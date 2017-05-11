LDDS 2017 - PRIMERA DIVISIÓN
ADELANTOS FECHA N° 13 (MIE 10/05)
ADELANTOS FECHA N° 13 (MIE 10/05)
PRIMERA:
SAN MARTIN (1)-(1) CARRERAS AC
GOLES: DAVID DE PASCUAL -P- (SMA) Y AGUSTIN BUDASSI (CAC)
INCIDENCIA: JUAN VALORI (CAC) LE ATAJO UN PENAL A ANDRES RINAUDO (SMA)
ARBITRO: BRIAN FERREYRA
GOLES: DAVID DE PASCUAL -P- (SMA) Y AGUSTIN BUDASSI (CAC)
INCIDENCIA: JUAN VALORI (CAC) LE ATAJO UN PENAL A ANDRES RINAUDO (SMA)
ARBITRO: BRIAN FERREYRA
EDUARDO HERTZ (2)-(0) BLANCO Y NEGRO
GOLES: CARLOS SABLIC -2- (EH)
ARBITRO: SEBASTIAN PIETRANTONI
GOLES: CARLOS SABLIC -2- (EH)
ARBITRO: SEBASTIAN PIETRANTONI
SEGUNDA DIVISION:
SAN MARTIN (2)-(0) CARRERAS AC
EDUARDO HERTZ (3)-(1) BLANCO Y NEGRO
SAN MARTIN (2)-(0) CARRERAS AC
EDUARDO HERTZ (3)-(1) BLANCO Y NEGRO
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