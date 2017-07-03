Liga Campesina resultados fecha N° 1 segunda ronda

RESULTADOS FECHA Nº 1 SEGUNDA RUEDA
DIVISIÓN RESERVA
C78 LA VANGUARDIA 1
INDTE. STA. TERESA 1
INDTE. STA. TERESA 1
ESTRELLA ACEBAL 2
SPORTIVO GODOY 0
SPORTIVO GODOY 0
ATLÉTICO PAVÓN 4
C.A.R. a P.B. 1
C.A.R. a P.B. 1
ALUMNI SOLDINI 1
P. ZAMPA ARMINDA 1
P. ZAMPA ARMINDA 1
LIBRE: CNEL. DOMINGUEZ
DIVISIÓN PRIMERA
C78 LA VANGUARDIA 1
INDTE. STA. TERESA 2
INDTE. STA. TERESA 2
ESTRELLA ACEBAL 5
SPORTIVO GODOY 0
SPORTIVO GODOY 0
ATLÉTICO PAVÓN 3
C.A.R. a P.B. 3
C.A.R. a P.B. 3
ALUMNI SOLDINI 3
P. ZAMPA ARMINDA 1
P. ZAMPA ARMINDA 1
LIBRE: CNEL. DOMINGUEZ
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