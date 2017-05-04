LDDS 2017 - PRIMERA DIVISIÓN
ADELANTOS FECHA N° 12 (03/05)
ADELANTOS FECHA N° 12 (03/05)
BCO Y NEGRO (3)-(3) ATL. ACEBAL
GOLES: BRUNO BENEDETTI -2, 1p- y GONZALO PAPA (BYN); CLAUDIO ESCOBAR, LUCAS FREGGIARO y GONZALO PAPA -e/c- (AA)
ÁRBITRO: GUILLERMO DOMINGUEZ
GOLES: BRUNO BENEDETTI -2, 1p- y GONZALO PAPA (BYN); CLAUDIO ESCOBAR, LUCAS FREGGIARO y GONZALO PAPA -e/c- (AA)
ÁRBITRO: GUILLERMO DOMINGUEZ
OLIMPIA (2)-(1) SAN MARIN
GOLES: LEONEL CUBRE -2- (O) y DAVID DE PASCUAL (SMA)
ÁRBITRO: WALTER FLORES
GOLES: LEONEL CUBRE -2- (O) y DAVID DE PASCUAL (SMA)
ÁRBITRO: WALTER FLORES
SEGUNDA DIVISIÓN:
BCO Y NEGRO (0)-(1) ATL. ACEBAL
OLIMPIA (0)-(2) SAN MARTIN
BCO Y NEGRO (0)-(1) ATL. ACEBAL
OLIMPIA (0)-(2) SAN MARTIN
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