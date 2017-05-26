TORNEO PROVINCIAL DE SELECCIONES
SUB 14 - SAN JORGE - AÑO 2017
1ª FECHA - GRUPO A (25/05 - 15:00 HS)
LIGA DEPORTIVA DEL SUR 1-1 LIGA SANLORENCINA
EL GOL LO CONVIRTIO IGNACIO GUTIERREZ
2ª FECHA - GRUPO A (26/05 - 10:00 HS)
LIGA DEPORTIVA DEL SUR 4-1 LIGA PAIVENSE
LOS GOLES FUERON DE MARTINIANO DEL PUPO -2-, JANO CANZANI Y LIBER PELLEGRINI
3ª FECHA - GRUPO A (26/05 - 16:00 HS)
LIGA DEPORTIVA DEL SUR 2-2 LIGA SAN MARTIN
LOS GOLES FUERON DE BAUTISTA PUJOL Y MARTINIANO DEL PUPO
CON ESTOS RESULTADOS NUESTRA LIGA FINALIZO EN LA SEGUNDA POSICION DEL GRUPO Y CLASIFICO A LAS SEMIFINALES DE LA COPA DE PLATA, DONDE JUGARA CON LIGA RECONQUISTENSE, EL 27/05 A LAS 09:00 HS
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