS CESAR FABIO                            5 C.GRAL SAN MARTIN             
RIERA RABOLINI FRANCO JULIAN                 4 FIRMAT FOTBALL CLUB           
ARROYO JUAN IGNACIO                          4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
MALDONADO NICOLAS                            4 LOS LEONES NORTE              
GIACHETTA ALVARO URIEL                       4 C.GRAL SAN MARTIN             
CORDERA SANTIAGO                             4 SPORTIVO BOMBAL               
STOPPANI ALFREDO FACUNDO                     4 OLIMPIA SANTA TERESA          
BRUNO VALENTINO                              4 BERNARDINO RIVADAVIA          
CIRUCICH MAXIMO                              4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
VILLAN GUIDO FRANCISCO                       3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
BARBOSA AGUSTIN                              3 FIRMAT FOTBALL CLUB           
CAPPELLETTI STEFANO                          3 C.A. ACEBAL                   
SIERRA EMANUEL IGNACIO                       3 C.GRAL SAN MARTIN             
MARINELLI ADRIANO                            3 C.A. ACEBAL                   
VELAZQUEZ ALEXANDER MANUEL                   3 LOS LEONES NORTE              
DIAZ ALEJANDRO                               3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
STAMPONI TIAGO                               3 BERNARDINO RIVADAVIA          
MIHOVILCEVICH SEBASTIAN IGNACIO              3 C.GRAL SAN MARTIN             
BIANCHINI EMILIO VALENTIN                    3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
ORTIZ JUAN IGNACIO                           2 C.A. ACEBAL                   
MORALES LAUTARO                              2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
LUJAN CARLOS ENRIQUE                         2 C.A. ACEBAL                   
BAZAN FRANCO DAVID                           2 SPORTING CLUB SOCIAL          
ORTIZ GASPARINI PEDRO                        2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
ARRIOLA IÑAKI                                2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
CHIARA PABLO ARIEL                           2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
DE BONIS MATEO MARTIN                        2 OLIMPIA SANTA TERESA          
SEGURA FABRICIO ARIEL                        2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
GONZALEZ ALAN SAMUEL                         2 SPORTING CLUB SOCIAL          
MASCAMBRONI FACUNDO DANIEL                   2 SPORTIVO BOMBAL               
RAMIREZ MATEO EZEQUIEL                       2 C.GRAL SAN MARTIN             
FANTASIA NICOLAS SANTINO                     2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
RONCAGLIA FELIPE                             2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
CAVALLOTTI IVAN                              2 OLIMPIA SANTA TERESA          
DI FONZO MAXIMO                              2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
PAOLINI GERONIMO                             2 SPORTIVO BOMBAL               
MANGIOLI VALENTINO                           2 OLIMPIA SANTA TERESA          
LEDESMA GUIDO                                2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
CHARIANO DALMIRO                             2 EDUARDO HERTZ                 
PONCE SAMUEL                                 1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MAZZUCHELLI LORENZO                          1 OLIMPIA SANTA TERESA          
CROCENZI MATEO SANTIAGO                      1 C.A. PAZ                      
CAMARGO AGUSTIN                              1 C.A. PAZ                      
STARNATORI LEONEL                            1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
DIB FASJA TIZIANO                            1 C.A. ACEBAL                   
PACI DEMIAN                                  1 C.A. ACEBAL                   
COLELL IGNACIO                               1 BERNARDINO RIVADAVIA          
ARRAMENDIA ALEJO ELIO                        1 C.A. ACEBAL                   
VEGA RAMIRO                                  1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
CANETELLI VALENTIN NICOLAS                   1 SPORTING CLUB SOCIAL          
BAEZ MATEO AGUSTIN                           1 SPORTING CLUB SOCIAL          
LANDI VALENTINO                              1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
TADICH JUAN                                  1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
CENTENO ENZO ARIEL                           1 C.A. PAZ                      
SERRA TOMAS                                  1 LOS LEONES NORTE              
TUMINO NEHEMIAS                              1 SPORTIVO BOMBAL               
BENTOS HUGO IGNACIO                          1 C.GRAL SAN MARTIN             
ACOSTA MAXIMO BERNARDO                       1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
FARIAS JULIAN EZEQUIEL                       1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
OLMEDO JOSE ERNESTO                          1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
FAINE AMADEO                                 1 BERNARDINO RIVADAVIA          
VERGINI GUIDO                                1 C.A. PAZ                      
ITALIANI GIAN FRANCO                         1 C.A. PAZ                      
AGUIRRE LUIS WALTER JESUS                    1 SPORTING CLUB SOCIAL          
MURO LUCAS GABRIEL                           1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
MASSEI ROMAN ALEJANDRO                       1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MARNI NAZARENO JUAN                          1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
ROMANINI FLOCCO GONZALO                      1 BERNARDINO RIVADAVIA          
BERNARDI YAIR JOAQUIN                        1 C.GRAL SAN MARTIN             
RIQUELME RAMIRO                              1 SPORTIVO BOMBAL               
FASSANO FRANCISCO ANDRES                     1 LOS LEONES NORTE              
SRECHO MARTIN CLAUDIO                        1 C.A. ACEBAL                   
BRUNO LAUREANO JOAQUIN                       1 LOS LEONES NORTE              
PAVIA TICIANO MIJAEL                         1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
PAULUCCI CLEBER ANDRES                       1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
FACELLI LUCIO                                1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
LARRAMENDI DANTE                             1 BERNARDINO RIVADAVIA          
FABBRO IGNACIO                               1 OLIMPIA SANTA TERESA
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