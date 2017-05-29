TORNEO DEL SUR 2017
RESULTADOS Y POSICIONES
FECHA N° 3 (SABADO 27/05)
RESULTADOS Y POSICIONES
FECHA N° 3 (SABADO 27/05)
FUTBOL FEMENINO
SPORTING CS 1-2 NUEVO ALBERDI
ATL. ELORTONDO 3-0 FREDRIKKSON
SP. BOMBAL 2-2 BLANCO Y NEGRO
SPORTING CS 1-2 NUEVO ALBERDI
ATL. ELORTONDO 3-0 FREDRIKKSON
SP. BOMBAL 2-2 BLANCO Y NEGRO
RESERVA ESPECIAL
BLANCO Y NEGRO 1-0 BOMBAL JRS
INDEPENDIENTE FC 1-2 NUEVO ALBERDI
SAN MARTIN 2-1 LOS ANDES
BLANCO Y NEGRO 1-0 BOMBAL JRS
INDEPENDIENTE FC 1-2 NUEVO ALBERDI
SAN MARTIN 2-1 LOS ANDES
FUTBOL SENIOR
BLANCO Y NEGRO 0-1 BOMBAL JRS
INDEPENDIENTE FC 0-1 NUEVO ALBERDI
HUGHES FBC 2-0 IRSA (WHEELWRIGHT)
BLANCO Y NEGRO 0-1 BOMBAL JRS
INDEPENDIENTE FC 0-1 NUEVO ALBERDI
HUGHES FBC 2-0 IRSA (WHEELWRIGHT)
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