AVSOS boletín N° 34

ASOCIACIÓN DE VOLEIBOL DEL SUR OESTE SANTAFESINO
BOLETIN NÚMERO 34 – LUNES 19 DE JUNIO DE 2017
PARTIDOS POSTERGADOS:
LA TIRA ENTRE DEFENSORES DE CHOVET Y NEWBERY DE RUFINO SE JUGARA EL DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE.
LA TIRA ENTRE NEWBERY DE RUFINO Y UNION CASILDENSE SE JUGARA EL SABADO 22 DE JULIO.
PARTIDOS SUSPENDIDOS:
LOS PARTIDOS DE TIRA SUSPENDIDOS POR LA GRAN CANTIDAD DE HUMEDAD DEL DIA SABADO SE REPROGRAMARAN EN COMUN ACUERDO ENTRE LOS CLUBES. EN CASO DE QUE ESTO NO SUCEDA, LA CD DISPONDRA LOS DIAS Y HORARIOS DE JUEGO.
EL GRAN PRIX SUB 17 A2 SE JUGARA EL SABADO 24 DE JUNIO EN ATLETICO SANFORD.
COMPETENCIA:
MARTES 20 DE JUNIO GRAN PRIX 1° DAMAS A2 EN CIUDAD DE VENADO TUERTO.
CANCHA 1 CANCHA 2
11:00 HS. CIUDAD VS. DEFENSORES CENTENARIO VS. ARGENTINO
12:00 HS. ITALO VS. AT. SANFORD INDEPENDIENTE VS. MATIENZO
14:00 HS. MATIENZO VS. DEFENSORES ITALO VS. ARGENTINO
15:00 HS. CIUDAD VS. INDEPENDIENTE CENTENARIO VS. AT. SANFORD
ARBITROS: ROCIO JOFRE – LEONEL ZURITA – SANDRA NONINO – GABRIEL GUEVARA
DOCUMENTACION:
EN LOS GP SUB 12 SE UTILIZARA SIEMPRE PLANILLA DE AFILIACION SELLADA Y FIRMADA POR AVSOS Y DNI DE CADA JUGADOR.
SE INFORMA QUE, A PARTIR DE LA CUARTA FECHA DE LA TIRA A1 DAMAS DISPUTADA EL 6 DE MAYO, EL UNICO DOCUMENTO VALIDO, PARA JUGAR Y DIRIGIR, SERA EL CARNET DE AVSOS REVALIDADO 2017 PARA TODAS LAS CATEGORIAS.
POR RAZONES ADMINISTRATIVAS SE POSTERGA LA FECHA LIMITE PARA LA PRESENTACION DE LOS CEMAD. LA MISMA SERA EL MIERCOLES 21 DE JUNIO, TODO AQUEL JUGADOR QUE NO LO TENGA, QUEDARA INHABILITADO PARA JUGAR HASTA QUE PRESENTE DICHO FORMULARIO.
EL CEMAD TIENE QUE ESTAR COMPUESTO POR LAS DOS HOJAS Y EL ELECTROCARDIOGRAMA.
SE INFORMA QUE A PARTIR DEL DIA DE LA FECHA LA PRESENTACION DE CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTACION PARA AFILIAR JUGADORES SERA RECEPCIONADA HASTA EL DIA MIERCOLES DE CADA SEMANA. DICHA NORMATIVA SE IMPLEMENTA A LOS FINES DE DISPONER DE TIEMPO POSTERIOR PARA LLEVAR A CABO TODAS LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS RESTANTES.
DEUDA DE DOCUMENTACION:
LOS SIGUIENTES CLUBES ADEUDAN DOCUMENTACION DE JUGADORES.
CHIRINOS JULIANA FICHA DE AFILIACION COMPLETA CEF N° 54
BERNASCONI VIRGINIA FICHA DE AFILIACION COMPLETA CEF N° 54
GONZALEZ CANDELA FICHA DE AFILIACION COMPLETA CEF N° 54
ARROCAIN M. VICTORIA CEMAD CEF N° 54
BERNASCONI VIRGINIA CEMAD CEF N° 54
RODRIGUEZ JULIETA CEMAD CEF N° 54
ZAPATA AHIARA CEMAD CEF N° 54
BALZI JIMENA CEMAD MATIENZO DE PUJATO
CORDOBA DEBORA CEMAD MATIENZO DE PUJATO
PASCUALINI MAIRA CEMAD (FALTA DEC. JURADA) MATIENZO DE PUJATO
ALFIERI JULIA FICHA DE AFILIACION COMPLETA UNION CASILDENSE
BARZOLA JUAN MANUEL FICHA DE AFILIACION COMPLETA UNION CASILDENSE
BOMBECHI HERNAN PASE ELECTRONICO UNION CASILDENSE
CATTENA IARA CEMAD UNION CASILDENSE
SANTARELLI MARTINA CEMAD UNION CASILDENSE
SANTARELLI GUILLERMINA CEMAD UNION CASILDENSE
VALDEZ LOURDES CEMAD UNION CASILDENSE
GARRO MARA CEMAD UNION CASILDENSE
VALLE ANA LAURA CEMAD UNION CASILDENSE
TORRES JULIETA CEMAD UNION CASILDENSE
CERVIGNI GISEL CEMAD UNION CASILDENSE
LARROCHE DAIANA CEMAD UNION CASILDENSE
MECOZZI SOFIA CEMAD UNION CASILDENSE
CANELLO NICOLAS CEMAD UNION CASILDENSE
MARONI MARTIN CEMAD UNION CASILDENSE
FLORES ALVAREZ CEMAD UNION CASILDENSE
RAMIREZ FEDERICO CEMAD UNION CASILDENSE
GIRONELLI IVAN CEMAD UNION CASILDENSE
ROMITI JUAN BAUTISTA CEMAD UNION CASILDENSE
RODRIGUEZ GUIDO CEMAD UNION CASILDENSE
GUISASOLA BRIAN CEMAD UNION CASILDENSE
VINCIGUERRA PABLO CEMAD UNION CASILDENSE
GUZZARDO JORGE CEMAD UNION CASILDENSE
BOMBECHI HERNAN CEMAD UNION CASILDENSE
BARZOLA JUAN MANUEL CEMAD UNION CASILDENSE
LERGEN FRANCO PASE ELECTRONICO DEFENSORES DE CHOVET
MONTIRONI ANDREA CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
CAIONI GEORGINA CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
CIGOYENECHE NATALIA CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
CARDOSO NATALIA CEMAS (ENTREGO SOLO ELECTRO) DEFENSORES DE CHOVET
DELGADO TOMAS CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
PANDOL MARTINA CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
COLMAN LUCIANO CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
SALTO DAVID CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
COPPIA FRANCO CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
MINIO JONATAN CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
BARRAGAN VALENTIN CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
BARBARICH IVO CEMAD (FALTA ELECTRO) DEFENSORES DE CHOVET
LAVIOS JAVIER CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
CAGRANDI BAUTISTA CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
ROSELLO GONZALO CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
CARLUCCHI TADEO CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
CEPEDA GUIDO CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
BARRAGAN FRANCO CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
SMAJIC DANILO CEMAD (FALTA ELECTRO) DEFENSORES DE CHOVET
GARCIA FERNAN CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
SALTO JUN IGNACIO CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
GABRICH BRUNO CEMAD (FALTA ELECTRO) DEFENSORES DE CHOVET
FARIAS MATEO CEMAD (FALTA ELECTRO) DEFENSORES DE CHOVET
SALTO JUAN MATEO CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
MOREIRA MATIAS CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
FLEITAS NAHUEL CEMAD DEFENSORES DE CHOVET
VILLALBA FLORENCIA FICHA DE AFILIACION COMPLETA CENTE. DE V. TUERTO
RUIZ FLORENCIA FICHA DE AFILIACION COMPLETA CENTE. DE V. TUERTO
DENAPOLE GIULIANA FICHA DE AFILIACION COMPLETA CENTE. DE V. TUERTO
GALLIMO PILAR FICHA DE AFILIACION COMPLETA CENTE. DE V. TUERTO
LITVIN FIORELA FICHA DE AFILIACION COMPLETA CENTE. DE V. TUERTO
CORNEJO MARIA CARLA CEMAD (FALTA ELECTRO) CENTE. DE V. TUERTO
DIAS MARCELA CEMAD CENTE. DE V. TUERTO
MARTINEZ CARLA CEMAD CENTE. DE V. TUERTO
MONTI JULIA CEMAD CENTE. DE V. TUERTO
RUIZ CECILIA CEMAD CENTE. DE V. TUERTO
VILLALBA FLORENCIA CEMAD CENTE. DE V. TUERTO
QUIROGA VALENTINA CEMAD CENTE. DE V. TUERTO
RUIZ FLORENCIA CEMAD CENTE. DE V. TUERTO
CABRERA EVELIN CEMAD CENTE. DE V. TUERTO
PANIAGUA SELENE CEMAD CENTE. DE V. TUERTO
DELFINO BIANCA CEMAD CENTE. DE V. TUERTO
BOLLECICH JULIA CEMAD CENTE. DE V. TUERTO
VELEZ MARIA CEMAD CENTE. DE V. TUERTO
DENAPOLE GIULIANA CEMAD CENTE. DE V. TUERTO
GALLIMO PILAR CEMAD CENTE. DE V. TUERTO
LITVIN FIORELA CEMAD CENTE. DE V. TUERTO
ORTIZ FEDERICO PASE ELECTRONICO INDEPENDIENTE DE BIGAND
TEMPESTA ANDREA CEMAD INDEPENDIENTE DE BIGAND
SANDRONE LAURA CEMAD INDEPENDIENTE DE BIGAND
COSIO VANESA CEMAD INDEPENDIENTE DE BIGAND
CAPELLETTI VICTORIA CEMAD INDEPENDIENTE DE BIGAND
PEREZ HESS JUAN FICHA DE AFILIACION COMPLETA ARGENTINO DE FIRMAT
CARRERAS MELINA CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
CILIBERTI MILENA CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
CINALLI PAOLA CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
FILIPPONI NATALIA CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
FOGOLIN AGOSTINA CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
GOROSITO LUZ CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
JOFRE EVELIN CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
PEDRAZA MARIANA CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
PRESENTADO ELIANA CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
SACRAMONE NATALIA CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
TARDINI ANTONELLA CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
TENAGLIA CAMILA CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
TENAGLIA CAROLINA CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
VEGA LISI CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
PASTOR SABRINA CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
SANCHEZ MARIANELA CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
BUSTAMANTE DANIELA CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
CARABALLO ALBANO CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
ORLANDINI FACUNDO CEMAD ARGENTINO DE FIRMAT
ERMINI ALBERTINA CEMAD LOS ANDES DE ALCORTA
LANZILLOTTA ROBERTA CEMAD LOS ANDES DE ALCORTA
DEMARCO PATRICIA CEMAD LOS ANDES DE ALCORTA
DOMENECH MARIA SOL CEMAD LOS ANDES DE ALCORTA
DIAZ CANDELA CEMAD LOS ANDES DE ALCORTA
MORETTI CARINA CEMAD LOS ANDES DE ALCORTA
CARIGNANO ALEJANDRO FICHA DE AFILIACION COMPLETA AIAM ZAVALLA
CORIA DAIANA CEMAD AIAM ZAVALLA
SOLA ANA PAULA CEMAD AIAM ZAVALLA
ROJAS JULIETA CEMAD AIAM ZAVALLA
FRACCHIA CAMILA CEMAD AIAM ZAVALLA
LOPEZ SOL CEMAD AIAM ZAVALLA
CENA ROCIO CEMAD AIAM ZAVALLA
RAMIREZ JUSTINE CEMAD AIAM ZAVALLA
VILLANI FRANCO CEMAD AIAM ZAVALLA
MORO LUCAS CEMAD AIAM ZAVALLA
PIZZO JUAN IGNACIO CEMAD AIAM ZAVALLA
VILLANI ADRIAN CEMAD AIAM ZAVALLA
CIMARELLI HERNAN CEMAD AIAM ZAVALLA
BERLANDA SEBASTIAN CEMAD AIAM ZAVALLA
CAMMARAT JUAN JOSE CEMAD AIAM ZAVALLA
RASTELLI ARNALDO CEMAD AIAM ZAVALLA
MILLET JOAQUIN CEMAD AIAM ZAVALLA
CARIGNANO ALEJANDRO CEMAD AIAM ZAVALLA
RIDISSI ORNELLA CEMAD NEWBERY DE RUFINO
CARDONA CLARA CEMAD NEWBERY DE RUFINO
MIRANDA CHIARA CEMAD NEWBERY DE RUFINO
VERDUN LARA CEMAD NEWBERY DE RUFINO
CALDERON FLORENCIA CEMAD NEWBERY DE RUFINO
GONZALEZ CAMILA CEMAD NEWBERY DE RUFINO
CURA MICAELA CEMAD NEWBERY DE RUFINO
WILSON SELENE CEMAD NEWBERY DE RUFINO
IDIART JOSEFINA CEMAD NEWBERY DE RUFINO
CORREA GIULIANA CEMAD NEWBERY DE RUFINO
FERNANDEZ LARA CEMAD NEWBERY DE RUFINO
AROSSA BARBARA CEMAD NEWBERY DE RUFINO
CAVELI LOANA CEMAD NEWBERY DE RUFINO
PEREZ STEFANIA CEMAD NEWBERY DE RUFINO
CIVITELLI LUCIANA CEMAD NEWBERY DE RUFINO
DIAZ GASTON CEMAD NEWBERY DE RUFINO
MATELJAN ESTEBAN CEMAD NEWBERY DE RUFINO
VALDEZ LEONEL CEMAD NEWBERY DE RUFINO
FARRE JUAN GABRIEL CEMAD NEWBERY DE RUFINO
HELEG FRANCO CEMAD NEWBERY DE RUFINO
BONINO ALEJANDRO CEMAD NEWBERY DE RUFINO
CABRERA EMANUEL CEMAD NEWBERY DE RUFINO
FERREYRA SERGIO CEMAD NEWBERY DE RUFINO
ROMAN DANIEL CEMAD NEWBERY DE RUFINO
JAIME CASTRO BRIAN CEMAD NEWBERY DE RUFINO
CISNEROS LUIS CEMAD NEWBERY DE RUFINO
REDONDO RUBEN CEMAD NEWBERY DE RUFINO
ROLDAN MARIANO CEMAD NEWBERY DE RUFINO
CABRERA GASTON CEMAD NEWBERY DE RUFINO
GRIMALT MATIAS CEMAD NEWBERY DE RUFINO
PLAZA NICOLAS CEMAD NEWBERY DE RUFINO
GALLICIO SUSANA FICHA DE AFILIACION COMPLETA CIUDAD DE V. TUERTO
MONDINO VIRGINIA FICHA DE AFILIACION COMPLETA CIUDAD DE V. TUERTO
ARRANZ PAULA FICHA DE AFILIACION COMPLETA CIUDAD DE V. TUERTO
ZAPATA MARIA ROSA FICHA DE AFILIACION COMPLETA CIUDAD DE V. TUERTO
LOPEZ LEONELA FICHA DE AFILIACION COMPLETA CIUDAD DE V. TUERTO
GIACAGLIA MARIA CARLA FICHA DE AFILIACION COMPLETA CIUDAD DE V. TUERTO
ARRANZ PAULA CEMAD CIUDAD DE V. TUERTO
GRILLO ELIANA CEMAD CIUDAD DE V. TUERTO
TRONCOSO BRISA CEMAD CARRERAS A. CLUB
POLLIA LUCIANA CEMAD CARRERAS A. CLUB
DE NENNE LUCILA CEMAD CARRERAS A. CLUB
FANISSA CAROLINA CEMAD (ENTREGO SOLO ELECTRO) CARRERAS A. CLUB
IBARRA CAMILA CEMAD CARRERAS A. CLUB
CABALLERO PAULA CEMAD CARRERAS A. CLUB
MORETTI GEORGINA CEMAD CARRERAS A. CLUB
DIAS ANA VELIA CEMAD CARRERAS A. CLUB
MATTIUZZI ABRIL CEMAD CARRERAS A. CLUB
ANGELINI AYELEN CEMAD CARRERAS A. CLUB
MONICO CANDELA CEMAD BELGRANO DE AREQUITO
GENTILETTI ALMA CEMAD BELGRANO DE AREQUITO
MANZI CONSTANZA CEMAD BELGRANO DE AREQUITO
ZOELA SEBASTIAN CEMAD BELGRANO DE AREQUITO
PIGHIN ESTEBAN CEMAD BELGRANO DE AREQUITO
ARIAS FACUNDO CEMAD BELGRANO DE AREQUITO
MACIONI ROCIO CEMAD CENTENARIO DE S. JOSE
ORLANDI KIARA CEMAD CENTENARIO DE S. JOSE
FAGGIANI VIRGINIA CEMAD CENTENARIO DE S. JOSE
GOFFI RENATA CEMAD CENTENARIO DE S. JOSE
KUZMISICH EMILIA CEMAD CENTENARIO DE S. JOSE
MARI ELIS CEMAD CENTENARIO DE S. JOSE
KUZMISICH AIXA CEMAD CENTENARIO DE S. JOSE
PONZANESI DELFINA CEMAD CENTENARIO DE S. JOSE
CARRIZO BELEN CEMAD CENTENARIO DE S. JOSE
MARCHIORI VALENTINA CEMAD CENTENARIO DE S. JOSE
ROSSO JULIA CEMAD CENTENARIO DE S. JOSE
JAUBERT ZOE CEMAD CENTENARIO DE S. JOSE
MERLO CAMILA CEMAD ALUMNI
AVALOS CAMILA CEMAD ALUMNI
COSTA ANA PAULA CEMAD ALUMNI
BRAVO MARIA LUZ CEMAD ALUMNI
LELLI CELINA CEMAD ALUMNI
BERNACHINI MARTINA CEMAD ALUMNI
SAMPAOLI VALENTINA CEMAD ALUMNI
FRANCIONI CANDELA CEMAD ALUMNI
UNREIN CANDELA CEMAD ALUMNI
MESTRE JULIANA CEMAD ALUMNI
GAMARRA MAIA CEMAD ALUMNI
TOSELLO CANDELA CEMAD ALUMNI
PAEZ CELESTE CEMAD SPORTING
GONZALEZ MARIANELA CEMAD SPORTING
GUZMAN LEYZA CEMAD SPORTING
TOMINO JESICA CEMAD SPORTING
VEGA SOLEDAD CEMAD SPORTING
ROSSI LUDMILA CEMAD SPORTING
BAEZ GEORGINA CEMAD SPORTING
ROMERO DAINA CEMAD SPORTING
ROMERO SANDRA CEMAD SPORTING
ROMERO ELIANA CEMAD SPORTING
VALENZUELA MALENA CEMAD SPORTING
MENNA DELFINA CEMAD SPORTING
BECARIA BRISA CEMAD SPORTING
COCA LUCIANA CEMAD SPORTING
SOLEDAD VEGA FICHA DE AFILIACION COMPLETA SPORTING
ROMERO SANDRA FICHA DE AFILIACION COMPLETA SPORTING
GUZMAN LEYZA FICHA DE AFILIACION COMPLETA SPORTING
ROMERO DAIANA FICHA DE AFILIACION COMPLETA SPORTING
ROSSI LUDMILA FICHA DE AFILIACION COMPLETA SPORTING
TOMINO JESICA FICHA DE AFILIACION COMPLETA SPORTING
GONZALEZ MARIANELLA FICHA DE AFILIACION COMPLETA SPORTING
BECARIA BRISA FICHA DE AFILIACION COMPLETA SPORTING
BERNIGAUD ROSANA CEMAD RIVERAS
GHISELLI EMILIA CEMAD RIVERAS
MARINO BEATRIZ CEMAD RIVERAS
MARINO VICTORIA CEMAD RIVERAS
MENEDI VERONICA CEMAD RIVERAS
RAMIREZ LAURA CEMAD RIVERAS
ROLDAN MARIA LAURA CEMAD RIVERAS
TORRESI NORA CEMAD RIVERAS
VALDEZ LAURA CEMAD RIVERAS
PEREZUTTI MARIA CEMAD RIVERAS
MARZIALI PILAR CEMAD ITALO
CREMONA MARTINA CEMAD ITALO
RAMOS AGUSTINA CEMAD ITALO
VEGA LUIS CEMAD ITALO
VEGA ESTEBAN CEMAD (FALTA ELEC. Y DEC. JURADA) ITALO
AYAS GONZALO CEMAD ITALO
FARINASI ESTEFANO CEMAD ITALO
JURICH JUAN CRUZ CEMAD ITALO
DANLOY JUAN MANUEL CEMAD ITALO
ORZI ROSANA CEMAD ITALO
ZANELLATO ROCIO CEMAD ITALO
PORTA ROMINA CEMAD ITALO
MERCADO MICAELA CEMAD ITALO
ULMAN IVON CEMAD ITALO
GIRAUDO MARIA VICTORIA CEMAD ITALO
BIMBOIRE MARIA VICTORIA CEMAD ITALO
MENDEZ LAURA CEMAD ITALO
ARRUETA CRISTINA CEMAD ITALO
GALARZA CAROLINA CEMAD ITALO
LOS JUGADORES RESALTADOS ESTAN INHABILITADOS PARA JUGAR, HASTA QUE PRESENTEN LA DOCUMENTACION SOLICITADA.
LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DEBEN:
CEF N° 54 DE VENADO TUERTO DOCUMENTO AVAL POR $25.000 - F3
DEFENSORES DE CHOVET DOCUMENTO AVAL POR $25.000
CIUDAD DE VENADO TUERTO DOCUMENTO AVAL POR $25.000
ARGENTINO DE FIRMAT DOCUMENTO AVAL POR $25.000
AIAM ZAVALLA DOCUMENTO AVAL POR $25.000
CENTENARIO DE SAN JOSE DOCUMENTO AVAL POR $25.000
ALUMNI DE CASILDA DOCUMENTO AVAL POR $25.000
SPORTING DE BIGAND DOCUMENTO AVAL POR $25.000
MATIENZO DE PUJATO DOCUMENTO AVAL POR $25.000
ITALO DE WHEELWRIGHT DOCUMENTO AVAL POR $25.000 – F1/F2/F3
LOS ANDES DE ALCORTA DOCUMENTO AVAL POR $25.000
BELGRANO DE AREQUITO DOCUMENTO AVAL POR $25.000
FECHA LIMITE PARA AFILIACION DE JUGADORES:
LA FECHA LIMITE PARA AFILIAR JUGADORES ES:
EN PRIMERA DAMAS/CABALLEROS HASTA EL 31 DE JULIO
EN INFERIORES EN TODA LA FASE REGULAR
EN SUB 12 NO HAY FECHA LÍMITE
CURSO DE TECNICO:
SE REALIZARAN EL CURSO DE TECNICO PROVINCIAL “1” LOS DIAS 29, 30 DE JUNIO Y 1, 2 DE JULIO Y EL CURSO DE TECNICO PROVINCIAL “2” LOS DIAS 14, 15,16 y 17 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, AMBOS EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB CENTENARIO DE VENADO TUERTO.
TODOS LOS TECNICOS DE NUESTRA ASOCIACION DEBERAN HACER Y APROBAR EL CURSO DE TECNICO PROVINCIAL “1”, EN CASO CONTRARIO NO PODRAN SEGUIR DIRIGIENDO.
CANCHAS DE JUEGO:
DESDE LA PRIMERA FECHA TODOS LOS CLUBES DEBERAN RESPETAR EL PUNTO DEL REGLAMENTO OFICIAL DE AVSOS EN DONDE DESCRIBE QUE TODAS LAS CANCHAS DEBEN CONTAR CON CUBRE POSTES, TIMBRES EN LOS BANCOS DE SUPLENTES / MESA DE CONTROL Y TABLAS DE CAMBIO.
EN CASO DE NO HACERLO SE JUGARA EL PARTIDO OFICIAL NORMALMENTE, CORRESPONDIENDO UNA MULTA PARA EL CLUB LOCAL DE $ 2000 (DOS MIL). ESTO SERA CONTROLADO POR LOS ARBITROS O VEEDORES.
GRAN PRIX SUB 17 PROMOCIONAL:
EL TORNEO SE DISPURA EN SEIS FECHAS SEGÚN EL FIXTURE.
TODOS LOS EQUIPOS SUMARAN PUNTOS EN UNA TABLA GENERAL.
SE REALIZARA UN SEPTIMO GP PLAY OFF EN LA CANCHA DEL MEJOR CLASIFICADO, LOS CUATRO PRIMEROS EQUIPOS PARTICIPARAN DE LA ZONA DE ORO Y LOS CUATRO SEGUNDOS DE LA ZONA DE PLATA.
LAS SEMI FINALES SERAN EL 1° CONTRA EL 4° Y EL 2° CONTRA EL 3° DE CADA ZONA. LOS DOS GANADORES JUGARAN LA FINAL Y LOS DOS PERDEDORES JUGARA POR EL 3° Y 4° PUESTO.
MINI VOLEY:
EL MINI VOLEY ESTARA DIVIDIDO EN DOS ZONAS:
ZONA NORTE ZONA SUR
ATLETICO SANFORD 30 DE ABRIL ITALO DE WHEELWRIGHT
UNION CASILDENSE 28 DE MAYO INDEPENDIENTE DE BIGAND
ARGENTINO DE FIRMAT 25 DE JUNIO CENTENARIO DE V. TUERTO
AIAM ZAVALLA 23 DE JULIO CARRERAS ATLETIC CLUB
ALUMNI DE CASILDA 27 DE AGOSTO LOS ANDES DE ALCORTA
BELGRANO DE AREQUITO 24 DE SEPTIEMBRE DEFENSORES DE CHOVET
CENT.DE S.J.DE LA ESQ. 29 DE OCTUBRE CEF DE VENADO TUERTO
12 DE NOVIEMBRE SPORTING DE BIGAND
TODOS LOS CLUBES ESTAN OBLIGADOS A ASISTIR A LOS TODOS LOS ENCUENTROS DE SU ZONA CORRESPONDIENTE CON UN MINIMO DE 8 JUGADORES.
EL TIEMPO LIMITE PARA INSCRIBIR JUGADORES SERA EL VIERNES ANTERIOR DE CADA ENCUENTRO HASTA LAS 20:00 HS.
ESTA MEDIDA SE TOMA EN VENEFICIO A LA ORGANIZACIÓN PARTICULAR DEL CLUB LOCAL.
EL CLUB QUE NO ASISTA O QUE LLEVE UNA MENOR CANTIDAD DE JUGADORES DEBERA PAGAR UNA MULTA DE $ 5000 (CINCO MIL)
PLANILLAS OFICIALES:
PARA LOS CAMPEONATOS OFICIALES SOLO SE PODRAN UTILIZAR LAS PLANILLAS DE JUEGO EMITIDAS POR AVSOS. LAS MISMAS SE PUEDEN RETIRAR EN LA SEDE DE LA ASOCIACION.
PELOTAS:
PINTIER TRICOLOR OFICIAL $ 950
ASISTENCIA A LAS REUNIONES:
TODAS LAS INSTITUCIONES AFILIADAS DEBERAN ESTAR REPRESENTADAS EN LAS REUNIONES DE AVSOS MEDIANTE UN DELEGADO.
EN CASO CONTRARIO, DEBERAN PAGAR UNA MULTA DE $ 1000 (MIL).
DATOS BANCARIOS Y CONTABLES:
TODOS AQUELLOS QUE NECESITEN RELIZAR PAGOS, PUEDEN HACERLO DEPOSITANDO EN LA CAJA DE AHORRO DE LA ASOCIACION.
BANCO DE SANTA FE
CAJA DE AHORRO 5010/08
CBU: 3300046420460005010082
SUCURSAL 046 – CHABAS.
TODOS LOS QUE TENGAN QUE EMITIR FACTURAS O RECIBOS A NOMBRE DE LA ASOCIACION DEBERAN HACERLOS CON LOS SIGUIENTES DATOS:
AVSOS
MORENO 1449 – CHABAS
CUIT: 30 – 70748592 – 9
IVA EXENTO
PROXIMA REUNIÓN:
MARTES 4 DE JULIO A LAS 21:30 HS. EN LA CEDE SOCIAL DEL CLUB INDEPENDIENTE DE BIGAND.
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