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TORNEO DEL SUR 2017

lunes, 29 de mayo de 2017 | 21:43

TORNEO DEL SUR 2017
RESULTADOS Y POSICIONES
FECHA N° 3 (SABADO 27/05)
FUTBOL FEMENINO
SPORTING CS 1-2 NUEVO ALBERDI
ATL. ELORTONDO 3-0 FREDRIKKSON
SP. BOMBAL 2-2 BLANCO Y NEGRO
RESERVA ESPECIAL
BLANCO Y NEGRO 1-0 BOMBAL JRS
INDEPENDIENTE FC 1-2 NUEVO ALBERDI
SAN MARTIN 2-1 LOS ANDES
FUTBOL SENIOR
BLANCO Y NEGRO 0-1 BOMBAL JRS
INDEPENDIENTE FC 0-1 NUEVO ALBERDI
HUGHES FBC 2-0 IRSA (WHEELWRIGHT)


Fuente: 
Leandro Stampella
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