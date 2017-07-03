Categorías relacionadas » > > >

Liga Campesina resultados fecha N° 1 segunda ronda

lunes, 3 de julio de 2017 | 22:30

RESULTADOS FECHA Nº 1 SEGUNDA RUEDA


DIVISIÓN RESERVA
C78 LA VANGUARDIA 1
INDTE. STA. TERESA 1
ESTRELLA ACEBAL 2
SPORTIVO GODOY 0
ATLÉTICO PAVÓN 4
C.A.R. a P.B. 1
ALUMNI SOLDINI 1
P. ZAMPA ARMINDA 1
LIBRE: CNEL. DOMINGUEZ

DIVISIÓN PRIMERA
C78 LA VANGUARDIA 1
INDTE. STA. TERESA 2
ESTRELLA ACEBAL 5
SPORTIVO GODOY 0
ATLÉTICO PAVÓN 3
C.A.R. a P.B. 3
ALUMNI SOLDINI 3
P. ZAMPA ARMINDA 1
LIBRE: CNEL. DOMINGUEZ
Compartir esta noticia en

0 comentarios:

Cuéntanos lo que estás pensando

Hoy cumplen años...

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Portal de los Pueblos - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger