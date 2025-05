Hospital de Villa Constitución: el Gobierno Provincial licita las obras de refacción y ampliación

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que el Gobierno Provincial convoca a licitación pública para las obras de refacción y ampliación del Hospital “Dr. Juan E. Milich”, de Villa Constitución. La apertura de los sobres con las ofertas será el próximo viernes 9 de mayo, a las 12, en el hall del hospital (Bolívar 1600, Villa Constitución).“Este hospital ofrece servicios de salud a casi 250.000 habitantes porque no sólo asiste a los habitantes del departamento sino también personas San Nicolás, La Emilia, Arroyo Seco, incluso Villa Gobernador Gálvez. Junto al gobernador Maximiliano Pullaro y al senador Germán Giacomino, consideramos prioritario retomar y concretar esta obra”, destacó el ministro Enrico.La obra para la reformulación de espacios y funciones, y la ampliación edilicia del nosocomio, llevará la capacidad sanitaria del Hospital a un total de 8.011 m2 cubiertos.En cuanto a la ampliación, se proyecta una nueva área de internación con 22 camas y para maternidad con 18 camas, áreas de atención de terapia intensiva, de esterilización y depósito de farmacia, de salud mental, maternidad y vacunatorio, sector de administración y salas de médicos.Por su parte, el senador departamental, Germán Giacomino, señaló que “estas refacciones nos permitirán no sólo tener un hospital que pueda estar a la altura en condiciones edilicias de lo que hoy demanda la comunidad sino también adaptarlo para especialidades que hoy no tenemos en Villa Constitución, o con las que contamos pero no se desarrollan con la cantidad de personal necesario, como salud mental. Es decir, esto nos permitirá sumar especialidades y potenciar las que ya tenemos a través de los equipos médicos”.Sobre las obras, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, contó que “se van a realizar reformas y mejoras significativas en el sector de diagnóstico por imágenes, quirófanos, guardia y esterilización; en las circulaciones de acceso público y técnico; en el hall de ingreso público; en la sala de máquinas y mantenimiento; y en los espacios técnicos y de servicios”.El proyecto también contempla actualización de la planta central de gases medicinales a la demanda generada por el edificio nuevo, y de todas las instalaciones de corrientes débiles, alarma, y sistema contra incendio.El presupuesto oficial es de $11.925.778.923,94 (a valores de diciembre de 20024) y la obra cuenta con un plazo de ejecución de 540 días.