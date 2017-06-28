LDDS goleadores divisiones inferiores y divisiones mayores

GOLEADORES - 3ª DIVISION GOLES CLUB
AVALOS ELIAS ABRAHAM 15 LOS LEONES NORTE
AIMAR ALVARO JESUS 10 SPORTIVO BOMBAL
GAMBINI VALENTIN JESUS 9 CARRERAS ATLETIC CLUB
ALBORNOZ KEVIN LEONEL 9 C.A. ACEBAL
CACERES WALTER DANIEL 8 C.A. ACEBAL
DUDUCHARK TOMAS 7 C.A. ACEBAL
MARCHETTI MARTIN LUCIANO 7 BERNARDINO RIVADAVIA
ACUÑA GERONIMO 6 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
SEBASTIANI FRANCO 6 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
NAVARRO ULISES URIEL 5 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
MOZZI RAUL AGUSTIN 5 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
ARANDA ALEXIS 5 SPORTIVO BOMBAL
TULIAN JUAN P. 5 OLIMPIA SANTA TERESA
NEGRETE IGNACIO GUSTAVO 4 SPORTING CLUB SOCIAL
FABIANI FACUNDO 4 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
MARTINEZ CRISTIAN A. 4 FIRMAT FOTBALL CLUB
ARAYA ABEL ALEJANDRO 4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
RUIZ MATIAS 4 FIRMAT FOTBALL CLUB
BOUZON OCTAVIO 4 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
BENITEZ VALENTIN ANDRES 3 BERNARDINO RIVADAVIA
MARTINEZ JUAN IGNACIO 3 CARRERAS ATLETIC CLUB
DENEGRI GONDOLA DANTE 3 BERNARDINO RIVADAVIA
ALBARRACIN WALTER HUGO 3 BERNARDINO RIVADAVIA
RIGUETTO NICOLAS 3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
FACCIO JONATAN JESUS 3 CARRERAS ATLETIC CLUB
NARDIS ALEJO ALEXANDER 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
ARMANI GINO SANTOS 3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
ZANCOCCHIA LUCAS BLAS 3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
DI CARLO MARCOS 3 EDUARDO HERTZ
LIGORRIA ALEJO 3 LOS LEONES NORTE
GAMARRA AXEL EMILIANO 3 LOS LEONES NORTE
BUSTO CABRERA DENIS NAHUEL 3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
GALVAN RODRIGO 3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
NAVARRO JUAN CRUZ 3 FIRMAT FOTBALL CLUB
BENITEZ LUCAS 3 SPORTING CLUB SOCIAL
DITURO IGNACIO 3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
ROJAS RODRIGO N. 3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
LLADOS ALEJO 3 SPORTIVO BOMBAL
DELL'ARCIPRETE JULIO 3 OLIMPIA SANTA TERESA
DI FULVIO FACUNDO 2 CARRERAS ATLETIC CLUB
OSUNA FACUNDO RODRIGO 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
LEDESMA INDELANGELO JULIAN ELIAS 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CAVALLOTTI VALENTIN 2 OLIMPIA SANTA TERESA
QUARCHIONI FEDERICO 2 OLIMPIA SANTA TERESA
CHIANEA JERONIMO 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
TOLENTINO VICENTE PATRICIO 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
BORDA EZEQUIEL DANIEL 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
BILICICH CALAMARI TOBIAS 2 LOS LEONES NORTE
CIRUCICH MIRKO 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
ANTIA JUAN CRUZ 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
GONZALEZ SANTIAGO JOEL 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
PEREZ JEREMIAS NICOLAS 2 LOS LEONES NORTE
MALDONADO MIQUEAS ROMAN 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
CANZANI FERNAN 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
GORGERINO AGUSTIN NICOLAS 2 SPORTIVO BOMBAL
D'ANGELO JUAN CRUZ 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
REDAELLI MARTIN ALEJANDRO 2 CARRERAS ATLETIC CLUB
SCOLARI VALENTIN 2 C.A. PAZ
SCOLARI RODRIGUEZ MATIAS NAHUEL 2 C.A. PAZ
PAEZ LEONEL JAVIER 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
ANZULOVICH SANTIAGO 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
LEOMBRUNO MAURO DAVID 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
CORDOBA IVAN RAMIRO 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
BUDASSI LUCAS 2 SPORTIVO BOMBAL
CHIARA ALAN MATIAS 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
AMICO RENZO 2 C.A. ACEBAL
SALINAS AGUSTIN ALEJANDRO 2 OLIMPIA SANTA TERESA
ROLON ROBERTO CARLOS 2 C.A. PAZ
FINA SIMON ELIAS 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
IBARRA FRANCO 1 SPORTING CLUB SOCIAL
CAMPOS LORENZO 1 C.A. ACEBAL
VEGA OSCAR 1 BERNARDINO RIVADAVIA
ROSSI JOAQUIN EZEQUIEL 1 BERNARDINO RIVADAVIA
CARO RODRIGO ROMAN 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CACERES WALDEMAR 1 BERNARDINO RIVADAVIA
SALVATORE FEDERICO 1 BERNARDINO RIVADAVIA
SIEBEN ALAN XABIER 1 OLIMPIA SANTA TERESA
RONCORONI TOMAS 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
GONZALO BERNARDO 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
LLOPIS AGUSTIN FERNANDO 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
GIACOMELLI MARCOS ANDRES 1 LOS LEONES NORTE
MEO GIANFRANCO 1 EDUARDO HERTZ
FERNANDEZ ALEJO 1 EDUARDO HERTZ
VEGA CARO IVAN RODRIGO JAVIER 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
CATORI MATEO ISMAEL 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
BONETTO ROMAN 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
FRAZZI MATEO ROGELIO 1 C.A. ACEBAL
MIRANDA LAUTARO LISANDRO 1 C.A. ACEBAL
MIÑO LIAM ISMAEL 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
ZARIAGA AGUSTIN 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
SACCOCCIA LUCAS 1 C.A. ACEBAL
MAZZUCHELLI MATEO 1 OLIMPIA SANTA TERESA
ALPIGIANI NICOLAS 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
PACE JUAN PABLO 1 OLIMPIA SANTA TERESA
DUPOUY VALENTIN 1 LOS LEONES NORTE
DIAZ PATRICIO AXEL 1 OLIMPIA SANTA TERESA
VELASQUEZ FERNANDO JESUS 1 OLIMPIA SANTA TERESA
FANUCCHI MIRCO 1 C.A. ACEBAL
GIAMPAOLI NICOLA 1 SPORTIVO BOMBAL
MIRAGLIO RODRIGO NAHUEL 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
SILVERO DOMINGO EMILIANO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
MARTINEZ AGUSTIN SANTIAGO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
BUSTOS NAHUEL CERAFINO 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CABAÑA ESTEBAN LEONEL 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
ROMAN SANTIAGO ANGEL 1 LOS LEONES NORTE
GALLUCCI BENJAMIN ANDRES 1 OLIMPIA SANTA TERESA
DAVIO MARCOS NAHUEL 1 C.A. PAZ
ROLON ENZO DAMIAN 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
COCA URIEL SANTIAGO 1 EDUARDO HERTZ
PASTORINO ALEJO ANDRES 1 LOS LEONES NORTE
ACOSTA MICAIAS 1 SPORTING CLUB SOCIAL
MOLINA MICAIAS YOEL 1 SPORTING CLUB SOCIAL
PUIG TIAGO AYRTON 1 SPORTING CLUB SOCIAL
CORONATI JOAQUIN ANDRES 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
DISTEFANO GIANFRANCO 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
REYNOSO MARCOS DANIEL 1 LOS LEONES NORTE
MUSTAC MIRKO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
GONZALEZ NICOLAS ALEJANDRO 1 SPORTING CLUB SOCIAL
DI FONZO AUGUSTO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
DIB FASJA BALTAZAR 1 C.A. ACEBAL
GOLEADORES - 4ª DIVISION GOLES CLUB
MARTINEZ AGUSTIN SANTIAGO 11 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
LOPEZ JULIO CESAR 11 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
BONETTO ROMAN 8 FIRMAT FOTBALL CLUB
VILLALBA JOSUHE TOMAS 8 LOS LEONES NORTE
LOPEZ MARTINO 7 FIRMAT FOTBALL CLUB
BARRIOS PABLO ARIEL 6 SPORTING CLUB SOCIAL
BAZAN IGNACIO ARIEL 6 OLIMPIA SANTA TERESA
JUAREZ JULIO RODRIGO 6 BERNARDINO RIVADAVIA
GALLUCCI BENJAMIN ANDRES 5 OLIMPIA SANTA TERESA
PUJOL BAUTISTA 5 BERNARDINO RIVADAVIA
CAGRANDI MARTIN 5 FIRMAT FOTBALL CLUB
DEL PUPO MARTINIANO 5 OLIMPIA SANTA TERESA
TOCALINO FRANCO NICOLAS 5 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
ELEONORI OCTAVIO 5 BERNARDINO RIVADAVIA
DIAZ AGUSTIN MIGUEL 4 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
CREVACUORE YOEL DAMIAN 4 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
FABIANI LUCA 4 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
AQUILANO JOSE IGNACIO 4 BERNARDINO RIVADAVIA
BRUSUTTI MARCO ANTONIO 4 LOS LEONES NORTE
LOZA BRIAN MARTIN 4 LOS LEONES NORTE
PELLEGRINI LIBER LEONARDO 4 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
ESTEVEZ JOAQUIN 3 C.GRAL SAN MARTIN
YASCHUK GONZALO JONATAN 3 LOS LEONES NORTE
GUTIERREZ IGNACIO ANTONIO 3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
ALMADA BRUNO JOSE 3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
MAYOTTO TOMAS ALEN 3 SPORTIVO BOMBAL
CELIS CRISTIAN DANIEL 3 LOS LEONES NORTE
PIAZZA IGNACIO ANGEL 3 OLIMPIA SANTA TERESA
PADULA ALEJANDRO MAXIMO 3 BERNARDINO RIVADAVIA
NUÑEZ JUAN FRANCISCO 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
LLADOS JUAN BAUTISTA 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
BOSSOLA MARTINO 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
VELAZCO MIGUEL ANGEL 2 C.A. PAZ
MONZON ALEJANDRO NICOLAS 2 SPORTING CLUB SOCIAL
CECCONI GASPAR 2 SPORTIVO BOMBAL
ALPIGIANI TOMAS 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
STUDER SHEYKO DARKO 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
QUILICI MATEO 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
FERNANDEZ KEVIN FRANCISCO 2 SPORTING CLUB SOCIAL
ALMADA JOAQUIN 2 C.A. ACEBAL
ZARATE FAUSTO SEBASTIAN 2 C.A. ACEBAL
GUTIERREZ KEVIN GONZALO 2 SPORTING CLUB SOCIAL
SEGALA ELIAS 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
PERETTI FRANCO 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
CATORI MATEO ISMAEL 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
SEVILLA LAUTARO MANUEL 2 LOS LEONES NORTE
VINOVO LEONEL ALEJANDRO 2 SPORTING CLUB SOCIAL
CANZANI THIAGO DAVID 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
FINA FRANCISCO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
MACEVICH ROMAN 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CHIAVAZZA GIAN PIER PAOLO 1 C.A. PAZ
GALLIGANI NICOLAS ARIEL 1 OLIMPIA SANTA TERESA
PALACIOS RODRIGO ALEJANDRO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
ESCUDERO TOMAS ALEJO 1 LOS LEONES NORTE
GIRAD LISANDRO DARIO 1 C.GRAL SAN MARTIN
QUIROZ GUSTAVO EZEQUIEL 1 SPORTIVO BOMBAL
ONZARI LEANDRO ANDRES 1 SPORTIVO BOMBAL
AVELLANEDA NICOLAS 1 C.GRAL SAN MARTIN
FISCALINI LUCAS 1 C.A. ACEBAL
GONZALEZ TOMAS 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
VILLALBA ABRAHAN FEDERICO 1 C.GRAL SAN MARTIN
PUERTO DARIO L. 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
GUTIERREZ VALENTIN ANTONIO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
MARINELLI YAIR MIRCO 1 C.A. ACEBAL
CARLETTI TOMAS 1 BERNARDINO RIVADAVIA
GARRIDO URIEL BENJAMIN 1 LOS LEONES NORTE
CORDOBA VALENTIN JOEL 1 C.A. ACEBAL
ARREDONDO SEBASTIAN 1 BERNARDINO RIVADAVIA
BONIFAZI JUAN 1 SPORTIVO BOMBAL
KLOSTER BRAITON ELIAN 1 OLIMPIA SANTA TERESA
PIAZZA LUCAS 1 OLIMPIA SANTA TERESA
MAGGIORA FERNANO JESUS 1 LOS LEONES NORTE
SBROLLA JUAN AGUSTIN 1 SPORTIVO BOMBAL
MIHOVILCEVICH PABLO GERMAN 1 C.GRAL SAN MARTIN
FERNANDEZ IAN AGUSTIN 1 C.A. ACEBAL
SCAZZINA MATEO ADRIAN 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
MOLINA MISAEL JULIAN 1 SPORTING CLUB SOCIAL
CORDOBA JUAN CARLOS 1 C.A. PAZ
DI FLORIO JUAN MANUEL 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
LUCIANI LAUREANO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
MORRIS ROY 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
GABELICH GONZALO ADRIAN 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
BARZOLA SANTIAGO MANUEL 1 C.A. PAZ
ALONSO AMADEO 1 BERNARDINO RIVADAVIA
ORECCHIA MATIAS 1 BERNARDINO RIVADAVIA
MARTURANO BRUNO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
MOREY JUAN WILSON 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
FARRANDO ANDRES NICOLAS 1 LOS LEONES NORTE
DELL'ARCIPRETE MATEO ANGEL 1 OLIMPIA SANTA TERESA
ACEVEDO ALEJO ANDRES 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
GONCEBAT DANTE 1 C.A. ACEBAL
ALMADA CRISTIAN ARIEL 1 OLIMPIA SANTA TERESA
SCIASCIA IGNACIO 1 OLIMPIA SANTA TERESA
GOLEADORES - 5ª DIVISION GOLES CLUB
RAMALLO YAEL OSMAR 21 SPORTIVO BOMBAL
MAMANI MAXIMO ALFONSO 19 C.A. PAZ
MIHOVICCEVICH LUCAS 14 C.A. ACEBAL
CASTELO FRANCISCO 14 BERNARDINO RIVADAVIA
BRUNO VALENTINO 12 BERNARDINO RIVADAVIA
DISTEFANO MONCHIETTI AGUSTIN NICOLAS 12 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
RETAMOSO SANTIAGO NICOLAS 10 C.A. PAZ
ROMAN MARIO ARTURO 10 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
FIORETTI GINO 8 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
ABACA JULIAN URIEL 7 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
ANGELOZZI GIUSTINO 7 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
CORDERA SANTIAGO 7 SPORTIVO BOMBAL
RIERA RABOLINI FRANCO JULIAN 7 FIRMAT FOTBALL CLUB
TOLOSA ALEX MARTIN 7 OLIMPIA SANTA TERESA
TORREGROSA ALBANO NICOLAS 6 BERNARDINO RIVADAVIA
SIERRA EMANUEL IGNACIO 6 C.GRAL SAN MARTIN
VELAZQUEZ ALEXANDER MANUEL 6 LOS LEONES NORTE
PAOLINI GERONIMO 6 SPORTIVO BOMBAL
DIAZ ALEJANDRO 6 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
SOLIS CESAR FABIO 5 C.GRAL SAN MARTIN
MALDONADO NICOLAS 5 LOS LEONES NORTE
STOPPANI ALFREDO FACUNDO 5 OLIMPIA SANTA TERESA
ARROYO JUAN IGNACIO 4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
GIACHETTA ALVARO URIEL 4 C.GRAL SAN MARTIN
CIRUCICH MAXIMO 4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
MARINELLI ADRIANO 4 C.A. ACEBAL
REAL PABLO 4 FIRMAT FOTBALL CLUB
MIHOVILCEVICH SEBASTIAN IGNACIO 4 C.GRAL SAN MARTIN
RONCAGLIA FELIPE 4 CARRERAS ATLETIC CLUB
MORALES LAUTARO 4 CARRERAS ATLETIC CLUB
FARIAS JULIAN EZEQUIEL 4 FIRMAT FOTBALL CLUB
VILLAN GUIDO FRANCISCO 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
BARBOSA AGUSTIN 3 FIRMAT FOTBALL CLUB
CAPPELLETTI STEFANO 3 C.A. ACEBAL
STAMPONI TIAGO 3 BERNARDINO RIVADAVIA
BIANCHINI EMILIO VALENTIN 3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
FANTASIA NICOLAS SANTINO 3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
SRECHO MARTIN CLAUDIO 3 C.A. ACEBAL
CHIARA PABLO ARIEL 3 FIRMAT FOTBALL CLUB
CENTENO ENZO ARIEL 3 C.A. PAZ
LUJAN CARLOS ENRIQUE 3 C.A. ACEBAL
SERRA TOMAS 3 LOS LEONES NORTE
MASCAMBRONI FACUNDO DANIEL 3 SPORTIVO BOMBAL
DIB FASJA TIZIANO 3 C.A. ACEBAL
ORTIZ JUAN IGNACIO 2 C.A. ACEBAL
BAZAN FRANCO DAVID 2 SPORTING CLUB SOCIAL
ORTIZ GASPARINI PEDRO 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
ARRIOLA IÑAKI 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
DE BONIS MATEO MARTIN 2 OLIMPIA SANTA TERESA
SEGURA FABRICIO ARIEL 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
GONZALEZ ALAN SAMUEL 2 SPORTING CLUB SOCIAL
RAMIREZ MATEO EZEQUIEL 2 C.GRAL SAN MARTIN
CAVALLOTTI IVAN 2 OLIMPIA SANTA TERESA
DI FONZO MAXIMO 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
MANGIOLI VALENTINO 2 OLIMPIA SANTA TERESA
LEDESMA GUIDO 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CHARIANO DALMIRO 2 EDUARDO HERTZ
CROCENZI MATEO SANTIAGO 2 C.A. PAZ
PAVIA TICIANO MIJAEL 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
ACOSTA MAXIMO BERNARDO 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
AIELLO ERNESTO 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
ITALIANI GIAN FRANCO 2 C.A. PAZ
BLANCO MATIAS JESUS 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
MASCAMBRONI CONSTANTINO 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
LEGUIZAMON JEREMIAS 2 SPORTING CLUB SOCIAL
VITTERBO LAZARO CAMILO JOAQUIN 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
PONCE SAMUEL 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
MAZZUCHELLI LORENZO 1 OLIMPIA SANTA TERESA
CAMARGO AGUSTIN 1 C.A. PAZ
STARNATORI LEONEL 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
PACI DEMIAN 1 C.A. ACEBAL
COLELL IGNACIO 1 BERNARDINO RIVADAVIA
ARRAMENDIA ALEJO ELIO 1 C.A. ACEBAL
VEGA RAMIRO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
CANETELLI VALENTIN NICOLAS 1 SPORTING CLUB SOCIAL
BAEZ MATEO AGUSTIN 1 SPORTING CLUB SOCIAL
LANDI VALENTINO 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
TADICH JUAN 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
TUMINO NEHEMIAS 1 SPORTIVO BOMBAL
BENTOS HUGO IGNACIO 1 C.GRAL SAN MARTIN
OLMEDO JOSE ERNESTO 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
FAINE AMADEO 1 BERNARDINO RIVADAVIA
VERGINI GUIDO 1 C.A. PAZ
AGUIRRE LUIS WALTER JESUS 1 SPORTING CLUB SOCIAL
MURO LUCAS GABRIEL 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MASSEI ROMAN ALEJANDRO 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
MARNI NAZARENO JUAN 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
ROMANINI FLOCCO GONZALO 1 BERNARDINO RIVADAVIA
BERNARDI YAIR JOAQUIN 1 C.GRAL SAN MARTIN
RIQUELME RAMIRO 1 SPORTIVO BOMBAL
FASSANO FRANCISCO ANDRES 1 LOS LEONES NORTE
BRUNO LAUREANO JOAQUIN 1 LOS LEONES NORTE
PAULUCCI CLEBER ANDRES 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
FACELLI LUCIO 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
LARRAMENDI DANTE 1 BERNARDINO RIVADAVIA
FABBRO IGNACIO 1 OLIMPIA SANTA TERESA
SCOLLO LORENZO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
PROSPERI TOBIAS 1 C.A. ACEBAL
NUÑEZ MARCELO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
RAMOS IGNACIO MARTIN 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
GRAELLS LEON JULIAN 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
HAIJAN BRUNO BENJAMIN 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
BARRIOS LUCAS AGUSTIN 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
MONTELPARI BUDASSI FRANCISCO IGNACIO 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
GOMEZ NAZARENO ESTEBAN 1 SPORTING CLUB SOCIAL
DEJUAN MARCELO IGNACIO 1 LOS LEONES NORTE
ESPINDOLA SANTIAGO DAVID 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
DELMONTE TOBIAS 1 BERNARDINO RIVADAVIA
MEDICINA ALEJO PAULO 1 C.A. ACEBAL
MAESTRI LAUREANO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
ROMERO SANTIAGO 1 SPORTING CLUB SOCIAL
COSTA ALEXIS GABRIEL 1 C.GRAL SAN MARTIN
CAPETTI SANTIAGO ALBERTO 1 C.A. ACEBAL
GASTAUD NICOLAS 1 C.A. PAZ
GOLEADORES - 1ª DIVISION GOLES CLUB
SABLIC CARLOS RAUL 24 EDUARDO HERTZ
ORELLANO LUCIANO MARTIN 20 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
FREGGIARO LUCAS JESUS 17 C.A. ACEBAL
MAZZIA GONZALO DANIEL 12 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
CUBRE LEONEL JESUS 12 OLIMPIA SANTA TERESA
HERRERA ROLDAN FERNANDO JOSE 10 C.A. PAZ
GENTILE FABIAN NICOLAS 9 CARRERAS ATLETIC CLUB
QUIROGA DIEGO MARTIN 9 FIRMAT FOTBALL CLUB
RAGUSA MATIAS JESUS 9 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
CIANI FRANCO EZEQUIEL 9 EDUARDO HERTZ
GIAMPAOLI NICOLAS JOSE 9 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
BORDON SERGIO ALEJANDRO 9 SPORTIVO BOMBAL
DELL'ARCIPRETE LUCIO DARIO 8 OLIMPIA SANTA TERESA
RENZI NICOLAS 8 FIRMAT FOTBALL CLUB
ARAMBURU EMILIANO 6 FIRMAT FOTBALL CLUB
MORAN NICOLAS EUGENIO 6 BERNARDINO RIVADAVIA
MOLINA XAVIER IVAN 6 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
PALLERO FERNANDO DAMIAN 6 C.GRAL SAN MARTIN
FERMANI JULIAN 6 C.GRAL SAN MARTIN
CUELLAR DIEGO PABLO 6 BERNARDINO RIVADAVIA
FLORES LEONEL ALBERTO 5 OLIMPIA SANTA TERESA
CABRAL JOAQUIN HORACIO 5 FIRMAT FOTBALL CLUB
OLMOS PABLO 5 CARRERAS ATLETIC CLUB
GIULIANI NAHUEL DAVID 5 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
ROLDAN IGNACIO ESTEBAN 5 C.A. ACEBAL
VALDIVIA LUCAS GABRIEL 5 SPORTING CLUB SOCIAL
ROMERO IGNACIO 4 SPORTING CLUB SOCIAL
CAMPOS MANUEL JOSE 4 C.A. ACEBAL
CAVALLOTTI ULISES 4 OLIMPIA SANTA TERESA
DE NICHILO FRANCO NICOLAS 4 BERNARDINO RIVADAVIA
RINAUDO ANDRES RICARDO 4 C.GRAL SAN MARTIN
CABRERA CRISTIAN SEBASTIAN 4 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
DIAZ LUCIANO TOMAS 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
ROMANO DAMIAN RAFAEL 3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
ALONSO RAMIRO 3 C.A. PAZ
GONZALEZ SEBASTIAN 3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
PEREYRA SANTIAGO 3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
PERALTA MAURICIO RUBEN 3 BERNARDINO RIVADAVIA
VENEZIA MATIAS N. 3 OLIMPIA SANTA TERESA
ACOSTA LUCIANO EZEQUIEL 3 SPORTIVO BOMBAL
VARGETTO JUAN P. 3 OLIMPIA SANTA TERESA
TETTAMANTI MANUEL IGNACIO 3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
BAVA EMILIANO HORACIO 3 SPORTING CLUB SOCIAL
SILVA VIERA RUBEN CESAR 3 BERNARDINO RIVADAVIA
TAGLIAPIETRA IVAN DANIEL 3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
BARRIENTOS BRUNO DAVID 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
BENEDETTI BRUNO 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
MORAN LUCIANO ARIEL 3 BERNARDINO RIVADAVIA
SACRAMONE SEBASTIAN RAUL 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
ZABALLA IVAN EZEQUIEL 2 SPORTING CLUB SOCIAL
CEPEDA ISMAEL 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
DI MARCO BRUNO MARTIN 2 C.GRAL SAN MARTIN
HERNANDEZ MARIANO 2 C.A. PAZ
GONZALEZ MAURO ANTONIO 2 SPORTIVO BOMBAL
TORREGROSA AGUSTIN 2 BERNARDINO RIVADAVIA
AREVALO FEDERICO 2 BERNARDINO RIVADAVIA
BALDUCCI HECTOR M. 2 OLIMPIA SANTA TERESA
LIBERTI FEDERICO 2 EDUARDO HERTZ
JAIMES MILTON 2 EDUARDO HERTZ
ROMITI JUAN MANUEL 2 C.A. ACEBAL
ESCOBAR CLAUDIO 2 C.A. ACEBAL
RODRIGUEZ FABRICIO JOSUE 2 BERNARDINO RIVADAVIA
DE PASCUAL DAVID OSCAR 2 C.GRAL SAN MARTIN
GARCIA MATIAS DAVID 2 SPORTIVO BOMBAL
ORO LIONEL MARTIN 2 SPORTING CLUB SOCIAL
AGUIRRE JULIAN 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CARINO GIANLUCA 2 C.A. PAZ
CORONATI IGNACIO ANDRES 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
JUNCO DIEGO DANIEL 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
MATEUCCI FRANCO 2 SPORTIVO BOMBAL
CIBOTTO LEONEL MARTIN 2 SPORTIVO BOMBAL
RECUPERO LAUREANO 2 CARRERAS ATLETIC CLUB
GOTTE LUIS GASTON 1 C.A. PAZ
VELAZQUEZ JONATAN GUILLERMO 1 C.A. PAZ
TORRES SERGIO BENJAMIN 1 SPORTING CLUB SOCIAL
PIOMBONI SEBASTIAN 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
PIERSIGILLI RAMIRO 1 EDUARDO HERTZ
CARDINALE FRANCO MARTIN 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
HOYO MATIAS 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
CAMIZASCA PATRICIO 1 C.A. ACEBAL
ORIOLO LUCAS 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
CIANCHETTA EMANUEL 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
CARDINALE FACUNDO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
GOMEZ MATIAS HONORIO 1 C.A. ACEBAL
OCAMPO CARLOS LEONEL 1 SPORTING CLUB SOCIAL
FERNANDEZ JONATAN MATIAS 1 SPORTING CLUB SOCIAL
VICENTE RODRIGO ALFREDO 1 C.A. PAZ
GUANCA DIEGO 1 SPORTIVO BOMBAL
GARCIA ALAN SERGIO 1 C.A. ACEBAL
BARRIENTOS DIEGO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
CASANOVA FRANCO NICOLAS 1 C.GRAL SAN MARTIN
ZUVIRIA JONATAN OSCAR 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
PERUCCI JUAN MARIA 1 SPORTING CLUB SOCIAL
ULLA EMANUEL 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
RAMUA MAURICIO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
RESSIA AGUSTIN C. 1 OLIMPIA SANTA TERESA
CEVALLO TOMAS 1 C.GRAL SAN MARTIN
AHUMADA LEANDRO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
BUSSO MAURICIO GUILLERMO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
BONIFAZI LEONEL MATIAS 1 SPORTIVO BOMBAL
COVACEVICH GABRIEL 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
GALLI MATIAS 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
KOSINSKI GUILLERMO JOSE 1 C.A. ACEBAL
RUCCI YAIR 1 EDUARDO HERTZ
TRUCCO JULIAN NICOLAS 1 SPORTING CLUB SOCIAL
GRIECO ELCAR ELOY 1 C.A. PAZ
ANDRADE MATIAS SEBASTIAN 1 OLIMPIA SANTA TERESA
TURLIONE HERNAN 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
GIUSTI LEANDRO DAMIAN 1 BERNARDINO RIVADAVIA
ALVA NICOLAS 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
FARRE ALEJO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
SERAFINI LISANDRO 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
PELLEGRINI MALCO DAVID 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
FRANCIONE BRUNO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
ALTAMIRANO PEDRO G. 1 OLIMPIA SANTA TERESA
MAYER EMILIANO RICARDO 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
MIGUEL RODRIGO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
TARANDETTI AGUSTIN 1 SPORTIVO BOMBAL
MUÑOZ MUSTAFA JAVIER DAVID 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
GALLIGANI IVAN G. 1 OLIMPIA SANTA TERESA
MADERO CIRO 1 C.A. PAZ
PAPA GONZALO ANDRES 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
BUDASSI AGUSTIN ALEJANDRO 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
BERTONI JOSE EMILIO 1 C.A. PAZ
ROTGERN GUILLERMO RUBEN 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
PRIORI FRANCO NAHUEL 1 C.GRAL SAN MARTIN
RUANI AGUSTIN 1 C.GRAL SAN MARTIN
BRUCESSI PABLO JUAN 1 C.A. PAZ
VAZQUEZ MATIAS EZEQUIEL 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
HERNANDEZ LUCIO 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
RODRIGUEZ EMANUEL 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
COFONE PABLO ANGEL 1 SPORTING CLUB SOCIAL
PERESSON JUAN PABLO 1 EDUARDO HERTZ
PAOLETTI LUCIO 1 C.A. ACEBAL
BOTTAZZI SEBASTIAN ARIEL 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
SOSA PABLO ALEJANDRO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
LOFREDO LAUTARO MIGUEL 1 SPORTING CLUB SOCIAL
SAICHUK MARTIN MAURICIO 1 SPORTING CLUB SOCIAL
CAFFERATA SERGIO CARLOS 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
LORIA ADRIAN ANDRES 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
BARRIOS ANDRES 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
ROSAS MARIO 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
MOYANO FRANCO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
SUAREZ GUSTAVO MARCELO 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
ORTIZ GUSTAVO EMANUEL 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
CABRERA LAUTARO ELIAS 1 C.A. ACEBAL
CASA JOEL NICOLAS 1 SPORTIVO BOMBAL
GOLEADORES - 2ª DIVISION GOLES CLUB
VILLALBA BRUNO MARTIN 12 C.GRAL SAN MARTIN
MECOZZI FERNANDO 12 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
COCERES JONATAN JOSE 12 OLIMPIA SANTA TERESA
MONTES DE OCA TOMAS 11 FIRMAT FOTBALL CLUB
VILLALBA MIGUEL ANGEL 11 C.GRAL SAN MARTIN
MAYER EMILIANO RICARDO 11 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
ABONISIO SEBASTIAN JESUS 9 C.A. PAZ
GOMEZ MATIAS HONORIO 8 C.A. ACEBAL
HERRERA FERNANDO 7 FIRMAT FOTBALL CLUB
TUMINI ALEJANDRO OMAR 6 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CARRANZA EZEQUIEL ROLANDO 6 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
FERREYRA MATIAS 6 EDUARDO HERTZ
PAOLETTI LUCIO 5 C.A. ACEBAL
BALAGUER FACUNDO OMAR 5 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
LUNA DENIS 5 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
RIGUETTO JUAN IGNACIO 5 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
MOLINA KEVIN 5 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
GALLEANO MAXIMILIANO 5 SPORTIVO BOMBAL
OCAMPO BRIAN EZEQUIEL 5 SPORTING CLUB SOCIAL
MIGLIORELLI AGUSTIN 5 EDUARDO HERTZ
FACCIO CLAUDIO NICOLAS 5 CARRERAS ATLETIC CLUB
RAMUA MAURICIO 5 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MEDINA DARDO LEONEL 5 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
RIGUETTO FRANCO 4 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
RAMIREZ AXEL U. 4 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
BARUA PABLO SEBASTIAN 4 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
BUSTOS CABRERA LUCIANO ISRAEL 4 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
GRAGLIA TOBIAS NICOLAS 4 SPORTIVO BOMBAL
SOSA ALEXIS EZEQUIEL 4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
SAURET ADRIAN ALEJANDRO 4 OLIMPIA SANTA TERESA
BULZANI JUAN CRUZ 4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
FUNES ADRIANO 4 C.A. ACEBAL
FINOS HORACIO 3 SPORTIVO BOMBAL
JAIMES MILTON 3 EDUARDO HERTZ
ACOSTA HERNAN DAVID 3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
ALEGRE RICARDO JESUS 3 SPORTING CLUB SOCIAL
SCOPPA FRANCO 3 C.A. ACEBAL
SUGLIANO AGUSTIN 3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MONTENEGRO ESTEBAN TOMAS 3 C.A. PAZ
CONTRERAS ALEJANDRO M. 3 OLIMPIA SANTA TERESA
MONTANARI AGUSTIN PABLO 3 SPORTING CLUB SOCIAL
MACARI HENRI NAHUEL 3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
ZANINOVICH MANUEL 3 BERNARDINO RIVADAVIA
SALDARI TOMAS 3 C.A. ACEBAL
CARDINALE FRANCO MARTIN 3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
COLANERI JUAN BERNARDO 3 FIRMAT FOTBALL CLUB
MEDINA ORLANDO EZEQUIEL 3 C.GRAL SAN MARTIN
AMICO RENZO 3 C.A. ACEBAL
BARRIOS FRANCO NICOLAS 3 CARRERAS ATLETIC CLUB
ALVA NICOLAS 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
BASCIANO ALFANO LEONARDO 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
MARINELLI NAHUEL HERNAN 2 C.A. PAZ
SOSA ULISES NAHUEL 2 CARRERAS ATLETIC CLUB
SALDARI ALEJO 2 C.A. ACEBAL
BRESSAN ANDRES DAVID 2 SPORTING CLUB SOCIAL
ESCOBAR JULIAN 2 C.A. ACEBAL
IBARRA RAUL MAXIMILIANO 2 CARRERAS ATLETIC CLUB
RAMOS MAXIMILIANO 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
DEBASTO ENZO DAVID 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
SANTANDREU ALVARO 2 SPORTIVO BOMBAL
PINEDA JUAN IGNACIO 2 BERNARDINO RIVADAVIA
GONZALEZ FERNANDO GABRIEL 2 SPORTING CLUB SOCIAL
BOMBA SEBASTIAN ALEXIS 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
RIQUEL NUÑEZ JUAN CRUZ 2 EDUARDO HERTZ
ZARICH FABRICIO 2 EDUARDO HERTZ
LIUTI RODRIGO 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
FERNANDEZ DAVID A. 2 BERNARDINO RIVADAVIA
PIERMARINI PABLO 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
SACRAMONE PEDRO 2 BERNARDINO RIVADAVIA
MOLINA RENZO LUCIANO 2 SPORTING CLUB SOCIAL
AIMAR ALVARO JESUS 2 SPORTIVO BOMBAL
ALBASINI NICOLAS 2 C.A. PAZ
SABANES FERNANDO GABRIEL 2 EDUARDO HERTZ
TRUCCO JULIAN NICOLAS 2 SPORTING CLUB SOCIAL
STRAMESI GUIDO 2 SPORTIVO BOMBAL
DANDINI VISCA MAXIMILIANO 2 BERNARDINO RIVADAVIA
GIMENEZ FRANCO 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
ACUÑA GERONIMO 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
ESCALADA ARIEL 2 EDUARDO HERTZ
DI FULVIO ESTEBAN 2 CARRERAS ATLETIC CLUB
D'AMICO FRANCO JAVIER 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
CAMPITELLI FRANCO OSCAR 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
RESSIA AGUSTIN C. 2 OLIMPIA SANTA TERESA
GIACINTI KEVIN G. 2 SPORTIVO BOMBAL
GAMALERO JOSE IGNACIO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
ROMANO SANTIAGO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
AREVALO FEDERICO 1 BERNARDINO RIVADAVIA
BALDUCCI HECTOR M. 1 OLIMPIA SANTA TERESA
SIRI LEONARDO DAVID 1 SPORTING CLUB SOCIAL
PAULUCI SANTIAGO 1 SPORTIVO BOMBAL
MONTES DE OCA LAZARO 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
BAEZ DARDO LEOPOLDO 1 EDUARDO HERTZ
DI MARTINO LEONEL 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
GIULLETTI GABRIEL 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
BULZANI FACUNDO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
GIARDINI NABIL ALBERTO 1 EDUARDO HERTZ
ARANDA ALEXIS 1 SPORTIVO BOMBAL
STAFFORTE GINO 1 C.A. ACEBAL
NARDONE LAUTARO 1 C.A. ACEBAL
BARRIOS FACUNDO 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
BORELLO LEONEL IGNACIO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
LENCINA VALENTIN 1 BERNARDINO RIVADAVIA
FABIANI EDUARDO NICOLAS 1 BERNARDINO RIVADAVIA
ROMERO LUCIANO EZEQUIEL 1 EDUARDO HERTZ
TESTASECA JOEL MARTIN 1 EDUARDO HERTZ
TABOADA MAZZUCCO TAHIEL 1 BERNARDINO RIVADAVIA
RAMUA JOSE M. 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
BUITRON LISANDRO DAVID 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
GONZALEZ SANTIAGO JOEL 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
AMAYA CLAUDIO WILLIANS 1 C.GRAL SAN MARTIN
PAOLETTI JUAN MANUEL 1 C.GRAL SAN MARTIN
ECHEVARRIA FACUNDO 1 SPORTIVO BOMBAL
SALINAS AGUSTIN ALEJANDRO 1 OLIMPIA SANTA TERESA
PLASENCIA NICOLAS 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
OCAMPO LUCAS GABRIEL 1 SPORTING CLUB SOCIAL
BRAVO LAUREANO ANDRES 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
MANRIQUE MANUEL 1 C.A. PAZ
CARDOSO MARCOS 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
TIBALDI LEONIDAS 1 SPORTIVO BOMBAL
DEBASTO DANIEL 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
VIÑAS IMANOL 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
RIGUETTO BRUNO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
IRIGOYEN MARCOS IGNACIO 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
SOSA MARTIN ADRIAN 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
RICI MAXIMILIANO ARIEL 1 C.A. PAZ
LLANOS BRIAN MANUEL 1 SPORTING CLUB SOCIAL
MONZON ERIC MARTIN 1 C.GRAL SAN MARTIN
BAEZ CESAR MATIAS 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
ROSELLO LUCIO 1 BERNARDINO RIVADAVIA
GONZALEZ AGUSTIN 1 BERNARDINO RIVADAVIA
HUBER PUERTA DENIS JOEL 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
SANTOLERI MAURICIO 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
ZABALLA IVAN EZEQUIEL 1 SPORTING CLUB SOCIAL
CACERES WALTER DANIEL 1 C.A. ACEBAL
MARTINEZ JUAN IGNACIO 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
DI CARLO MARCOS 1 EDUARDO HERTZ
NARDIS ALEJO ALEXANDER 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
TRAVASSI ROMAN 1 C.A. ACEBAL
SOLARES TIAGO 1 C.GRAL SAN MARTIN
DEL GROSSO ALAN AGUSTIN 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
VISCONTI NICO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
TULIAN JUAN P. 1 OLIMPIA SANTA TERESA
ANDRADE MATIAS SEBASTIAN 1 OLIMPIA SANTA TERESA
MOGGIA LEANDRO R. 1 OLIMPIA SANTA TERESA
ORIOLO LUCAS 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
LENTI CARLOS MANUEL 1 C.A. PAZ
Fuente: Liga Deportiva Del Sur
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