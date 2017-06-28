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LDDS goleadores divisiones inferiores y divisiones mayores

miércoles, 28 de junio de 2017 | 23:13

GOLEADORES - 3ª DIVISION                  GOLES CLUB
AVALOS ELIAS ABRAHAM                        15 LOS LEONES NORTE              
AIMAR ALVARO JESUS                          10 SPORTIVO BOMBAL               
GAMBINI VALENTIN JESUS                       9 CARRERAS ATLETIC CLUB         
ALBORNOZ KEVIN LEONEL                        9 C.A. ACEBAL                   
CACERES WALTER DANIEL                        8 C.A. ACEBAL                   
DUDUCHARK TOMAS                              7 C.A. ACEBAL                   
MARCHETTI MARTIN LUCIANO                     7 BERNARDINO RIVADAVIA          
ACUÑA GERONIMO                               6 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
SEBASTIANI FRANCO                            6 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
NAVARRO ULISES URIEL                         5 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
MOZZI RAUL AGUSTIN                           5 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
ARANDA ALEXIS                                5 SPORTIVO BOMBAL               
TULIAN JUAN P.                               5 OLIMPIA SANTA TERESA          
NEGRETE IGNACIO GUSTAVO                      4 SPORTING CLUB SOCIAL          
FABIANI FACUNDO                              4 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
MARTINEZ CRISTIAN A.                         4 FIRMAT FOTBALL CLUB           
ARAYA ABEL ALEJANDRO                         4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
RUIZ MATIAS                                  4 FIRMAT FOTBALL CLUB           
BOUZON OCTAVIO                               4 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
BENITEZ VALENTIN ANDRES                      3 BERNARDINO RIVADAVIA          
MARTINEZ JUAN IGNACIO                        3 CARRERAS ATLETIC CLUB         
DENEGRI GONDOLA DANTE                        3 BERNARDINO RIVADAVIA          
ALBARRACIN WALTER HUGO                       3 BERNARDINO RIVADAVIA          
RIGUETTO NICOLAS                             3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
FACCIO JONATAN JESUS                         3 CARRERAS ATLETIC CLUB         
NARDIS ALEJO ALEXANDER                       3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ARMANI GINO SANTOS                           3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
ZANCOCCHIA LUCAS BLAS                        3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
DI CARLO MARCOS                              3 EDUARDO HERTZ                 
LIGORRIA ALEJO                               3 LOS LEONES NORTE              
GAMARRA AXEL EMILIANO                        3 LOS LEONES NORTE              
BUSTO CABRERA DENIS NAHUEL                   3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
GALVAN RODRIGO                               3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
NAVARRO JUAN CRUZ                            3 FIRMAT FOTBALL CLUB           
BENITEZ LUCAS                                3 SPORTING CLUB SOCIAL          
DITURO IGNACIO                               3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
ROJAS RODRIGO N.                             3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
LLADOS ALEJO                                 3 SPORTIVO BOMBAL               
DELL'ARCIPRETE JULIO                         3 OLIMPIA SANTA TERESA          
DI FULVIO FACUNDO                            2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
OSUNA FACUNDO RODRIGO                        2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
LEDESMA INDELANGELO JULIAN ELIAS             2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
CAVALLOTTI VALENTIN                          2 OLIMPIA SANTA TERESA          
QUARCHIONI FEDERICO                          2 OLIMPIA SANTA TERESA          
CHIANEA JERONIMO                             2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
TOLENTINO VICENTE PATRICIO                   2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
BORDA EZEQUIEL DANIEL                        2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
BILICICH CALAMARI TOBIAS                     2 LOS LEONES NORTE              
CIRUCICH MIRKO                               2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ANTIA JUAN CRUZ                              2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
GONZALEZ SANTIAGO JOEL                       2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
PEREZ JEREMIAS NICOLAS                       2 LOS LEONES NORTE              
MALDONADO MIQUEAS ROMAN                      2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
CANZANI FERNAN                               2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
GORGERINO AGUSTIN NICOLAS                    2 SPORTIVO BOMBAL               
D'ANGELO JUAN CRUZ                           2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
REDAELLI MARTIN ALEJANDRO                    2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
SCOLARI VALENTIN                             2 C.A. PAZ                      
SCOLARI RODRIGUEZ MATIAS NAHUEL              2 C.A. PAZ                      
PAEZ LEONEL JAVIER                           2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
ANZULOVICH SANTIAGO                          2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
LEOMBRUNO MAURO DAVID                        2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
CORDOBA IVAN RAMIRO                          2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
BUDASSI LUCAS                                2 SPORTIVO BOMBAL               
CHIARA ALAN MATIAS                           2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
AMICO RENZO                                  2 C.A. ACEBAL                   
SALINAS AGUSTIN ALEJANDRO                    2 OLIMPIA SANTA TERESA          
ROLON ROBERTO CARLOS                         2 C.A. PAZ                      
FINA SIMON ELIAS                             1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
IBARRA FRANCO                                1 SPORTING CLUB SOCIAL          
CAMPOS LORENZO                               1 C.A. ACEBAL                   
VEGA OSCAR                                   1 BERNARDINO RIVADAVIA          
ROSSI JOAQUIN EZEQUIEL                       1 BERNARDINO RIVADAVIA          
CARO RODRIGO ROMAN                           1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
CACERES WALDEMAR                             1 BERNARDINO RIVADAVIA          
SALVATORE FEDERICO                           1 BERNARDINO RIVADAVIA          
SIEBEN ALAN XABIER                           1 OLIMPIA SANTA TERESA          
RONCORONI TOMAS                              1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
GONZALO BERNARDO                             1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
LLOPIS AGUSTIN FERNANDO                      1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
GIACOMELLI MARCOS ANDRES                     1 LOS LEONES NORTE              
MEO GIANFRANCO                               1 EDUARDO HERTZ                 
FERNANDEZ ALEJO                              1 EDUARDO HERTZ                 
VEGA CARO IVAN RODRIGO JAVIER                1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
CATORI MATEO ISMAEL                          1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
BONETTO ROMAN                                1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
FRAZZI MATEO ROGELIO                         1 C.A. ACEBAL                   
MIRANDA LAUTARO LISANDRO                     1 C.A. ACEBAL                   
MIÑO LIAM ISMAEL                             1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
ZARIAGA AGUSTIN                              1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
SACCOCCIA LUCAS                              1 C.A. ACEBAL                   
MAZZUCHELLI MATEO                            1 OLIMPIA SANTA TERESA          
ALPIGIANI NICOLAS                            1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
PACE JUAN PABLO                              1 OLIMPIA SANTA TERESA          
DUPOUY VALENTIN                              1 LOS LEONES NORTE              
DIAZ PATRICIO AXEL                           1 OLIMPIA SANTA TERESA          
VELASQUEZ FERNANDO JESUS                     1 OLIMPIA SANTA TERESA          
FANUCCHI MIRCO                               1 C.A. ACEBAL                   
GIAMPAOLI NICOLA                             1 SPORTIVO BOMBAL               
MIRAGLIO RODRIGO NAHUEL                      1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
SILVERO DOMINGO EMILIANO                     1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
MARTINEZ AGUSTIN SANTIAGO                    1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
BUSTOS NAHUEL CERAFINO                       1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
CABAÑA ESTEBAN LEONEL                        1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
ROMAN SANTIAGO ANGEL                         1 LOS LEONES NORTE              
GALLUCCI BENJAMIN ANDRES                     1 OLIMPIA SANTA TERESA          
DAVIO MARCOS NAHUEL                          1 C.A. PAZ                      
ROLON ENZO DAMIAN                            1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
COCA URIEL SANTIAGO                          1 EDUARDO HERTZ                 
PASTORINO ALEJO ANDRES                       1 LOS LEONES NORTE              
ACOSTA MICAIAS                               1 SPORTING CLUB SOCIAL          
MOLINA MICAIAS YOEL                          1 SPORTING CLUB SOCIAL          
PUIG TIAGO AYRTON                            1 SPORTING CLUB SOCIAL          
CORONATI JOAQUIN ANDRES                      1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
DISTEFANO GIANFRANCO                         1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
REYNOSO MARCOS DANIEL                        1 LOS LEONES NORTE              
MUSTAC MIRKO                                 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
GONZALEZ NICOLAS ALEJANDRO                   1 SPORTING CLUB SOCIAL          
DI FONZO AUGUSTO                             1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
DIB FASJA BALTAZAR                           1 C.A. ACEBAL                   
GOLEADORES - 4ª DIVISION                   GOLES CLUB
MARTINEZ AGUSTIN SANTIAGO                   11 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
LOPEZ JULIO CESAR                           11 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
BONETTO ROMAN                                8 FIRMAT FOTBALL CLUB           
VILLALBA JOSUHE TOMAS                        8 LOS LEONES NORTE              
LOPEZ MARTINO                                7 FIRMAT FOTBALL CLUB           
BARRIOS PABLO ARIEL                          6 SPORTING CLUB SOCIAL          
BAZAN IGNACIO ARIEL                          6 OLIMPIA SANTA TERESA          
JUAREZ JULIO RODRIGO                         6 BERNARDINO RIVADAVIA          
GALLUCCI BENJAMIN ANDRES                     5 OLIMPIA SANTA TERESA          
PUJOL BAUTISTA                               5 BERNARDINO RIVADAVIA          
CAGRANDI MARTIN                              5 FIRMAT FOTBALL CLUB           
DEL PUPO MARTINIANO                          5 OLIMPIA SANTA TERESA          
TOCALINO FRANCO NICOLAS                      5 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ELEONORI OCTAVIO                             5 BERNARDINO RIVADAVIA          
DIAZ AGUSTIN MIGUEL                          4 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
CREVACUORE YOEL DAMIAN                       4 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
FABIANI LUCA                                 4 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
AQUILANO JOSE IGNACIO                        4 BERNARDINO RIVADAVIA          
BRUSUTTI MARCO ANTONIO                       4 LOS LEONES NORTE              
LOZA BRIAN MARTIN                            4 LOS LEONES NORTE              
PELLEGRINI LIBER LEONARDO                    4 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
ESTEVEZ JOAQUIN                              3 C.GRAL SAN MARTIN             
YASCHUK GONZALO JONATAN                      3 LOS LEONES NORTE              
GUTIERREZ IGNACIO ANTONIO                    3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
ALMADA BRUNO JOSE                            3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
MAYOTTO TOMAS ALEN                           3 SPORTIVO BOMBAL               
CELIS CRISTIAN DANIEL                        3 LOS LEONES NORTE              
PIAZZA IGNACIO ANGEL                         3 OLIMPIA SANTA TERESA          
PADULA ALEJANDRO MAXIMO                      3 BERNARDINO RIVADAVIA          
NUÑEZ JUAN FRANCISCO                         2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
LLADOS JUAN BAUTISTA                         2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
BOSSOLA MARTINO                              2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
VELAZCO MIGUEL ANGEL                         2 C.A. PAZ                      
MONZON ALEJANDRO NICOLAS                     2 SPORTING CLUB SOCIAL          
CECCONI GASPAR                               2 SPORTIVO BOMBAL               
ALPIGIANI TOMAS                              2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
STUDER SHEYKO DARKO                          2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
QUILICI MATEO                                2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
FERNANDEZ KEVIN FRANCISCO                    2 SPORTING CLUB SOCIAL          
ALMADA JOAQUIN                               2 C.A. ACEBAL                   
ZARATE FAUSTO SEBASTIAN                      2 C.A. ACEBAL                   
GUTIERREZ KEVIN GONZALO                      2 SPORTING CLUB SOCIAL          
SEGALA ELIAS                                 2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
PERETTI FRANCO                               2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
CATORI MATEO ISMAEL                          2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
SEVILLA LAUTARO MANUEL                       2 LOS LEONES NORTE              
VINOVO LEONEL ALEJANDRO                      2 SPORTING CLUB SOCIAL          
CANZANI THIAGO DAVID                         1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
FINA FRANCISCO                               1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
MACEVICH ROMAN                               1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
CHIAVAZZA GIAN PIER PAOLO                    1 C.A. PAZ                      
GALLIGANI NICOLAS ARIEL                      1 OLIMPIA SANTA TERESA          
PALACIOS RODRIGO ALEJANDRO                   1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ESCUDERO TOMAS ALEJO                         1 LOS LEONES NORTE              
GIRAD LISANDRO DARIO                         1 C.GRAL SAN MARTIN             
QUIROZ GUSTAVO EZEQUIEL                      1 SPORTIVO BOMBAL               
ONZARI LEANDRO ANDRES                        1 SPORTIVO BOMBAL               
AVELLANEDA NICOLAS                           1 C.GRAL SAN MARTIN             
FISCALINI LUCAS                              1 C.A. ACEBAL                   
GONZALEZ TOMAS                               1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
VILLALBA ABRAHAN FEDERICO                    1 C.GRAL SAN MARTIN             
PUERTO DARIO L.                              1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
GUTIERREZ VALENTIN ANTONIO                   1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
MARINELLI YAIR MIRCO                         1 C.A. ACEBAL                   
CARLETTI TOMAS                               1 BERNARDINO RIVADAVIA          
GARRIDO URIEL BENJAMIN                       1 LOS LEONES NORTE              
CORDOBA VALENTIN JOEL                        1 C.A. ACEBAL                   
ARREDONDO SEBASTIAN                          1 BERNARDINO RIVADAVIA          
BONIFAZI JUAN                                1 SPORTIVO BOMBAL               
KLOSTER BRAITON ELIAN                        1 OLIMPIA SANTA TERESA          
PIAZZA LUCAS                                 1 OLIMPIA SANTA TERESA          
MAGGIORA FERNANO JESUS                       1 LOS LEONES NORTE              
SBROLLA JUAN AGUSTIN                         1 SPORTIVO BOMBAL               
MIHOVILCEVICH PABLO GERMAN                   1 C.GRAL SAN MARTIN             
FERNANDEZ IAN AGUSTIN                        1 C.A. ACEBAL                   
SCAZZINA MATEO ADRIAN                        1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MOLINA MISAEL JULIAN                         1 SPORTING CLUB SOCIAL          
CORDOBA JUAN CARLOS                          1 C.A. PAZ                      
DI FLORIO JUAN MANUEL                        1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
LUCIANI LAUREANO                             1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
MORRIS ROY                                   1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
GABELICH GONZALO ADRIAN                      1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
BARZOLA SANTIAGO MANUEL                      1 C.A. PAZ                      
ALONSO AMADEO                                1 BERNARDINO RIVADAVIA          
ORECCHIA MATIAS                              1 BERNARDINO RIVADAVIA          
MARTURANO BRUNO                              1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
MOREY JUAN WILSON                            1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
FARRANDO ANDRES NICOLAS                      1 LOS LEONES NORTE              
DELL'ARCIPRETE MATEO ANGEL                   1 OLIMPIA SANTA TERESA          
ACEVEDO ALEJO ANDRES                         1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
GONCEBAT DANTE                               1 C.A. ACEBAL                   
ALMADA CRISTIAN ARIEL                        1 OLIMPIA SANTA TERESA          
SCIASCIA IGNACIO                             1 OLIMPIA SANTA TERESA          
GOLEADORES - 5ª DIVISION                   GOLES CLUB
RAMALLO YAEL OSMAR                          21 SPORTIVO BOMBAL               
MAMANI MAXIMO ALFONSO                       19 C.A. PAZ                      
MIHOVICCEVICH LUCAS                         14 C.A. ACEBAL                   
CASTELO FRANCISCO                           14 BERNARDINO RIVADAVIA          
BRUNO VALENTINO                             12 BERNARDINO RIVADAVIA          
DISTEFANO MONCHIETTI AGUSTIN NICOLAS        12 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
RETAMOSO SANTIAGO NICOLAS                   10 C.A. PAZ                      
ROMAN MARIO ARTURO                          10 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
FIORETTI GINO                                8 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
ABACA JULIAN URIEL                           7 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
ANGELOZZI GIUSTINO                           7 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
CORDERA SANTIAGO                             7 SPORTIVO BOMBAL               
RIERA RABOLINI FRANCO JULIAN                 7 FIRMAT FOTBALL CLUB           
TOLOSA ALEX MARTIN                           7 OLIMPIA SANTA TERESA          
TORREGROSA ALBANO NICOLAS                    6 BERNARDINO RIVADAVIA          
SIERRA EMANUEL IGNACIO                       6 C.GRAL SAN MARTIN             
VELAZQUEZ ALEXANDER MANUEL                   6 LOS LEONES NORTE              
PAOLINI GERONIMO                             6 SPORTIVO BOMBAL               
DIAZ ALEJANDRO                               6 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
SOLIS CESAR FABIO                            5 C.GRAL SAN MARTIN             
MALDONADO NICOLAS                            5 LOS LEONES NORTE              
STOPPANI ALFREDO FACUNDO                     5 OLIMPIA SANTA TERESA          
ARROYO JUAN IGNACIO                          4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
GIACHETTA ALVARO URIEL                       4 C.GRAL SAN MARTIN             
CIRUCICH MAXIMO                              4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
MARINELLI ADRIANO                            4 C.A. ACEBAL                   
REAL PABLO                                   4 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MIHOVILCEVICH SEBASTIAN IGNACIO              4 C.GRAL SAN MARTIN             
RONCAGLIA FELIPE                             4 CARRERAS ATLETIC CLUB         
MORALES LAUTARO                              4 CARRERAS ATLETIC CLUB         
FARIAS JULIAN EZEQUIEL                       4 FIRMAT FOTBALL CLUB           
VILLAN GUIDO FRANCISCO                       3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
BARBOSA AGUSTIN                              3 FIRMAT FOTBALL CLUB           
CAPPELLETTI STEFANO                          3 C.A. ACEBAL                   
STAMPONI TIAGO                               3 BERNARDINO RIVADAVIA          
BIANCHINI EMILIO VALENTIN                    3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
FANTASIA NICOLAS SANTINO                     3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
SRECHO MARTIN CLAUDIO                        3 C.A. ACEBAL                   
CHIARA PABLO ARIEL                           3 FIRMAT FOTBALL CLUB           
CENTENO ENZO ARIEL                           3 C.A. PAZ                      
LUJAN CARLOS ENRIQUE                         3 C.A. ACEBAL                   
SERRA TOMAS                                  3 LOS LEONES NORTE              
MASCAMBRONI FACUNDO DANIEL                   3 SPORTIVO BOMBAL               
DIB FASJA TIZIANO                            3 C.A. ACEBAL                   
ORTIZ JUAN IGNACIO                           2 C.A. ACEBAL                   
BAZAN FRANCO DAVID                           2 SPORTING CLUB SOCIAL          
ORTIZ GASPARINI PEDRO                        2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
ARRIOLA IÑAKI                                2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
DE BONIS MATEO MARTIN                        2 OLIMPIA SANTA TERESA          
SEGURA FABRICIO ARIEL                        2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
GONZALEZ ALAN SAMUEL                         2 SPORTING CLUB SOCIAL          
RAMIREZ MATEO EZEQUIEL                       2 C.GRAL SAN MARTIN             
CAVALLOTTI IVAN                              2 OLIMPIA SANTA TERESA          
DI FONZO MAXIMO                              2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
MANGIOLI VALENTINO                           2 OLIMPIA SANTA TERESA          
LEDESMA GUIDO                                2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
CHARIANO DALMIRO                             2 EDUARDO HERTZ                 
CROCENZI MATEO SANTIAGO                      2 C.A. PAZ                      
PAVIA TICIANO MIJAEL                         2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
ACOSTA MAXIMO BERNARDO                       2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
AIELLO ERNESTO                               2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
ITALIANI GIAN FRANCO                         2 C.A. PAZ                      
BLANCO MATIAS JESUS                          2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
MASCAMBRONI CONSTANTINO                      2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
LEGUIZAMON JEREMIAS                          2 SPORTING CLUB SOCIAL          
VITTERBO LAZARO CAMILO JOAQUIN               2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
PONCE SAMUEL                                 1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MAZZUCHELLI LORENZO                          1 OLIMPIA SANTA TERESA          
CAMARGO AGUSTIN                              1 C.A. PAZ                      
STARNATORI LEONEL                            1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
PACI DEMIAN                                  1 C.A. ACEBAL                   
COLELL IGNACIO                               1 BERNARDINO RIVADAVIA          
ARRAMENDIA ALEJO ELIO                        1 C.A. ACEBAL                   
VEGA RAMIRO                                  1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
CANETELLI VALENTIN NICOLAS                   1 SPORTING CLUB SOCIAL          
BAEZ MATEO AGUSTIN                           1 SPORTING CLUB SOCIAL          
LANDI VALENTINO                              1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
TADICH JUAN                                  1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
TUMINO NEHEMIAS                              1 SPORTIVO BOMBAL               
BENTOS HUGO IGNACIO                          1 C.GRAL SAN MARTIN             
OLMEDO JOSE ERNESTO                          1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
FAINE AMADEO                                 1 BERNARDINO RIVADAVIA          
VERGINI GUIDO                                1 C.A. PAZ                      
AGUIRRE LUIS WALTER JESUS                    1 SPORTING CLUB SOCIAL          
MURO LUCAS GABRIEL                           1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
MASSEI ROMAN ALEJANDRO                       1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MARNI NAZARENO JUAN                          1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
ROMANINI FLOCCO GONZALO                      1 BERNARDINO RIVADAVIA          
BERNARDI YAIR JOAQUIN                        1 C.GRAL SAN MARTIN             
RIQUELME RAMIRO                              1 SPORTIVO BOMBAL               
FASSANO FRANCISCO ANDRES                     1 LOS LEONES NORTE              
BRUNO LAUREANO JOAQUIN                       1 LOS LEONES NORTE              
PAULUCCI CLEBER ANDRES                       1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
FACELLI LUCIO                                1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
LARRAMENDI DANTE                             1 BERNARDINO RIVADAVIA          
FABBRO IGNACIO                               1 OLIMPIA SANTA TERESA          
SCOLLO LORENZO                               1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
PROSPERI TOBIAS                              1 C.A. ACEBAL                   
NUÑEZ MARCELO                                1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
RAMOS IGNACIO MARTIN                         1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
GRAELLS LEON JULIAN                          1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
HAIJAN BRUNO BENJAMIN                        1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
BARRIOS LUCAS AGUSTIN                        1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
MONTELPARI BUDASSI FRANCISCO IGNACIO         1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
GOMEZ NAZARENO ESTEBAN                       1 SPORTING CLUB SOCIAL          
DEJUAN MARCELO IGNACIO                       1 LOS LEONES NORTE              
ESPINDOLA SANTIAGO DAVID                     1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
DELMONTE TOBIAS                              1 BERNARDINO RIVADAVIA          
MEDICINA ALEJO PAULO                         1 C.A. ACEBAL                   
MAESTRI LAUREANO                             1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
ROMERO SANTIAGO                              1 SPORTING CLUB SOCIAL          
COSTA ALEXIS GABRIEL                         1 C.GRAL SAN MARTIN             
CAPETTI SANTIAGO ALBERTO                     1 C.A. ACEBAL                   
GASTAUD NICOLAS                              1 C.A. PAZ                      




GOLEADORES - 1ª DIVISION               GOLES CLUB                     
SABLIC CARLOS RAUL                          24 EDUARDO HERTZ                 
ORELLANO LUCIANO MARTIN                     20 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
FREGGIARO LUCAS JESUS                       17 C.A. ACEBAL                   
MAZZIA GONZALO DANIEL                       12 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
CUBRE LEONEL JESUS                          12 OLIMPIA SANTA TERESA          
HERRERA ROLDAN FERNANDO JOSE                10 C.A. PAZ                      
GENTILE FABIAN NICOLAS                       9 CARRERAS ATLETIC CLUB         
QUIROGA DIEGO MARTIN                         9 FIRMAT FOTBALL CLUB           
RAGUSA MATIAS JESUS                          9 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
CIANI FRANCO EZEQUIEL                        9 EDUARDO HERTZ                 
GIAMPAOLI NICOLAS JOSE                       9 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
BORDON SERGIO ALEJANDRO                      9 SPORTIVO BOMBAL               
DELL'ARCIPRETE LUCIO DARIO                   8 OLIMPIA SANTA TERESA          
RENZI NICOLAS                                8 FIRMAT FOTBALL CLUB           
ARAMBURU EMILIANO                            6 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MORAN NICOLAS EUGENIO                        6 BERNARDINO RIVADAVIA          
MOLINA XAVIER IVAN                           6 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
PALLERO FERNANDO DAMIAN                      6 C.GRAL SAN MARTIN             
FERMANI JULIAN                               6 C.GRAL SAN MARTIN             
CUELLAR DIEGO PABLO                          6 BERNARDINO RIVADAVIA          
FLORES LEONEL ALBERTO                        5 OLIMPIA SANTA TERESA          
CABRAL JOAQUIN HORACIO                       5 FIRMAT FOTBALL CLUB           
OLMOS PABLO                                  5 CARRERAS ATLETIC CLUB         
GIULIANI NAHUEL DAVID                        5 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
ROLDAN IGNACIO ESTEBAN                       5 C.A. ACEBAL                   
VALDIVIA LUCAS GABRIEL                       5 SPORTING CLUB SOCIAL          
ROMERO IGNACIO                               4 SPORTING CLUB SOCIAL          
CAMPOS MANUEL JOSE                           4 C.A. ACEBAL                   
CAVALLOTTI ULISES                            4 OLIMPIA SANTA TERESA          
DE NICHILO FRANCO NICOLAS                    4 BERNARDINO RIVADAVIA          
RINAUDO ANDRES RICARDO                       4 C.GRAL SAN MARTIN             
CABRERA CRISTIAN SEBASTIAN                   4 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
DIAZ LUCIANO TOMAS                           3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ROMANO DAMIAN RAFAEL                         3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
ALONSO RAMIRO                                3 C.A. PAZ                      
GONZALEZ SEBASTIAN                           3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
PEREYRA SANTIAGO                             3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
PERALTA MAURICIO RUBEN                       3 BERNARDINO RIVADAVIA          
VENEZIA MATIAS N.                            3 OLIMPIA SANTA TERESA          
ACOSTA LUCIANO EZEQUIEL                      3 SPORTIVO BOMBAL               
VARGETTO JUAN P.                             3 OLIMPIA SANTA TERESA          
TETTAMANTI MANUEL IGNACIO                    3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
BAVA EMILIANO HORACIO                        3 SPORTING CLUB SOCIAL          
SILVA VIERA RUBEN CESAR                      3 BERNARDINO RIVADAVIA          
TAGLIAPIETRA IVAN DANIEL                     3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
BARRIENTOS BRUNO DAVID                       3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
BENEDETTI BRUNO                              3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
MORAN LUCIANO ARIEL                          3 BERNARDINO RIVADAVIA          
SACRAMONE SEBASTIAN RAUL                     2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ZABALLA IVAN EZEQUIEL                        2 SPORTING CLUB SOCIAL          
CEPEDA ISMAEL                                2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
DI MARCO BRUNO MARTIN                        2 C.GRAL SAN MARTIN             
HERNANDEZ MARIANO                            2 C.A. PAZ                      
GONZALEZ MAURO ANTONIO                       2 SPORTIVO BOMBAL               
TORREGROSA AGUSTIN                           2 BERNARDINO RIVADAVIA          
AREVALO FEDERICO                             2 BERNARDINO RIVADAVIA          
BALDUCCI HECTOR M.                           2 OLIMPIA SANTA TERESA          
LIBERTI FEDERICO                             2 EDUARDO HERTZ                 
JAIMES MILTON                                2 EDUARDO HERTZ                 
ROMITI JUAN MANUEL                           2 C.A. ACEBAL                   
ESCOBAR CLAUDIO                              2 C.A. ACEBAL                   
RODRIGUEZ FABRICIO JOSUE                     2 BERNARDINO RIVADAVIA          
DE PASCUAL DAVID OSCAR                       2 C.GRAL SAN MARTIN             
GARCIA MATIAS DAVID                          2 SPORTIVO BOMBAL               
ORO LIONEL MARTIN                            2 SPORTING CLUB SOCIAL          
AGUIRRE JULIAN                               2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
CARINO GIANLUCA                              2 C.A. PAZ                      
CORONATI IGNACIO ANDRES                      2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
JUNCO DIEGO DANIEL                           2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
MATEUCCI FRANCO                              2 SPORTIVO BOMBAL               
CIBOTTO LEONEL MARTIN                        2 SPORTIVO BOMBAL               
RECUPERO LAUREANO                            2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
GOTTE LUIS GASTON                            1 C.A. PAZ                      
VELAZQUEZ JONATAN GUILLERMO                  1 C.A. PAZ                      
TORRES SERGIO BENJAMIN                       1 SPORTING CLUB SOCIAL          
PIOMBONI SEBASTIAN                           1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
PIERSIGILLI RAMIRO                           1 EDUARDO HERTZ                 
CARDINALE FRANCO MARTIN                      1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
HOYO MATIAS                                  1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
CAMIZASCA PATRICIO                           1 C.A. ACEBAL                   
ORIOLO LUCAS                                 1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
CIANCHETTA EMANUEL                           1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
CARDINALE FACUNDO                            1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
GOMEZ MATIAS HONORIO                         1 C.A. ACEBAL                   
OCAMPO CARLOS LEONEL                         1 SPORTING CLUB SOCIAL          
FERNANDEZ JONATAN MATIAS                     1 SPORTING CLUB SOCIAL          
VICENTE RODRIGO ALFREDO                      1 C.A. PAZ                      
GUANCA DIEGO                                 1 SPORTIVO BOMBAL               
GARCIA ALAN SERGIO                           1 C.A. ACEBAL                   
BARRIENTOS DIEGO                             1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
CASANOVA FRANCO NICOLAS                      1 C.GRAL SAN MARTIN             
ZUVIRIA JONATAN OSCAR                        1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
PERUCCI JUAN MARIA                           1 SPORTING CLUB SOCIAL          
ULLA EMANUEL                                 1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
RAMUA MAURICIO                               1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
RESSIA AGUSTIN C.                            1 OLIMPIA SANTA TERESA          
CEVALLO TOMAS                                1 C.GRAL SAN MARTIN             
AHUMADA LEANDRO                              1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
BUSSO MAURICIO GUILLERMO                     1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
BONIFAZI LEONEL MATIAS                       1 SPORTIVO BOMBAL               
COVACEVICH GABRIEL                           1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
GALLI MATIAS                                 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
KOSINSKI GUILLERMO JOSE                      1 C.A. ACEBAL                   
RUCCI YAIR                                   1 EDUARDO HERTZ                 
TRUCCO JULIAN NICOLAS                        1 SPORTING CLUB SOCIAL          
GRIECO ELCAR ELOY                            1 C.A. PAZ                      
ANDRADE MATIAS SEBASTIAN                     1 OLIMPIA SANTA TERESA          
TURLIONE HERNAN                              1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
GIUSTI LEANDRO DAMIAN                        1 BERNARDINO RIVADAVIA          
ALVA NICOLAS                                 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
FARRE ALEJO                                  1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
SERAFINI LISANDRO                            1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
PELLEGRINI MALCO DAVID                       1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
FRANCIONE BRUNO                              1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ALTAMIRANO PEDRO G.                          1 OLIMPIA SANTA TERESA          
MAYER EMILIANO RICARDO                       1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
MIGUEL RODRIGO                               1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
TARANDETTI AGUSTIN                           1 SPORTIVO BOMBAL               
MUÑOZ MUSTAFA JAVIER DAVID                   1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
GALLIGANI IVAN G.                            1 OLIMPIA SANTA TERESA          
MADERO CIRO                                  1 C.A. PAZ                      
PAPA GONZALO ANDRES                          1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
BUDASSI AGUSTIN ALEJANDRO                    1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
BERTONI JOSE EMILIO                          1 C.A. PAZ                      
ROTGERN GUILLERMO RUBEN                      1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
PRIORI FRANCO NAHUEL                         1 C.GRAL SAN MARTIN             
RUANI AGUSTIN                                1 C.GRAL SAN MARTIN             
BRUCESSI PABLO JUAN                          1 C.A. PAZ                      
VAZQUEZ MATIAS EZEQUIEL                      1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
HERNANDEZ LUCIO                              1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
RODRIGUEZ EMANUEL                            1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
COFONE PABLO ANGEL                           1 SPORTING CLUB SOCIAL          
PERESSON JUAN PABLO                          1 EDUARDO HERTZ                 
PAOLETTI LUCIO                               1 C.A. ACEBAL                   
BOTTAZZI SEBASTIAN ARIEL                     1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
SOSA PABLO ALEJANDRO                         1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
LOFREDO LAUTARO MIGUEL                       1 SPORTING CLUB SOCIAL          
SAICHUK MARTIN MAURICIO                      1 SPORTING CLUB SOCIAL          
CAFFERATA SERGIO CARLOS                      1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
LORIA ADRIAN ANDRES                          1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
BARRIOS ANDRES                               1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
ROSAS MARIO                                  1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MOYANO FRANCO                                1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
SUAREZ GUSTAVO MARCELO                       1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
ORTIZ GUSTAVO EMANUEL                        1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
CABRERA LAUTARO ELIAS                        1 C.A. ACEBAL                   
CASA JOEL NICOLAS                            1 SPORTIVO BOMBAL               



GOLEADORES - 2ª DIVISION                 GOLES CLUB
VILLALBA BRUNO MARTIN                       12 C.GRAL SAN MARTIN             
MECOZZI FERNANDO                            12 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
COCERES JONATAN JOSE                        12 OLIMPIA SANTA TERESA          
MONTES DE OCA TOMAS                         11 FIRMAT FOTBALL CLUB           
VILLALBA MIGUEL ANGEL                       11 C.GRAL SAN MARTIN             
MAYER EMILIANO RICARDO                      11 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
ABONISIO SEBASTIAN JESUS                     9 C.A. PAZ                      
GOMEZ MATIAS HONORIO                         8 C.A. ACEBAL                   
HERRERA FERNANDO                             7 FIRMAT FOTBALL CLUB           
TUMINI ALEJANDRO OMAR                        6 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
CARRANZA EZEQUIEL ROLANDO                    6 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
FERREYRA MATIAS                              6 EDUARDO HERTZ                 
PAOLETTI LUCIO                               5 C.A. ACEBAL                   
BALAGUER FACUNDO OMAR                        5 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
LUNA DENIS                                   5 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
RIGUETTO JUAN IGNACIO                        5 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
MOLINA KEVIN                                 5 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
GALLEANO MAXIMILIANO                         5 SPORTIVO BOMBAL               
OCAMPO BRIAN EZEQUIEL                        5 SPORTING CLUB SOCIAL          
MIGLIORELLI AGUSTIN                          5 EDUARDO HERTZ                 
FACCIO CLAUDIO NICOLAS                       5 CARRERAS ATLETIC CLUB         
RAMUA MAURICIO                               5 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
MEDINA DARDO LEONEL                          5 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
RIGUETTO FRANCO                              4 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
RAMIREZ AXEL U.                              4 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
BARUA PABLO SEBASTIAN                        4 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
BUSTOS CABRERA LUCIANO ISRAEL                4 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
GRAGLIA TOBIAS NICOLAS                       4 SPORTIVO BOMBAL               
SOSA ALEXIS EZEQUIEL                         4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
SAURET ADRIAN ALEJANDRO                      4 OLIMPIA SANTA TERESA          
BULZANI JUAN CRUZ                            4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
FUNES ADRIANO                                4 C.A. ACEBAL                   
FINOS HORACIO                                3 SPORTIVO BOMBAL               
JAIMES MILTON                                3 EDUARDO HERTZ                 
ACOSTA HERNAN DAVID                          3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
ALEGRE RICARDO JESUS                         3 SPORTING CLUB SOCIAL          
SCOPPA FRANCO                                3 C.A. ACEBAL                   
SUGLIANO AGUSTIN                             3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
MONTENEGRO ESTEBAN TOMAS                     3 C.A. PAZ                      
CONTRERAS ALEJANDRO M.                       3 OLIMPIA SANTA TERESA          
MONTANARI AGUSTIN PABLO                      3 SPORTING CLUB SOCIAL          
MACARI HENRI NAHUEL                          3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
ZANINOVICH MANUEL                            3 BERNARDINO RIVADAVIA          
SALDARI TOMAS                                3 C.A. ACEBAL                   
CARDINALE FRANCO MARTIN                      3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
COLANERI JUAN BERNARDO                       3 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MEDINA ORLANDO EZEQUIEL                      3 C.GRAL SAN MARTIN             
AMICO RENZO                                  3 C.A. ACEBAL                   
BARRIOS FRANCO NICOLAS                       3 CARRERAS ATLETIC CLUB         
ALVA NICOLAS                                 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
BASCIANO ALFANO LEONARDO                     2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MARINELLI NAHUEL HERNAN                      2 C.A. PAZ                      
SOSA ULISES NAHUEL                           2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
SALDARI ALEJO                                2 C.A. ACEBAL                   
BRESSAN ANDRES DAVID                         2 SPORTING CLUB SOCIAL          
ESCOBAR JULIAN                               2 C.A. ACEBAL                   
IBARRA RAUL MAXIMILIANO                      2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
RAMOS MAXIMILIANO                            2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
DEBASTO ENZO DAVID                           2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
SANTANDREU ALVARO                            2 SPORTIVO BOMBAL               
PINEDA JUAN IGNACIO                          2 BERNARDINO RIVADAVIA          
GONZALEZ FERNANDO GABRIEL                    2 SPORTING CLUB SOCIAL          
BOMBA SEBASTIAN ALEXIS                       2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
RIQUEL NUÑEZ JUAN CRUZ                       2 EDUARDO HERTZ                 
ZARICH FABRICIO                              2 EDUARDO HERTZ                 
LIUTI RODRIGO                                2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
FERNANDEZ DAVID A.                           2 BERNARDINO RIVADAVIA          
PIERMARINI PABLO                             2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
SACRAMONE PEDRO                              2 BERNARDINO RIVADAVIA          
MOLINA RENZO LUCIANO                         2 SPORTING CLUB SOCIAL          
AIMAR ALVARO JESUS                           2 SPORTIVO BOMBAL               
ALBASINI NICOLAS                             2 C.A. PAZ                      
SABANES FERNANDO GABRIEL                     2 EDUARDO HERTZ                 
TRUCCO JULIAN NICOLAS                        2 SPORTING CLUB SOCIAL          
STRAMESI GUIDO                               2 SPORTIVO BOMBAL               
DANDINI VISCA MAXIMILIANO                    2 BERNARDINO RIVADAVIA          
GIMENEZ FRANCO                               2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
ACUÑA GERONIMO                               2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ESCALADA ARIEL                               2 EDUARDO HERTZ                 
DI FULVIO ESTEBAN                            2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
D'AMICO FRANCO JAVIER                        2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
CAMPITELLI FRANCO OSCAR                      2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
RESSIA AGUSTIN C.                            2 OLIMPIA SANTA TERESA          
GIACINTI KEVIN G.                            2 SPORTIVO BOMBAL               
GAMALERO JOSE IGNACIO                        1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ROMANO SANTIAGO                              1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
AREVALO FEDERICO                             1 BERNARDINO RIVADAVIA          
BALDUCCI HECTOR M.                           1 OLIMPIA SANTA TERESA          
SIRI LEONARDO DAVID                          1 SPORTING CLUB SOCIAL          
PAULUCI SANTIAGO                             1 SPORTIVO BOMBAL               
MONTES DE OCA LAZARO                         1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
BAEZ DARDO LEOPOLDO                          1 EDUARDO HERTZ                 
DI MARTINO LEONEL                            1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
GIULLETTI GABRIEL                            1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
BULZANI FACUNDO                              1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
GIARDINI NABIL ALBERTO                       1 EDUARDO HERTZ                 
ARANDA ALEXIS                                1 SPORTIVO BOMBAL               
STAFFORTE GINO                               1 C.A. ACEBAL                   
NARDONE LAUTARO                              1 C.A. ACEBAL                   
BARRIOS FACUNDO                              1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
BORELLO LEONEL IGNACIO                       1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
LENCINA VALENTIN                             1 BERNARDINO RIVADAVIA          
FABIANI EDUARDO NICOLAS                      1 BERNARDINO RIVADAVIA          
ROMERO LUCIANO EZEQUIEL                      1 EDUARDO HERTZ                 
TESTASECA JOEL MARTIN                        1 EDUARDO HERTZ                 
TABOADA MAZZUCCO TAHIEL                      1 BERNARDINO RIVADAVIA          
RAMUA JOSE M.                                1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
BUITRON LISANDRO DAVID                       1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
GONZALEZ SANTIAGO JOEL                       1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
AMAYA CLAUDIO WILLIANS                       1 C.GRAL SAN MARTIN             
PAOLETTI JUAN MANUEL                         1 C.GRAL SAN MARTIN             
ECHEVARRIA FACUNDO                           1 SPORTIVO BOMBAL               
SALINAS AGUSTIN ALEJANDRO                    1 OLIMPIA SANTA TERESA          
PLASENCIA NICOLAS                            1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
OCAMPO LUCAS GABRIEL                         1 SPORTING CLUB SOCIAL          
BRAVO LAUREANO ANDRES                        1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
MANRIQUE MANUEL                              1 C.A. PAZ                      
CARDOSO MARCOS                               1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
TIBALDI LEONIDAS                             1 SPORTIVO BOMBAL               
DEBASTO DANIEL                               1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
VIÑAS IMANOL                                 1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
RIGUETTO BRUNO                               1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
IRIGOYEN MARCOS IGNACIO                      1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
SOSA MARTIN ADRIAN                           1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
RICI MAXIMILIANO ARIEL                       1 C.A. PAZ                      
LLANOS BRIAN MANUEL                          1 SPORTING CLUB SOCIAL          
MONZON ERIC MARTIN                           1 C.GRAL SAN MARTIN             
BAEZ CESAR MATIAS                            1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
ROSELLO LUCIO                                1 BERNARDINO RIVADAVIA          
GONZALEZ AGUSTIN                             1 BERNARDINO RIVADAVIA          
HUBER PUERTA DENIS JOEL                      1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
SANTOLERI MAURICIO                           1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
ZABALLA IVAN EZEQUIEL                        1 SPORTING CLUB SOCIAL          
CACERES WALTER DANIEL                        1 C.A. ACEBAL                   
MARTINEZ JUAN IGNACIO                        1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
DI CARLO MARCOS                              1 EDUARDO HERTZ                 
NARDIS ALEJO ALEXANDER                       1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
TRAVASSI ROMAN                               1 C.A. ACEBAL                   
SOLARES TIAGO                                1 C.GRAL SAN MARTIN             
DEL GROSSO ALAN AGUSTIN                      1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
VISCONTI NICO                                1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
TULIAN JUAN P.                               1 OLIMPIA SANTA TERESA          
ANDRADE MATIAS SEBASTIAN                     1 OLIMPIA SANTA TERESA          
MOGGIA LEANDRO R.                            1 OLIMPIA SANTA TERESA          
ORIOLO LUCAS                                 1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
LENTI CARLOS MANUEL                          1 C.A. PAZ      

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