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TORNEO PROVINCIAL DE SELECCIONES

viernes, 26 de mayo de 2017 | 21:38

TORNEO PROVINCIAL DE SELECCIONES 


SUB 14 - SAN JORGE - AÑO 2017

1ª FECHA - GRUPO A (25/05 - 15:00 HS)

LIGA DEPORTIVA DEL SUR 1-1 LIGA SANLORENCINA 
EL GOL LO CONVIRTIO IGNACIO GUTIERREZ


2ª FECHA - GRUPO A (26/05 - 10:00 HS)
LIGA DEPORTIVA DEL SUR 4-1 LIGA PAIVENSE
LOS GOLES FUERON DE MARTINIANO DEL PUPO -2-, JANO CANZANI Y LIBER PELLEGRINI

3ª FECHA - GRUPO A (26/05 - 16:00 HS)
LIGA DEPORTIVA DEL SUR 2-2 LIGA SAN MARTIN
LOS GOLES FUERON DE BAUTISTA PUJOL Y MARTINIANO DEL PUPO

CON ESTOS RESULTADOS NUESTRA LIGA FINALIZO EN LA SEGUNDA POSICION DEL GRUPO Y CLASIFICO A LAS SEMIFINALES DE LA COPA DE PLATA, DONDE JUGARA CON LIGA RECONQUISTENSE, EL 27/05 A LAS 09:00 HS
La imagen puede contener: 11 personas, hierba y exterior

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FUENTE: 
Liga Deportiva Del Sur
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