Liga Deportiva Del Sur (Fecha Suspendida)

LDDS 2017 - FECHA SUSPENDIDA
LA MESA DIRECTIVA HA DECIDO SUSPENDER DE MANERA OFICIAL TODA LA JORNADA DE LIGA DEPORTIVA DEL SUR PROGRAMADA PARA ESTE FIN DE SEMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS, QUEDANDO TODO REPROGRAMADO PARA EL PROXIMO FIN DE SEMANA DE LA SIGUIENTE MANERA:
* SABADO 20 DE MAYO: FECHA N° 10 DE DIVISIONES INFERIORES EN SU TOTALIDAD
* DOMINGO 21 DE MAYO: FECHA N°13 DE DVISIONES MAYORES (LO QUE RESTABA JUGARSE)
* DOMINGO 21 DE MAYO: FECHA N°13 DE DVISIONES MAYORES (LO QUE RESTABA JUGARSE)
ES IMPORTANTE ACLARAR LA IMPOSIBILIDAD DE REPROGRAMAR EL CLASICO DE FIRMAT POR CUESTIONES DE SEGURIDAD, DADO QUE LA VILLA DEPORTIVA SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE ANEGADA POR LA GRAN CANTIDAD DE AGUA ACUMULADA EN EL PREDIO.-
TAMBIEN MOTIVÓ ESTA DETERMINACION LA COMPLEJIDAD QUE RESULTABA JUGARSE ALGUNOS PARTIDOS DE DIVISIONES INFERIORES EL DIA JUEVES 25 DE MAYO (FERIADO).-
A TAL EFECTO SE REITERA LA SUSPENSION OFICIAL DE TODA LA JORNADA DE LIGA DEPORTIVA DEL SUR DE ESTE FIN DE SEMANA, QUEDANDO POR RESOLVER POR PARTE DE LA FEDERACION SANTAFESINA EL PARTIDO DE VUELTA DE LA COPA SANTA FE ENTRE LOS EQUIPOS DE NUESTRA LIGA, PROGRAMADO PARA EL DOMINGO 14 DE MAYO A LAS 15:00 HS EN ALCORTA (BLANCO Y NEGRO vs SAN MARTIN)
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