Santa Teresa, lista del Presidente Comunal Menotti Javier (el flako) unidad mas compromiso

Lista: UNIDAD MAS COMPROMISO
MIEMBRO COMUNAL
Titular
MIEMBRO COMUNAL
Titular
1 MENOTTI JAVIER ENRIQUE
2 DIRUSCIO GLADYS NILDA
3 RESSIA SANDRA NOEMI LUJAN
4 LEDESMA ALBERTO ELIAS
5 PIERMATEI ROMINA
Suplente
1 RATTO MIGUEL ANGEL
2 FORTUNATI IVANA LUJAN
3 BENTIVOGLIO OMAR REMO
4 NASARI GRACIELA MARIA RAMONA
5 GALLO NICOLAS LUJAN
CONTRALOR DE CUENTA
Titular
1 GAINZA ALEJANDRO MARCELO
2 MILLO DAMIAN MATIAS
3 ANTONELLO LUCIANA MARIEL
Suplente
1 HABERKON ROBERTO CARLOS
2 RIVAS GEORGINA SOLEDAD
3 RODRIGUEZ GUILLERMO DARIO
2 DIRUSCIO GLADYS NILDA
3 RESSIA SANDRA NOEMI LUJAN
4 LEDESMA ALBERTO ELIAS
5 PIERMATEI ROMINA
Suplente
1 RATTO MIGUEL ANGEL
2 FORTUNATI IVANA LUJAN
3 BENTIVOGLIO OMAR REMO
4 NASARI GRACIELA MARIA RAMONA
5 GALLO NICOLAS LUJAN
CONTRALOR DE CUENTA
Titular
1 GAINZA ALEJANDRO MARCELO
2 MILLO DAMIAN MATIAS
3 ANTONELLO LUCIANA MARIEL
Suplente
1 HABERKON ROBERTO CARLOS
2 RIVAS GEORGINA SOLEDAD
3 RODRIGUEZ GUILLERMO DARIO
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