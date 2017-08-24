C.F.R. Santa Teresa invita a la población a la realización de un curso gratuito

CURSO GRATUITO DE CAPACITACIÓN PARA INICIACIÓN EN LA ACTIVIDAD PORCINA
MÉTODO DE CRIANZA CON CAMA PROFUNDA O TÚNEL DE VIENTO.
DIRIGIDO A: PERSONAS DEL MEDIO QUE QUIERAN INICIARSE EN LA PRODUCCIÓN PORCINA CON UN MÉTODO INNOVADOR INTENSIVO.
DURACIÓN: DOS MESES (OCTUBRE Y NOVIEMBRE)
DÍAS DE CURSADO: MIÉRCOLES DE 17 A 19 Hs.
ORGANIZA: CENTRO DE FORMACIÓN RURAL A. RUEDA
INVITA: COMUNA DE SANTA TERESA
INSCRIPCIÓN E INFORMES: COMUNA DE SANTA TERESA y CENTRO DE FORMACIÓN RURAL A. RUEDA.
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN:
LUNES 29 DE AGOSTO DE 2017.
LUNES 29 DE AGOSTO DE 2017.
TÍTULOS EXPEDIDOS POR: CENTRO DE FORMACIÓN RURAL A. RUEDA (Con el aval del INET).
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