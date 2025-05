Pullaro: “La lealtad a la Constitución es respetar la libertad y la igualdad”

Fue este lunes en la ciudad de Santa Fe





El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este lunes el acto de Toma de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional a unos 3.000 estudiantes de tercer año de escuelas secundarias de la ciudad capital, y de los departamentos Las Colonias y San Justo de la provincia de Santa Fe.En la actividad, realizada en el Museo de la Constitución Nacional de la ciudad capital, Pullaro señaló que “es un honor estar aquí en esta ciudad emblemática, Cuna de la Constitución Nacional, como gobernador de la Provincia Invencible de Santa Fe en este momento importante para ustedes, y para toda la sociedad santafesina”.Luego remarcó que “ustedes hoy van a jurar lealtad a la Constitución Nacional, que es un contrato social que tenemos los argentinos, pero que fundamentalmente representa principios y valores por los cuales se rige nuestra sociedad”.En ese sentido, Pullaro indicó que “Santa Fe vive tiempos de reforma constitucional, con todo lo que ello implica y con todos los debates que pondrán al Estado santafesino y a cada ciudadano y ciudadana en la discusión por una mejor Constitución, que será la que nos va a regir por los próximos años”.Valores de ciudadanosAdemás, el gobernador le dijo a los estudiantes que jurando la Constitución Nacional “van a dejar de ser vecinos y vecinas, para pasar a ser ciudadanos de la República Argentina” y explicó que “los vecinos son aquellas personas que tienen un compromiso con la sociedad, con su barrio, con su club, con su escuela o se comprometen en mejorar el hospital o el sistema de salud al cual acuden. La diferencia con los ciudadanos es que ellos hacen todo eso, pero no descansan un solo instante, un solo minuto para que esos derechos que tienen garantizados, lleguen a toda la sociedad”.Así el mandatario santafesino resaltó dos valores. Primero, “la libertad que logramos conseguir en Argentina, en la gesta democrática que ya tiene más de 40 años. Y el otro, la igualdad en un país que tiene muchas, pero muchas desigualdades y que hoy tiene la triste cifra del 38 % de nuestros compatriotas por debajo de la línea de pobreza”. Por último indicó que “la Constitución tiene que servirnos fundamentalmente para realzar estos valores y estos principios”.Esta es la segunda vez que se realiza este acto en cumplimiento a la Ley Nacional N° 27505/19, que prevé que los alumnos de los terceros años de las escuelas de los establecimientos escolares de todo el país prometan lealtad a la Constitución Nacional.También dicha actividad se celebra en el marco del Día de la Constitución Nacional, establecida por la Ley 25.863, para el día 1° de Mayo y que por Ley Nacional N° 27.256 establece que Santa Fe será anualmente sede central de los actos conmemorativos.Protagonistas del cambioLa vicegobernadora Gisela Scaglia expresó: “La Constitución nos da derechos, pero también nos encorseta a todos, nos pone límites y controles. Eso quizás es lo más importante que tiene una constitución”.Por su parte, el ministro de Educación de la Provincia, José Goity, señaló que “la Constitución es la ley de leyes, porque es la que nos da marco para el ordenamiento jurídico y legal de la sociedad, que nos permite convivir en paz y democráticamente, por eso es tan importante no solamente entenderla y prometer esta lealtad, sino también entender que una mejor constitución, hace a una mejor sociedad”.Para finalizar, el intendente Juan Pablo Poletti indicó que con la promesa “festejamos la participación ciudadana y el compromiso no solo con la historia, sino también con el futuro. Hoy ustedes son los protagonistas, los invito a que no solo sean el futuro, sino que sean el presente”.También estuvieron presentes la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; los senadores por el departamento de Las Colonias, Rubén Pirola; y por el departamento San Justo, Rodrigo Borla; la ministra de Cultura, Susana Rueda; el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido; el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella; y demás secretarios del Ejecutivo, docentes y alumnos.