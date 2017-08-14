Hockey femenino - Copa Santa Fe 2017

EL PRÓXIMO LUNES 21/08 SE DARÁ COMIENZO A LA PRIMERA EDICIÓN DE LA COPA SANTA FE HOCKEY DONDE NUESTRA LIGA INTERZONAL DE HOCKEY FEMENINO FUE INVITADA A PARTICIPAR CON LOS EQUIPOS CAMPEONES Y SUB CAMPEONES DE LA TEMPORADA 2016 EN PRIMERA DIVISIÓN.-
A TAL EFECTO, Y COMO LO MARCA EL REGLAMENTO DE DICHO TORNEO, LOS REPRESENTANTES DE ESTA LIGA SERÁN ATLÉTICO PAZ DE MÁXIMO PAZ (CAMPEÓN 2016) Y BLANCO Y NEGRO DE ALCORTA (SUB CAMPEÓN 2016).-
LA PRIMERA FASE TENDRÁ COMO CRUCES A LOS EQUIPOS DE LA MISMA LIGA, PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA SEGUNDA ETAPA DE TODAS LAS INSTITUCIONES.-
EN CONSECUENCIA, EL PARTIDO ENTRE ESTOS DOS EQUIPOS SE JUGARÁ EN MÁXIMO PAZ, EL LUNES 21 DE AGOSTO (FERIADO) A LAS 15:00 HORAS Y TENDRÁ DOS PARTICULARIDADES:
1) ESTARÁ PRESENTE EN DICHA JORNADA AYELÉN STEPNIK, EX JUGADORA DE LAS LEONAS, ACTUALMENTE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL "MAS HOCKEY", ENTIDAD ORGANIZADORA DE LA COPA SANTA FE HOCKEY 2017.-
2) PREVIO AL PARTIDO PRINCIPAL, HABRÁ UN ENCUENTRO DE ESCUELITAS (CATEGORÍAS NO COMPETITIVAS) ENTRE LOS CLUBES DE LA LIGA, QUE COMENZARÁ AL MEDIODÍA Y DONDE TODAS LAS CHICAS TENDRÁN SU RECONOCIMIENTO POR HABER FORMADO PARTE DE DICHO EVENTO.-
CABE SEÑALAR LA IMPORTANCIA DE ESTA INICIATIVA, YA QUE ES LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UNA COMPETENCIA PROVINCIAL DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS EXISTENTES -COPA SANTA FE DE FÚTBOL Y COPA SANTA FE DE BASQUET- EN ESTE CASO PARA EL GENERO FEMENINO.-
Y POR ULTIMO RESALTAR QUE, AL SER LA NUESTRA UNA LIGA INDEPENDIENTE "NO OFICIAL", ES LA OPORTUNIDAD DE RECONOCER A TODOS LOS CLUBES POR IGUAL EN LA FUNCIÓN DE INCLUSIÓN Y CONTENCIÓN SOCIAL QUE DESEMPEÑAN, PERTENEZCAN O NO A COMPETENCIAS OFICIALMENTE RECONOCIDAS.-
LA COPA SANTA FE HOCKEY ESTÁ A CARGO DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO DEPORTIVO, DESTINANDO LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA DE LA MISMA A LA ASOCIACIÓN CIVIL "MAS HOCKEY".
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