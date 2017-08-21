Hockey femenino - copa Santa Fe 2017

RUEDA 1 - EN MÁXIMO PAZ (LUNES 21/08)
ATLÉTICO PAZ (1) - BLANCO Y NEGRO (1)
GOLES: GILESA VERON (AP) Y DARYL MOREIRA (BYN)
ATLETICO PAZ GANO 4-1 POR PENALES Y CLASIFICO A LA SIGUIENTE FASE, A JUGARSE EL DOMINGO 10/09 EN RAFAELA
GOLES: GILESA VERON (AP) Y DARYL MOREIRA (BYN)
ATLETICO PAZ GANO 4-1 POR PENALES Y CLASIFICO A LA SIGUIENTE FASE, A JUGARSE EL DOMINGO 10/09 EN RAFAELA
LA JORNADA TUVO LA PRESENCIA ESPECIAL DE AYELEN STEPNIK, EX LEONA Y ACTUALMENTE PRESIDENTE DE LA ASOC. CIVIL "MAS HOCKEY", ENTIDAD QUE ORGANIZA LA COPA SANTA FE HOCKEY.
TAMBIEN ESTUVIERON PRESENTE EL PRESIDENTE COMUNAL DE MAXIMO PAZ, IVAN CAMATS, QUIEN DECLARO AL EVENTO DE INTERES COMUNAL, Y EL SENADOR DEPARTAMENTAL, GERMAN GIACOMINO, ENTRE OTRAS AUTORIDADES.
PREVIO AL PARTIDO PRINCIPAL SE LLEVO A CABO UN ENCUENTRO DE ESCUELITAS (CATEGORIAS NO COMPETITIVAS) ENTRE CLUBES QUE PARTICIPAN DE LA LIGA INTERZONAL DE HOCKEY FEMENINO.
Fuente: Leandro Stampella
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